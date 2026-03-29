New Balance aduce un suflu nou modelului său futurist Abzorb 2000, pregătind pentru această primăvară două variante de culoare din linia „Liquid Metal”. Noile perechi vor fi disponibile începând cu 1 aprilie, iar prețul pentru fiecare este stabilit la 170 de dolari. Lansarea aduce pentru prima dată accente de culoare și un efect de gradient pe acest model.

Doua variante pentru primavara

Pregătite să ajungă pe piață în aprilie, cele două noi stiluri sunt denumite oficial Silver Metallic/Orb Pink/Cortado (cu codul de stil U20004H3) și Silver Metallic/Oregano/Pink Sand (cod U20006EI). Acestea vin după variantele inițiale „Liquid Metal” în negru și argintiu, lansate în luna februarie. Numai ca de data aceasta, designerii au mizat pe culori vibrante și pe un aspect complet nou, cu un efect de gradient.

Roz si maro, o combinatie subtila

Varianta Silver Metallic/Orb Pink/Cortado este, dintre cele două, cea mai rezervată. E drept că nu e tocmai discretă. Modelul combină suprapuneri argintii zimțate din TPU peste o parte superioară din plasă, care se estompează de la un roz deschis la o nuanță mai închisă. Iar pentru a completa designul, talpa intermediară este de culoare maro.

Recomandari Doza zilnică de colagen de până la 15 grame și când e cel mai bine să îl iei

O combinație neașteptată, nu-i așa?

Explozie de culori pentru cei indrazneti

În schimb, modelul Silver Metallic/Oregano/Pink Sand este mult mai vibrant. Acesta folosește o combinație multicoloră de verde, roșu, portocaliu și violet pe un design care era deja destul de atrăgător. Deși ambele perechi se potrivesc perfect cu ținutele de primăvară și vară, această variantă multicoloră este cea care surprinde cu adevărat estetica sezonului cald.

Inspiratie din anii 2000

New Balance a introdus modelul Abzorb 2000 pe piață în iunie 2025. A fost proiectat de Charlotte Lee, manager de design la New Balance, care a explicat că modelul a fost „inspirat de ceea ce designerii de la începutul anilor 2000 ar fi putut crea dacă ar fi fost echipați cu instrumentele de astăzi.”

Recomandari Nike relanseaza modelul Air Foamposite Pro Voltage cu un pret de 240 de dolari

un design retro-futurist.

Pret si disponibilitate

Ambele variante de culoare New Balance Abzorb 2000 vor fi lansate pe 1 aprilie, la ora 12 a.m. ET (ora de pe coasta de Est a Americii). Acestea vor putea fi achiziționate de pe site-ul newbalance.com, dar și de la anumiți retaileri parteneri. Prețul, după cum spuneam, este de 170 de dolari pentru fiecare pereche.