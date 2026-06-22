Mariana Buică, femeia cunoscută ani la rând drept „cea mai grasă femeie din România”, a ajuns de la aproximativ 240 de kilograme la 25 de ani la o viață în care își crește cei doi copii, Cătălin și Erika Maria, și se descurcă singură în lucrurile simple care înainte o epuizau.

Mai precis, schimbarea înseamnă peste 110 kilograme în minus față de perioada în care depindea de ajutorul celor din jur pentru a se încălța, pentru baie sau chiar pentru a se deplasa prin casă. Iar diferența nu stă doar în cifră. Pentru multe femei care se luptă cu greutatea, partea cea mai grea nu este doar cântarul, ci faptul că viața de zi cu zi începe să se micșoreze.

Povestea ei contează fiindcă mută discuția din zona de rușine în zona de soluții. Nu toate cazurile se rezolvă cu voință și salată. În cazul Marianei, problemele au început din copilărie: la 7 ani cântărea deja aproximativ 50 de kilograme, iar afecțiunile glandei tiroide și tratamentele medicale au contribuit la acumularea kilogramelor. Dacă te-ai simțit vreodată vinovată că „nu faci destul”, partea asta merită ținută minte.

Greutatea a crescut din copilărie, iar viața ei a ajuns să se învârtă în jurul spitalelor

Mariana Buică a povestit că lupta cu obezitatea nu a început la maturitate, ci mult mai devreme. La 14 ani, viața ei era deja marcată de investigații, diete și tratamente, iar efectul s-a văzut inclusiv în educație.

„De la vârsta de 14 ani umblu prin spitale, între investigații, diete și tratamente. A trebuit să-mi întrerup toate studiile. Îmi doresc și eu o familie, o viață normală. Sunt disperată, nu mai știu ce să fac.” -74% Pantofi sport GRYXX roz, 109217, din material textil Cumpără acum

Este poate cel mai puternic detaliu din povestea ei: nu vorbea doar despre kilograme, ci despre o viață suspendată. Și despre un vis foarte concret, acela de a avea o familie.

Dar Mariana a spus și că tratamentul urmat pentru tiroidă de la 17 ani ar fi fost greșit. Aici e importantă nuanța: informația vine din mărturia ei, nu ca o confirmare oficială a medicilor care au tratat-o.

„Mănânc ca toată lumea un fel întâi, câteodată și felul doi, supe, fructe. Nu mănânc foarte mult, azi am mâncat un ou, un măr și o supă, atât. Am înțeles de la medici că tratamentul pentru glanda tiroidă pe care îl urmez de la 17 ani este de fapt greșit și că nu a făcut decât să înrăutățească situația”, a declarat Mariana Buică anterior.

Operația a fost punctul de cotitură, nu un final magic

Schimbarea majoră a venit după intervenția de micșorare a stomacului, făcută cu ajutorul echipei emisiunii prezentate de Cătălin Măruță. Pentru Mariana, aceasta a fost ieșirea din cercul în care intrase după ani de încercări fără rezultat durabil.

Numai că operația nu apare aici ca un truc rapid, ci ca o soluție medicală într-un caz de obezitate severă. Asta e poate cea mai utilă parte a poveștii pentru cine citește: când greutatea vine la pachet cu probleme hormonale, dureri și limitări serioase, a cere ajutor specializat nu e un eșec. E exact pasul sănătos.

Potrivit CSID, Mariana a reușit să elimine peste 110 kilograme după intervenție. Raportat la cele aproximativ 240 de kilograme pe care le avea la 25 de ani, vorbim despre o schimbare care i-a modificat radical mobilitatea, relația cu propriul corp și șansa de a avea viața pe care și-o dorea.

Ce s-a schimbat concret după slăbire

Uneori, poveștile despre slăbit rămân la poze „înainte și după”. Aici, diferența se vede în lucruri foarte omenești: mers, haine, durere, autonomie.

„Nu aș mai putea să duc acum 100 de kilograme în spate. Îmi amintesc cum ajungeam acasă sprijinindu-mă de pereți și cum mama mă ajuta să mă încalț, să fac baie și în aproape orice activitate. Acum nu mă mai confrunt cu durerile de spate sau de genunchi și pot să mă descurc singură.”

Dacă ai trecut prin perioade în care corpul tău ți-a limitat viața, știi că libertatea asta nu e deloc un detaliu. E diferența dintre a rezista de la o zi la alta și a trăi efectiv.

Și schimbările au continuat și în rutina de zi cu zi, inclusiv în felul în care mănâncă.

„Pot să mănânc orice, însă mă satur foarte repede, după doar două-trei înghițituri. Diferența se vede și la haine. Pantalonii și bluzele care înainte nu mă încăpeau acum îmi vin fără probleme. Mulți oameni mă opresc pe stradă și mă întreabă despre operație, cum a decurs și unde am făcut intervenția”, a spus Mariana Buică pentru Csid.

De ce povestea ei vorbește despre mai mult decât slăbit

În România, aproape două treimi dintre oameni sunt supraponderali sau obezi, iar rata obezității clinice este de 30%-40%. Asta înseamnă că problema nu este rară, ci mult mai prezentă decât ne place să credem. Iar când pui lângă aceste cifre consumul mare de alimente ultraprocesate, devine clar că discuția nu e doar despre estetică.

Dar cazul Marianei arată ceva esențial: obezitatea poate avea o componentă hormonală și genetică importantă. Cu alte cuvinte, comparațiile simple între oameni nu ajută prea mult. Ce ajută este să iei în serios semnalele corpului și să ceri evaluare medicală atunci când situația scapă de sub control.

Pentru cititoarele care se regăsesc măcar puțin în povestea ei, ideea utilă de păstrat este asta: dacă te lupți de ani întregi cu kilogramele, cu oboseala, cu tratamente care nu par să funcționeze sau cu sentimentul că viața ta se îngustează, nu trata totul ca pe o problemă de ambiție. Mariana Buică a ajuns să își împlinească dorința de a avea o familie după ce a primit un ajutor medical care i-a schimbat traseul.

Astăzi, după peste 110 kilograme pierdute, Mariana Buică este căsătorită și are doi copii, un băiețel pe nume Cătălin și o fetiță, Erika Maria.