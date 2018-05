Laura Cosoi, marturisiri despre trucurile de frumusete! Cum si-a ingrijit tenul in timpul sarcinii

A mai ramas putin timp pana cand Laura Cosoi isi va tine fetita in brate, iar acum, aceasta a marturisit, prin intermediul unei postari pe blogul personal, cum si-a ingrijit tenul in timpul sarcinii.

Cunoscuta pentru stilul de viata sanatos pe care l-a adoptat cu ani in urma, Laura Cosoi foloseste fel si fel de tratamente naturiste pentru a se mentine in forma, iar despre aceastea a vorbit pe blogul personal.

”Stiam ca sarcina poate produce efecte neplacute asupra pielii din cauza modificarilor hormonale. Insa, nu am stat cu mainile in san, asteptand sa vad daca fac acnee (desi nu am tenul gras) sau daca tenul meu se usuca si isi pierde elasticitatea. Am acordat si tenului si pielii, in general, o atentie mai mare de cand sunt insarcinata, pentru ca nu vreau sa regret mai tarziu. De fapt, nu e mare lucru, iar sa am grija de mine mi se pare un rasfat si nu o corvoada.

Cand esti insarcinata, poti pierde mai multa apa din organism, asa ca, pentru a preveni deshidratarea, beau suficiente lichide – apa, ceaiuri de fructe, smoothie-uri sau mananc supe si ciorbe. Imi curat tenul in profunzime, cu regularitate si acord o atentie deosebita demachierii – indiferent daca in ziua aceea m-am fardat sau nu! Chiar daca vremea e rece si umeda, nu stiu de unde este atata praf pe strada. Iar asta o poti constata dupa ce te demachiezi. Iti spuneam odata ca, in cazul meu, dureaza mai mult sa ma bag in pat decat sa ies pe usa.

Folosesc o crema hidratanta, insa nu grasa, pentru ca tendintele tenului nu pot fi prevazute in perioada asta.

Pentru ingrijirea tenului foarte utile mi se par si mastile naturale, aplicate regulat. In functie de tendintele tenului, mierea, iaurtul, castravetii si capsunele – cand vor aparea, avocado si bananele sunt foarte eficiente si au avantajul ca nu au contraindicatii! Femeile cu tenul gras pot folosi cu succes si mastile cu argila, care sigur nu le fac rau.

Eu asa am grija de tenul meu in perioada sarcinii, iar pana acum nu am avut probleme. Pot spune chiar ca tenul meu arata si mai bine ca inainte.”, a scris ea pe blogul personal.

Laura Cosoi urmeaza sa devina mama de fetita la inceputul lunii iunie. Ea a anuntat ca este insarcinata la inceputul anului, printr-o postare pe blogul personal.