New Balance se pregătește de vară. Gigantul american lansează o nouă colecție exclusivă, denumită „Warm Skies”, care aduce culori solare pe cinci dintre cele mai populare modele ale sale, atât din zona de lifestyle, cât și din cea de performanță. Lansarea vine după succesul pachetului „Cool Skies” din ianuarie.

Cinci modele noi sub umbrela Warm Skies

Dacă pachetul de iarnă era dominat de nuanțe de albastru și tălpi de cauciuc gumate, noua colecție mizează pe o paletă de culori însorită, cu diverse accente de galben. Practic, este firul roșu care leagă toate cele cinci perechi de sneakers. Hai să vedem despre ce e vorba.

Pentru zona de lifestyle, New Balance a pregătit trei modele. Primul este 204L, cu un profil jos, în schema de culori Sherbert/Angora/Dry Lime. I se alătură futuristul Abzorb 2000 și modelul 740 de inspirație retro, ambele în varianta cromatică Sherbert/Angora/Star Burst. Colecția este completată de modelul de alergare Ellipse, disponibil atât în variantă pentru bărbați, cât și pentru femei.

Prețuri și disponibilitate exclusivă

Te întrebi de unde îi poți cumpăra? Ei bine, întreaga colecție „Warm Skies” este exclusivă și va fi disponibilă doar pe site-ul oficial, newbalance.com. Startul vânzărilor se dă miercuri, de la ora 10:00 a.m. ET.

Prețurile variază mare.

Iar costurile pentru fiecare model în parte sunt următoarele:

204L (cod U204L98F) va avea un preț de 120 de dolari.

(cod U20004FT) este cel mai scump, la 170 de dolari.

(cod U7404II) costă 115 dolari.

(cod U7404II) costă 115 dolari. Ellipse (cod MELPS2W7 pentru bărbați și WELPS8KH pentru femei) are un preț de 145 de dolari pentru ambele versiuni.

Noul program Early Access

Odată cu lansarea acestei colecții, New Balance a introdus și un nou program, numit „Early Access”. Până la urmă, e o mișcare inteligentă. Acesta le oferă posesorilor de conturi verificate oportunitatea de a cumpăra anumite modele de sneakers înainte de lansarea generală.

Si chiar modelul 204L din pachetul „Warm Skies” a făcut parte din această promoție. Perioada de acces timpuriu s-a încheiat deja, iar cei care au reușit să prindă o pereche își vor putea valida achiziția marți, la ora 12:00 a.m. ET.