Actrița australiană Melissa George, în vârstă de 49 de ani, a devenit mamă pentru a patra oară. Vestea nu a venit printr-un anunț clasic, ci dintr-o vacanță pe Riviera Franceză. Primele imagini o arată alăptându-și nou-născutul, un moment intim și simplu, ce arată cum alege să-și trăiască maternitatea.

Nașterea a fost anunțată printr-o postare comună pe Instagram de Kirstie Clements (fostă redactoare-șefă de la Vogue Australia), care a publicat imagini din vacanța lor pe Riviera Franceză, cu Melissa George și bebelușul. Un hashtag din postare a confirmat că este vorba despre un băiețel. Numele celui de-al patrulea copil și identitatea tatălui nu au fost dezvăluite public, iar actrița a păstrat zona personală protejată.

Kirstie Clements a rezumat această perioadă într-un mesaj despre ritmul vieții după naștere: „De la maternitate, direct într-un val de căldură parizian (cu un copil mic… o provocare) și acum la o excursie epică cu mașina prin Provence și Coasta de Azur.”

Pentru multe femei, partea cea mai recognoscibilă din această poveste nu este faptul că vorbim despre o actriță cunoscută, ci amestecul dintre tandrețe și logistică: un nou-născut, căldură, drumuri, mutări, copii mai mari, program dat peste cap. Melissa George nu apare într-o versiune lustruită a maternității, ci într-una ce pare foarte aproape de viața cotidiană.

Melissa George are acum patru copii, iar al patrulea este al treilea băiat

Actrița mai are trei copii: Raphael, Solal și Lyor. Doi dintre ei, Raphael și Solal, sunt din relația cu Jean David Blanc, antreprenor și producător de film francez, alături de care Melissa George a fost între 2012 și 2016. În martie 2024, ea a dezvăluit public că a născut al treilea copil, tot printr-o postare pe Instagram. Aceasta înseamnă că între al treilea și al patrulea anunț public a trecut puțin timp, iar viața ei de familie s-a schimbat rapid și major.

Melissa George a confirmat noua etapă și pe contul ei, printr-un mesaj direct, fără fraze pompoase sau explicații inutile. „Bine ai venit pe lume, micuțul meu. Dragostea nu cunoaște sfârșit. O mamă a 3 fii. Nu-mi vine să cred. Inima mea e atât de plină.”

Ce se vede clar din tot acest anunț? Răspunsul este simplu: Melissa George a ales să comunice puțin, dar foarte personal. Nu a oferit detalii despre tatăl copilului și nici numele bebelușului. Pentru cine urmărește vieți publice, aceasta este și o lecție utilă: puteți împărți bucuria fără să deschideți complet ușa spre tot ce ține de familie.

Discreția nu i-a oprit cariera, dar i-a schimbat felul în care se mișcă între două vieți

Un detaliu esențial din povestea ei ține de locul în care trăiește. Din 2016, Melissa George a rămas în Franța din cauza legilor stricte privind custodia, care impun ca minorii să rămână în țară. Aceasta a făcut ca, pentru proiectele profesionale, să călătorească singură în Australia sau în SUA. Pentru orice mamă care încearcă să țină în echilibru familie, muncă și distanțe, aspectul acesta spune mai mult decât o declarație motivațională.

Pe baza informațiilor publicate de Elle, povestea ei aduce în prim-plan ceva ce multe femei simt, chiar dacă la scară mult mai puțin vizibilă: uneori nu vă reorganizați doar agenda, ci întreaga geografie a vieții în jurul copiilor. Și nu pentru o lună, ci pentru ani.

Aici este și partea practică pe care merită s-o rețineți din povestea ei. Când viața de familie devine mai complicată, nu toate deciziile arată spectaculos din exterior. Unele înseamnă să locuiți unde trebuie, să călătoriți când puteți, să păstrați energia pentru copii și să lăsați mai puțin loc explicațiilor publice.

Felul în care vorbește despre familie spune mult despre prioritățile ei

Melissa George nu a oferit sfaturi explicite pentru femeile care vor să devină mame mai târziu și nici nu a vorbit public, în informațiile disponibile acum, despre cum se simte fizic după această naștere la 49 de ani. A vorbit însă clar despre locul pe care îl ocupă copiii în viața ei.

„Pentru mine, a avea copii va rămâne în viața mea ca cel mai mare și mai victorios lucru pe care l-am făcut vreodată.”

Și, dacă vreți să înțelegeți mai bine cum își vede rolul în familie, merită citite și declarațiile ei din interviul pentru revista Stellar. Nu pentru că ar oferi o rețetă, ci pentru că arată un mod personal de a-și defini feminitatea și relația cu băieții ei.

„Nu concurez, acționez cu dragoste. Îmi doresc ca [fiii mei] să aibă amintiri frumoase cu o figură feminină din viața lor. Vreau să aibă burțile pline cu cea mai bună mâncare. Vreau să respecte femeile, desigur, dar să respecte și bărbații.”

Iar într-o altă declarație, aceeași perspectivă apare și mai apăsat: „Trebuie să fiu sinceră, nu am fost niciodată o feministă. Nu lupt pentru asta. Mă prezint ca o femeie elegantă, iar asta vorbește de la sine. Ce, oare voi concura cu un bărbat? Bărbații sunt fantastici. Hai, fă-ți chestia aia de bărbat. Eu o să fac chestia aia de femeie.”

Puteți fi sau nu de acord cu felul în care formulează ea lucrurile. Dar se vede limpede că pentru Melissa George centrul poveștii nu este dezbaterea publică, ci familia. Iar asta explică și de ce anunțul celui de-al patrulea copil a venit prin imagini calde, din vacanță, nu printr-un comunicat atent controlat.

Faptul concret care rămâne, astăzi, este acesta: Melissa George, în vârstă de 49 de ani, este acum mamă a patru copii, dintre care trei fii, iar cel mai nou capitol din viața ei a fost anunțat printr-o fotografie în care își ține bebelușul la piept, pe Riviera Franceză.