Mel C, celebra Sporty Spice din trupa Spice Girls, a stârnit o adevărată furtună online la 52 de ani. Artista și-a uimit fanii cu o transformare fizică spectaculoasă, promovându-și noul album „Sweat” cu o serie de imagini care o înfățișează mai musculoasă ca niciodată. Reacțiile, cum era de așteptat, au fost împărțite.

Sporty Spice, mai în formă ca niciodată

La 52 de ani, Mel C continuă să inspire, dar de data aceasta printr-o transformare fizică remarcabilă. Într-un pictorial îndrăzneț pentru noul său album (intitulat sugestiv „Sweat”), artista a pozat într-un body roșu cu bleumarin, adânc decupat, la care a asortat botine roșii cu toc și cercei rotunzi argintii. Imaginile, publicate pe contul ei de Instagram, îi evidențiază musculatura extrem de bine definită, fiind comparată de unii fani cu cea a unui gladiator modern.

Și nu e doar o imagine de marketing. Artista a participat recent la prima ei competiție de rezistență și forță, iar pregătirea intensă se vede clar în abdomenul tonifiat și brațele lucrate. Într-o altă fotografie, ea pozează pe o bicicletă de sală, purtând un top scurt kaki și colanți negri, încălțată cu tocuri înalte. Un mix neașteptat între eleganță și performanță.

Reacții între admirație și controverse

Iar transformarea nu a trecut neobservată. Mulți fani au lăudat-o pentru dedicare și efortul depus, considerând-o un model de urmat. „Arată uimitor! Bravo, Mel!”, a scris un admirator entuziasmat. Alții au mers chiar mai departe, subliniind evoluția ei de-a lungul anilor.

Pe bune, cine nu i-ar admira determinarea? Un utilizator a ținut să puncteze: „Nu e nimic greșit să ai 52 de ani și să fii super în formă! Arăți grozav!”. Un alt comentariu a amintit de începuturile trupei Spice Girls: „Odată era considerată cea mai puțin atrăgătoare dintre fete, dar acum a devenit una dintre cele mai impresionante”.

O schimbare radicală.

„Mușchii ei mă descurajează”

Numai că, așa cum se întâmplă adesea în mediul online, au apărut imediat și vocile critice. Unii au considerat că artista este „prea musculoasă” sau chiar „masculină”, arătând că nu toată lumea a apreciat noua imagine a lui Sporty Spice. Comentariile nu au fost deloc blânde.

V-ați fi așteptat la altceva? Dezbaterea despre cum ar trebui să arate o femeie, mai ales una celebră, pare fără sfârșit. E drept că unii au fost de-a dreptul deranjați de fizicul ei, lăsând mesaje precum: „Bravo ei, dar nu mi se pare atrăgător” sau „Trece printr-o criză a vârstei mijlocii”. Unii fani au recunoscut deschis că noua imagine a artistei îi intimidează, unul dintre ei scriind direct: „Mușchii ei mă descurajează”.