Sarcina extrauterina (ectopica). Tot ce trebuie sa stii si sa iei in considerare

Daca un ovul fertilizat se fixeaza in afara uterului, sarcina ce rezulta se numeste ectopica sau, in limbaj popular, sarcina extrauterina.

Iata si cum se intampla: dupa conceptie, ovulul calatoreste de-a lungul trompelor lui Eustache spre uter. Daca femeia are probleme cu trompele lui Eustache ( blocaje, rupturi, etc) ovulul nu isi va mai urma corect calea si se va opri in trompe, continuand sa se dezvolte acolo.

In alte situatii, mai rar, ce-i drept, un ovul se fixeaza in ovar, in cervix, direct in abdomen sau chiar in cicatricea rezultate de pe urma unei cezariene anterioare. In unele situatii si mai rare, femeia poate avea doua sarcini dezvoltandu-se in acelasi timp: una normala si una ectopica, aceasta situatie poarta denumirea de sarcina heterotopica si devine mult mai probabila daca femeia a urmat tratamente de fertilizare (cum ar fi cele in vitro).

Din nefericire, daca sarcina este una actopica, nu se cunosc variante de mutare a embrionului din trompele lui Eustache in uter, singura optiune este intreruperea imediata a sarcinii. De altfel, o sarcina ectopica nediagnosticata la timp va duce la cresterea embrionului pana in momentul in care trompele se vor rupe, ceea ce va duce la sangerare si dureri extrem de puternice iar daca sangerarea este prea mare, femeia este expusa riscului de a muri. Din fericire insa, cele mai multe sarcini extrauterine sunt diagnosticate la timp.

Care sunt simptomele sarcinii extrauterine (ectopice)?

De obicei sarcinile extrauterine sunt descoperite atunci cand femeia acuza dureri si are simtomele acestei afectiuni, adica undeva in a sasea sau a saptea saptamana de la concepere. In alte cazuri, mai rare, ce-i drept, sarcina evolueaza fara simptome in primul trimestru si este descoperita abia la prima ecografie.

Simptomele pot varia foarte mult de la persoana la persoana si depind de cat de mult este avansata sarcina sau daca sarcina ectopica a provocat ruperea trompelor (ceea ce reprezinta o adevarata urgenta si femeia trebuie transportata de urgenta la spital). Uneori sarcinile ectopice nu pot fi detectate cu ajutorul testelor de sarcina, asa ca orice durere sau simptoma dintre cele ce urmeaza trebuie sa reprezinte un semnal de alarma

– Dureri sau sensibilitate la nivelele abdominal si pelvian. Durerile pot aparea brusc, sunt persistente si de durata insa la unele femei inceptul simtomelor este semnalat doar prin dureri usoare si intermitente. Ca si locatie, durerea se poate regasi oriunde in abdomen sau pelvis si uneori este asociata cu greata si starile de voma.

– Sangerari vaginale care, in necunostiinta de cauza legat de sarcina, pot parea un inceput de ciclu menstrual. Sangele poate fi rosu, dar in egala masura poate fi si maroniu (asemenea celui coagulat) iar sangerarea poate fi continua sau intermitenta, puternica sau usoara.

– Durerea poate deveni mai puternica atunci cand femeia face miscare sau chiar si cand tuseste.

– Durerile de umar.Crampele si sangerarea pot insemna multe insa durerea de umar, in special atunci cand femeia sta culcata are o singura insemnatate: sarcina ectopica cu ruptura de trompe, ceea ce cere o interventie medicala imediata. Iar in ceea ce priveste durerea de umar, aceasta este cauzata de sangerarea interna care irita anumiti nervi ce ajung si in zona umarului.

– Daca se produce o ruptura a trompelor, vor exista si efecte de stare de soc cum ar fi un puls accelerat, paloare a pielii, ameteala si stari de lesin. In asemena cazuri trebuie sunat la 112 fara ezitare.

Cum poate sti femeia daca este expusa la riscul unei sarcini extrauterine (ectopice)?

O asemena sarcina poate aparea la orice femeie activa sexual, insa anumite categorii sunt mai expuse decat altele. Astfel, sansele de sarcina extrauterina cresc daca femeia:

– Ramane gravida desi a avut o legare a trompelor pe cale chirurgicala

– A suferit o operatie de dezlegare a trompelor sau pentru a corecta o problema a acestora. Riscul este de asemenea mare si in cazul in care a suferit o interventie chirurgicala pelvica sau abdominala, cum ar fi indepartarea unui chist sau fibrom, o apendicita sau o cezariana.

– A mai avut alta sarcina extrauterina (ectopica).

– Femeia are un dispozitiv intrauterin (DIU). Acest tip de dispozitiv este 99% eficient pentru a preveni o sarcina insa, daca se materializeaza acel 1%, cel mai probabil ca sarcina va fi ectopica insa daca a existat un DIU in trecut si acesta a fost inlaturat nu exista nici un risc de sarcina extrauterina.

– Un alt risc este acela dat de contraceptivele pe baza de progrestin, acestea, la fel ca si cazul DIU, nu maresc riscul de sarcina ectopica dar daca femeia ramane insarcinata in timp ce foloseste aceste contraceptive, riscul de sarcina extrauterina creste exponential.

– Alt risc este dat si de foste infectii ale tractului reproductiv superior (boala pelvica inflamatorie sau BPI). BPI este deseori cauzata de infectiile cu transmitere sexuala netratate la timp cum ar fi gonoreea sau chlamidia. De altfel nici una dintre cele doua boli nu are simptome sesizabile, asa ca prezenta lor in organism, chiar daca femeia se considera sanatoasa, poate duce la aparitia unei sarcini de tip extrauterin.

– Un risc mult mai ridicat de sarcina ectopica apare si de la tratamentele de infertilitate. Ca o ironie, infertilitatea la femei are deseori ca si cauza o problema a trompelor.

– Femeile mai in varsta, in special cele care fumeaza sunt si ele in pericol sa dezvolte o sarcina extrauterina

Pot sa am o sarcina normala dupa ce am avut una ectopic

Raspunsul este da, insa, trebuie mentionat ca, cu cat este terminata o sarcina ectopica mai repede, cu atat mai mult scade riscul ca trompele lui Eustache sa fie afectate. Si chiar daca una dintre trompe este afectata iremediabil, cel mai probabil, ce-a de-a doua va fi suficienta pentru a asigura un inceput de sarcina fara probleme. Insa la primele simptome de sarcina, femeia trebuie sa isi contacteze medicul pentru a pregati o ecografie si a vedea daca totul se desfasoara normal.

Pe de alta parte, femeile care au trecut prin multiple sarcini ectopice sau au trompele deteriorate sunt excelente candidate pentru fertilizarea “in vitro”, acolo unde embrionul este implantat direct in uter

Care sunt sansele de a avea o a doua sarcina ectopica?

In principiu, sansele sunt undeva in jurul a 10-15% in functie de motivele care au cauzat prima sarcina extrauterina si de tratamentul pe care femeia l-a primit. Totusi, daca natura ectopica a primei sarcini a fost cauzata de o infectie, o legare anterioara a trompelor, sau de o boala cu transmitere sexuala, exista sanse destul de mari ca ambele trompe sa fie afectate, ceea ce reduce sansele de a concepe si duce la capat o sarcina normala.

