Știm cu toatele momentul acela în care ne punem o ținută care ni se pare super cool, doar ca să primim o privire critică de la copiii noștri. Ei bine, se pare că nici măcar o legendă a muzicii rock nu scapă de acest tratament. Zilele trecute, Mick Jagger a fost taxat public de fiul său de 27 de ani, Lucas, fix pe tema alegerilor vestimentare din vacanța petrecută în Italia.

Dincolo de zâmbetele pe care ni le stârnește, micul schimb de replici ne arată o realitate pe care o trăim multe dintre noi. Oricât de faimos sau stilat ai fi în ochii lumii, pentru copiii tăi rămâi pur și simplu părintele cu un stil ușor învechit, gata să fie ironizat pe internet. Iar asta, sincer, e o dinamică de familie absolut delicioasă și universală.

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Ce a declanșat discuția pe internet

Totul a pornit de la o pauză de lucru pe care solistul trupei The Rolling Stones a luat-o recent în peisajele de coastă din Italia. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un material publicat recent, artistul a postat pe 6 iunie o serie de fotografii pe Instagram, un fel de jurnal de călătorie. În imagini, rockerul poartă o șapcă neagră stil „baker boy”, asortată cu pantaloni negri, o jachetă de piele tip bomber și un pulover, pozând relaxat în fața unui pitoresc peisaj montan.

Critica vestimentară vine direct din familie

Doar că Lucas, singurul copil pe care Jagger îl are cu modelul brazilian Luciana Gimenez Morad, nu a fost deloc impresionat de accesoriul tatălui său.

„Pălăria de la poza 8 trebuie scoasă din garderoba ta.” – Lucas Jagger, fiul artistului

Și nu s-a oprit aici. La un alt clip în care muzicianul conduce pe o străduță italiană extrem de îngustă sau filmează un elicopter spunând mândru „Ecco tutti” (iată-i pe toți), Lucas a lăsat o altă remarcă ironică. „Tatăl meu postând un photo dump”, a scris el, dând ochii peste cap în mod virtual.

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Dar fanii i-au luat imediat apărarea artistului, recunoscând tiparul clasic părinte-copil. „Sună exact ca fiul meu”, a răspuns o persoană, în timp ce alta a completat amuzată: „Copiii noștri nu apreciază niciodată stilul de boomer al părinților”.

Viața de familie dincolo de scenă

Să fim serioase, nu e ușor să gestionezi opt copii din cinci relații diferite, mai ales când viața ta e un turneu continuu. Mick este tatăl lui Karis (55 de ani), Jade (54 de ani), Elizabeth (42 de ani), James (40 de ani), Georgia May (34 de ani), Gabriel (28 de ani), Lucas (27 de ani) și al micuțului Deveraux.

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Fiica sa, Jade, a vorbit recent despre cum a fost să crească în acest mediu atipic și cum te marchează o astfel de experiență.

„Nu a fost o copilărie convențională, dar pentru mine a părut normală pentru că era tot ce știam. Mi-am petrecut atât de mult timp călătorind și chiar și acum simt asta adânc în mine. Uneori mă descriu ca un fel de nomad.” – Jade Jagger, fiica artistului

Ea a explicat că presiunea numelui s-a mai disipat pentru generația mai tânără, care asociază numele Jagger mai degrabă cu faimoasa melodie „Moves Like Jagger”, decât cu greutatea istoriei rock. Faptul că a fost expusă la culturi diferite de mică, recunoaște ea, i-a modelat profund identitatea.

Până la urmă, dinamica din familia Jagger ne amintește că toți părinții trec prin aceleași faze de critică vestimentară. Următoarea postare de pe Instagram va demonstra clar dacă artistul a renunțat la șapca controversată sau dacă a decis să o păstreze pur și simplu din ambiție părintească.