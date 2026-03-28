Majda Aboulumosha vorbește deschis despre viața de familie și, mai ales, despre relația pe care o are cu fostul ei soț, J. Yolo, în creșterea fiicei lor, Jacqueline. Vedeta de la „Vorbește Lumea” a oferit detalii despre cum reușesc să colaboreze pentru binele copilului, dar și despre stilul de viață care a ajutat-o să slăbească 30 de kilograme.

Principalul job, cel de mamă

Dincolo de camerele de filmat și de proiectele online, Majda se dedică total fiicei sale. Ea mărturisește că rolul de părinte este prioritatea absolută, implicând o logistică zilnică bine pusă la punct. „Principalul meu job este acela de a fi mamă, pentru că Jacqueline are foarte multe activități și sunt taxiul ei. O iau, o duc la diferite sporturi pentru că îmi doresc să facă cât mai mult sport”, spune vedeta. Mai mult, ea consideră că echilibrul personal este esențial pentru a-i oferi un exemplu bun celei mici. „Cred că este foarte important de unde ne luăm informațiile. Rămân conectată la tot ce se întâmplă în lume, dar încerc să-mi păstrez zâmbetul și optimismul, pentru că altfel nu am cum să o influențez frumos pe fetița mea, care are nevoie de mine să fiu echilibrată”, mărturisește Majda.

Colaborarea cu J. Yolo

Cum funcționează, până la urmă, colaborarea cu tatăl fetiței? Se pare că lucrurile stau foarte bine. Vedeta a confirmat că relația cu fostul partener, J. Yolo, este una bazată pe respect și responsabilitate comună. Răspunsul ei a fost direct și fără ocolișuri: „Foarte bine! El se implică, își face datoria de tată, și eu la fel ca și mama ei”.

O colaborare armonioasă.

Ba chiar, Majda povestește cu emoție despre lecțiile valoroase pe care le primește constant de la fiica ei. „Jacqueline mă învață să ascult. Întotdeauna își dorește să afle părerea mea, pentru că știe că sunt de partea adevărului. Am învățat să am răbdare și că lucrurile mici contează”, explică ea.

Secretul siluetei, 30 de kilograme în minus

Iar când vine vorba de stilul de viață, Majda este un exemplu de disciplină. Transformarea ei (a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme) a avut la bază un set de reguli simple, dar de la care nu se abate. V-ați fi gândit vreodată că echilibrul este cheia? „Am grijă. Acum urmez un program de detox, beau foarte multe sucuri naturale. Nu fac exces niciodată și nu sunt o iubitoare de dulciuri. Echilibrul este cel mai important. Merg de trei ori pe săptămână la sală și fac cât mai multă mișcare”, explică vedeta.

Un al doilea copil?

Fanii o pot urmări pe Majda atât în emisiunea „Vorbește Lumea”, cât și în mediul online, unde este implicată în diverse campanii. Dar se gândește vedeta să își mărească familia? Întrebată despre posibilitatea de a avea un al doilea copil, Majda a lăsat ușa deschisă, fără a oferi însă un plan concret. „Nu m-am gândit, dar dacă ar fi să se întâmple, cu siguranță nu voi ține lucrul acesta ascuns și veți afla”, a declarat ea.