Dacă te-ai oprit măcar o dată în mijlocul unui mesaj, mail sau caption ca să te întrebi dacă se scrie „nicio” sau „nici o”, nu ești singura. Regula există și, odată înțeleasă, chiar îți face viața mai ușoară: „nicio” se scrie legat când este un adjectiv pronominal negativ sau un pronume negativ, iar „nici o” se scrie separat doar când apare într-o negație repetată.

DOOM a fixat această scriere în 2007, iar principiul formulat acolo sună așa: „compusele trebuie distinse și grafic de îmbinările libere corespunzătoare”. Pe scurt, când ai un singur cuvânt cu rol clar în propoziție, îl scrii legat. Când „nici” și „o” sunt părți de vorbire diferite, le scrii separat.

În majoritatea cazurilor, forma corectă este „nicio”

Asta e partea care te ajută cel mai mult în practică. „Nicio” se scrie într-un singur cuvânt atunci când este o unitate morfologică de sine stătătoare și apare în enunțuri negative, alături de un substantiv cu care se acordă.

Exemplul cel mai simplu: „Nu am citit nicio carte din această colecție.” Aici, „nicio” stă lângă substantivul „carte” și funcționează ca adjectiv pronominal negativ. La fel în propoziții de tipul „Nu am cumpărat nicio pâine.”

Un truc util, dacă vrei să verifici rapid fără să deschizi vreo gramatică, este analogia cu „vreo”. Dacă propoziția are sens într-o formă afirmativă de tipul „Am cumpărat vreo două pâini”, atunci în forma negativă vei scrie „nicio”: „Nu am cumpărat nicio pâine.”

Și mai e un reper bun de ținut minte: „niciun” și „nicio”, dar și „niciunul” și „niciuna”, se scriu într-un singur cuvânt când au valoare de adjective pronominale negative, însoțind un substantiv pe care îl precedă, sau când au valoare de pronume negativ. În cazul pronumelui negativ, sensul e apropiat de „nimeni” sau „niciuna”.

„Nici o” apare mult mai rar și indică o negație repetată

Forma „nici o” se scrie separat doar atunci când indică o negație repetată. Aici e cheia care face diferența. Nu mai vorbim despre un singur cuvânt, ci despre două părți de vorbire diferite: „nici” și „o”.

Cristina Tunegaru (profesoară de limba română) explică această distincție în exemple foarte clare, preluate și de adevarul.ro. Uite cum arată cazurile în care separarea este corectă.

Ca „nici” plus articol: „Ea nu este nici o leneșă, nici o incultă.”

Ca „nici” plus numeral: „Ați înțeles greșit, nu am nici o casă, nici două.”

Ca „nici” plus pronume: „Nu am vorbit nici cu o actriță, nici cu cealaltă.”

Dar semnul cel mai practic este altul: în situația „nici o”, între cele două cuvinte poate apărea și un alt cuvânt. Tocmai asta arată că nu ai de-a face cu o formă sudată. Dacă propoziția permite această despărțire, sunt șanse mari să fie vorba despre varianta scrisă separat.

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Dacă scrii repede, nu are sens să stai blocată în teorie. Mai simplu este să îți pui două întrebări.

Prima: urmează după cuvânt un substantiv într-un enunț negativ? Dacă da, de regulă scrii „nicio”. Exemplu: „Nu am citit nicio carte din această colecție.”

A doua: propoziția repetă o negație, de tipul „nici…, nici…” ? Dacă da, e foarte posibil să fie „nici o”, scris separat. Exemplu: „Nu am nici o casă, nici două.”

Iar dacă vrei o formulă și mai scurtă, ține minte asta: „nicio” este regula frecventă, „nici o” este excepția legată de negația repetată.

De ce apare confuzia atât de des

Dezbaterea despre „nicio” și „nici o” a fost lungă și a produs multe ezitări, deși regula în sine nu e complicată. Numai că, în vorbire, diferența nu se aude. O vezi doar pe ecran sau pe hârtie, exact în momentele în care vrei să scrii repede și să mergi mai departe.

Scrierea legată, „nicio”, a fost adoptată pentru consecvența în scrierea adjectivelor pronominale. Asta explică de ce varianta apare azi atât de des în textele corecte. Nu e un moft de dicționar, ci o regulă gândită să separe clar compusele de îmbinările libere corespunzătoare.

Și, sincer, asta ajută. Când știi că forma sudată marchează un singur cuvânt cu funcție clară, nu mai alegi „după cum sună”. Alegi după rolul lui în propoziție.

Formula scurtă pe care merită să o salvezi

Dacă vrei varianta cea mai ușor de reținut, ea sună așa: scrii „nicio” când cuvântul este un adjectiv pronominal negativ sau un pronume negativ. Scrii „nici o” doar când „nici” și „o” sunt părți de vorbire diferite într-o negație repetată.

Data viitoare când tastezi „nicio problemă”, „nicio carte” sau „nicio pâine”, poți scrie liniștită forma legată. Iar dacă propoziția cere o construcție de tipul „nici o…, nici două”, atunci separarea este forma corectă.