Probabil ai auzit de Mercur retrograd, perioada aceea plină de haos în comunicare, călătorii și tehnologie. Dar stai puțin, ai auzit de „retroshade”? E faza care are loc cu câteva săptămâni înainte și după mișcarea retrogradă a planetei și, crede-ne, poate fi mai rea decât retrogradul în sine. În acest an, perioada de post-retroshade în zodia Pești durează de pe 20 martie până pe 9 aprilie.

V-ați gândit vreodată că ecourile unui eveniment astrologic pot fi mai puternice decât evenimentul însuși?

Ce este, de fapt, retroshade?

Conceptul de „retroshade” a apărut din observarea faptului că perioadele pre și post-retrograde erau adesea mai complexe. Mercur, planeta care ne conectează prin limbaj și schimbul de informații, începe să încetinească, „evidențiind problemele care necesită atenția noastră, lăsând indicii și bombe de adevăr neașteptate”. Practic, avem o presimțire a ceea ce urmează să se întâmple înainte ca planeta să intre în mișcare aparentă de întoarcere, iar apoi petrecem perioada retrogradă gestionând povestea care a început atunci.

Faza de pre-retroshade a avut loc între 11 și 26 februarie, iar retrogradul propriu-zis a fost între 26 februarie și 20 martie.

De ce poate fi mai rău

Acum suntem în perioada de post-retrograd, care revizitează exact aceleași grade zodiacale peste care Mercur a trecut înainte și în timpul retrogradului. Acum e momentul în care luăm deciziile finale despre cum vrem să mergem mai departe după marile revelații din timpul retrogradului. Numai că, odată cu apariția de noi informații (deoarece Mercur vizitează zona pentru a treia și ultima oară), „poate fi imposibil să ierți și să mergi mai departe, greu să ne mușcăm limba și dificil să spunem «la revedere» celor care ne-au greșit”.

Chiar dacă o facem, circumstanțele sunt predispuse să se repete, deoarece faza de retroshade face ca problemele să se perpetueze. E drept că nicio rezolvare ar putea părea mai bună decât o soluție nesatisfăcătoare, însă recurența fără sfârșit poate fi frustrantă.

Emoțiile vor fi intense.

Așa că fii inteligent și ai grijă la cuvinte. Fii bun și plin de compasiune cu ceilalți, dar și cu tine.

Horoscop special Mercur retroshade pentru fiecare zodie

Berbec

Să trăiești în propria bulă este un loc sigur dacă vrei să te ascunzi, dar în cele din urmă va trebui să ieși la joacă. Poți evita dramele cu ceilalți fiind atent și conștient de persoanele cu care te înconjori. Energia este contagioasă și trebuie să o protejezi de cei care nu îți vor binele.

Taur

Aceasta este o perioadă minunată pentru a-ți evalua prietenii adevărați. În ultimele săptămâni, ai descoperit pe cine te poți baza, motiv pentru care trebuie să îi prețuiești pe cei care ți-au fost alături la bine și la greu. Aprecierea lor nu doar că va adânci legătura voastră, dar îți oferă și șansa de a construi o fundație solidă pentru lunile următoare.

Gemeni

Chiar dacă promovarea la care sperai nu se va materializa prea curând, poți face totuși mișcări profesionale avantajoase în perioada de retroshade, care te vor ajuta să-ți susții cazul. Promovându-te singur, le vei face șefilor mai ușor să vadă cât de talentat ești și cât de vitale sunt eforturile tale pentru companie.

Rac

Planurile tale de vacanță de primăvară ar putea fi puse pe pauză din cauza unor conflicte de programare sau a unor probleme de călătorie, cum ar fi un pașaport expirat. Dacă alegi să riști și să pleci totuși, s-ar putea să apară întârzieri sau circumstanțe neprevăzute care îți vor strica vacanța. Încearcă să profiți la maximum și să te lași dus de val, indiferent ce se întâmplă.

Leu

Cu toții avem schelete în dulap pe care nu le vom dezvălui nimănui; totuși, s-ar putea să-ți împărtășești accidental secretele. Înainte ca paranoia să te facă să te simți judecat, înțelege că oamenii cărora le-ai spus nu te vor privi cu ochi critici; îți vor respecta onestitatea. Va fi un moment de apropiere.

Fecioară

Un fost partener încearcă să se reintroducă în viața ta, mergând până la a-ți trimite e-mailuri zilnice de scuze. Indiferent de cum alegi să răspunzi, privește situația ego-ului – e satisfăcător să știi că se căiește pentru comportamentul din trecut și îți oferă ocazia de a avea ultimul cuvânt.

Balanță

Motivarea a fost dificilă de când a început Mercur retrograd. Acum constați că energia ta este încă epuizată și are nevoie de un impuls. Înainte de a prelua mai multe proiecte și de a te angaja în evenimente sociale, acordă-ți odihnă și relaxare pentru a-ți spori vitalitatea. Pauze lungi de prânz, o plimbare în parc sau un pui de somn la amiază îți pot revigora aura.

Scorpion

Va fi frustrant să vezi cum ideile tale nu prind contur, simțind că arta ta nu poate zbura. În loc să te dai cu capul de pereți, ia o pauză și caută inspirație în viața de zi cu zi. S-ar putea să-ți găsești cea mai mare muză în natură, nu la birou, așa că ieși afară.

Săgetător

După ce ți-ai vopsit pereții într-o culoare unică ce arăta uimitor pe rețelele de socializare, dar nu și în casa ta, regreți alegerea. Înainte de a intra în panică, realizează că este o soluție simplă și poți rectifica eroarea. Așteaptă până după ce se termină Mercur retroshade, pe 9 aprilie, pentru a lua o decizie finală cu privire la nuanță, pentru a te asigura că nu repeți greșelile.

Capricorn

Să te pierzi într-un vis cu ochii deschiși este o provocare dacă nu ești în stare să te prinzi singur (sau dacă nu ai un prieten apropiat sau un membru al familiei care să-ți ofere o blândă verificare a realității). Asigură-te că poți menține o perspectivă logică chiar și atunci când ești prins într-un vis. Nu vrei să cazi de prea sus.

Vărsător

Cum tu ai tot plătit nota în ultima vreme, ar fi politicos ca cei cu care ai luat masa să-ți întoarcă favoarea, tratându-te și ei din când în când. Dacă nu fac prima mișcare când sosește nota, spune-le cum acest lucru îți ofensează ospitalitatea. Reciprocitatea este cheia în relații pentru a te asigura că nu ești luat de bun.

Pești

Dezamăgirile și regretele ar putea pluti în aer, dar asta nu înseamnă că ar trebui să rămâi blocat într-un moment și să te reții. Există atât de multe posibilități care se desfășoară și se deschid constant, motiv pentru care este imperativ pentru fericirea ta să fii prezent și să renunți la aceste emoții. După cum spune zicala, „O ușă se închide și alta se deschide…”