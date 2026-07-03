Franța introduce, de la 1 iulie 2026, un nou „concediu suplimentar de naștere” de până la două luni, plătit separat pentru fiecare părinte. Miza este cât se poate de concretă pentru familii: mai mult timp acasă cu copilul și un sprijin financiar care poate ajunge la 5.206,50 euro pentru un salariat plătit la plafon, într-o țară în care natalitatea a coborât puternic.

În practică, noul drept nu merge automat de la un părinte la altul. Este individual, ceea ce înseamnă că fiecare părinte poate lua una sau două luni, simultan sau pe rând, iar perioadele pot fi luate dintr-o bucată ori împărțite. Pentru un cuplu, asta schimbă mult organizarea primelor luni cu bebelușul: nu mai este doar despre cine „stă acasă”, ci despre cum își împart amândoi timpul și venitul.

Fiecare părinte are propriul lui concediu, iar banii diferă după tipul de muncă

Pentru salariați, indemnizația este de 70% din salariul luat în calcul în prima lună și 60% în a doua lună, dar cu o limită clară: plafonul lunar de securitate socială de 4.005 euro în 2026. La acest nivel maxim, un părinte poate primi 2.803,50 euro în prima lună și 2.403 euro în a doua, deci 5.206,50 euro în total pentru două luni.

Asta înseamnă că a doua lună este mai slab plătită decât prima. Iar pentru familiile care își fac bugetul foarte atent, diferența contează: 60% în luna a doua față de 70% în prima. Dacă ambii părinți sunt eligibili și aleg să folosească dreptul, timpul acasă crește, dar și calculele despre venituri devin mai importante.

Pentru lucrătorii independenți, suma este fixată pe zi: 43 euro net în prima lună și 36,85 euro net în a doua lună, în 2026. Pentru două luni de câte 30 de zile, un părinte ajunge la 2.395,50 euro. Față de plafonul maxim al unui salariat, suma este vizibil mai mică, ceea ce arată că sprijinul există pentru ambele categorii, dar nu în aceleași condiții.

Nu este doar pentru angajați la birou. Lista categoriilor eligibile este mai largă

Noul concediu este deschis pentru salariați din sectorul privat și public, lucrători independenți, persoane din regimul agricol, artiști-autori, militari, studenți din domeniul medical și șomeri, dacă îndeplinesc condițiile. Informațiile publicate până acum nu intră în detaliu pe fiecare categorie, dar mesajul important pentru familii este că măsura nu a fost gândită doar pentru contractele clasice de muncă.

Dacă te uiți la imaginea de ansamblu, asta spune ceva despre felul în care Franța încearcă să răspundă vieții reale. Familiile moderne nu arată toate la fel, iar părinții nu lucrează toți în același tip de sistem.

Termenele sunt stricte, iar cererea trebuie pregătită din timp

Pentru copiii născuți sau adoptați de la 1 iulie 2026, concediul trebuie început în termen de nouă luni de la naștere sau de la sosirea copilului în familie. Aici este unul dintre detaliile care contează cel mai mult: nu este un drept pe care îl poți amâna oricând, ci unul legat clar de primele luni după venirea copilului.

Pentru salariați, cererea trebuie trimisă angajatorului cu cel puțin o lună înainte de începerea concediului. Termenul poate scădea la 15 zile dacă perioada începe imediat după alte concedii parentale. Dacă o familie vrea să lege acest nou concediu de concediul de maternitate, paternitate sau adopție, planificarea trebuie făcută devreme, nu în ultima clipă.

Există și o regulă tranzitorie. Pentru copiii născuți ori adoptați între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, termenul pentru începerea concediului curge de la 1 iulie 2026, data intrării în vigoare a noilor reguli. Iar în anumite situații, pentru această perioadă există o excepție temporară privind cumulul cu ajutorul pentru îngrijirea copilului.

Concediul aduce timp în plus, dar nu se cumulează liber cu alte ajutoare

Un punct sensibil este că „concediul suplimentar de naștere” nu poate fi cumulat, în aceeași perioadă, cu alte indemnizații sau ajutoare sociale, cum sunt boala sau șomajul. Pentru părinți, asta înseamnă că alegerea perioadei nu ține doar de programul copilului, ci și de combinația de venituri pe care o au deja în familie.

Potrivit Libertatea, regula vine cu o singură excepție temporară pentru copiii născuți sau adoptați între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, în anumite situații de cumul cu ajutorul pentru îngrijirea copilului. Dacă o familie se află exact în acest interval, diferența poate fi importantă în bugetul de început.

De ce face Franța această mutare acum

Măsura vine ca răspuns la scăderea puternică a natalității. În 2025, în Franța s-au născut aproximativ 645.000 de copii, mult sub nivelul din 2010, considerat ultimul vârf recent. Iar rata fertilității a ajuns la 1,56 copii pe femeie, conform Insee.

Tradus simplu, autoritățile franceze încearcă să facă mai ușoare primele luni pentru părinți și să reducă presiunea dintre viața de familie și muncă. Noul concediu se adaugă celor deja existente, de maternitate, paternitate și adopție, deci nu vine să le înlocuiască, ci să le completeze.

Pentru angajatori și sistemul de securitate socială, asta înseamnă costuri și ajustări administrative. Pentru părinți, înseamnă ceva mult mai tangibil: timp plătit, flexibilitate și o marjă mai mare de respirație într-o perioadă în care orice săptămână contează.

Prima dată de la care se aplică noul „concediu suplimentar de naștere” este 1 iulie 2026, pentru copiii născuți sau adoptați din acel moment.