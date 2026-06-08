Cabral a publicat un mesaj extrem de vulnerabil pe rețelele de socializare, la scurt timp după anunțul neașteptat al despărțirii de Andreea Ibacka. Fără să caute vinovați sau să ofere explicații detaliate despre separare, prezentatorul a ales să vorbească deschis despre zilele grele prin care trece.

De ce ne atinge un astfel de mesaj tocmai pe noi? Pentru că, să fim sincere, toate trecem prin momente în care viața ne dă planurile peste cap. Iar când cineva pe care îl vezi mereu cu zâmbetul pe buze la televizor recunoaște că uneori abia se ține pe picioare, îți dai seama că e perfect normal să nu fii mereu puternică și de neclintit.

Zile bune și zile grele

Să ne amintim puțin cum stau lucrurile. Vestea despărțirii a surprins pe toată lumea, mai ales că formau unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din showbiz-ul românesc. După 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

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Au explicat clar că nu a existat vreun scandal, conflicte majore sau vreo trădare. Pur și simplu s-au îndepărtat unul de celălalt în timp, deși au construit o familie frumoasă împreună.

Ce a simțit nevoia să spună

Așa cum a relatat recent Click într-un material dedicat subiectului, prezentatorul a lăsat deoparte imaginea perfectă și a arătat omul din spate. Într-o postare pe Instagram, el a descris exact starea de confuzie și de reașezare emoțională pe care o aduce o separare de o asemenea magnitudine.

„Imperfect. Căutând, încercând. Sprijin pentru Inoke, Namiko și Tiago. Și sprijinit de ei. Cu ei. Mai greșesc. Mai încurc. Mai le știu. Pe toate. Apoi viața îmi demonstrează elegant, că nu. Am zile în care mă simt puternic și zile în care mă țin din inerție. Zile în care sunt eu cel care se ridică și zile în care sunt ridicat.” – Cabral, Prezentator TV

O nouă etapă de viață

Cuvintele lui sunt o lecție bună despre acceptare.

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Dar viața merge înainte, iar amândoi au subliniat că vor continua să facă echipă pentru copiii lor, care rămân prioritatea absolută. Echilibrul se construiește pas cu pas după o astfel de schimbare. Dincolo de ecrane și declarații publice, rămâne de urmărit cum își vor redefini amândoi viața de zi cu zi în lunile care urmează.