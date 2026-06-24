Dacă te uiți la marile prezentări de la Paris ca la un radar pentru ce va ajunge, filtrat, în magazine și pe Instagram, două direcții s-au văzut limpede în ultimele show-uri masculine: vibe de plajă dus până la decor, la Louis Vuitton, și revenirea liniei foarte apropiate de corp, la Saint Laurent. Nu înseamnă că de mâine porți neopren în oraș. Înseamnă că vara asta vei vedea mai des șorturi curate ca linie, tricotaje cu aer de vacanță, încălțăminte comodă cu look chunky și, la polul opus, pantaloni mai înguști și sacouri care stau mai ferm pe umeri.

În cifre, Louis Vuitton a venit la Paris cu un argument pe care puține case îl pot egala: brandul a fost desemnat cel mai valoros brand de modă în 2025, cu 40,7 miliarde de dolari, adică 31 de miliarde de lire sterline. Iar expunerea nu s-a oprit la podium. Callum Turner (actor, ambasador Louis Vuitton) a purtat două costume create de Pharrell Williams la nunta sa cu Dua Lipa, iar postarea cu noul cuplu de miri a strâns 14 milioane de aprecieri pe Instagram. Când vezi asemenea cifre, înțelegi de ce un costum, o șapcă sau o pereche de sneakers ajung să seteze tonul și pentru variantele accesibile.

Ce tendințe să alegi fără un buget de lux

Ce e util pentru tine, concret? La Louis Vuitton, colecția masculină gândită de Pharrell Williams a mers pe tematica surf: costume de neopren branduite, cizme tip Ugg, tricotaje groase, șorturi, șepci, adidași stil skate și veste, într-un decor cu nisip și val artificial. Tradus pentru viața reală, nu iei costumul de neopren, ci atmosfera. O cămașă lejeră peste șorturi simple, o șapcă bună, un tricou cu aer sport și o pereche de sneakers cu influență skate spun aceeași poveste, dar fără efort și fără aer de costum.

Iar la Saint Laurent direcția a fost opusă, dar la fel de clară: siluete slim, tricotaje mulate, pantaloni skinny-fit și costume apropiate de corp, echilibrate de umeri accentuați. Dacă ai evitat în ultimii ani piesele prea strâmte pentru că totul părea foarte relaxat și oversized, merită să urmărești revenirea asta. Nu ca regulă rigidă, ci ca idee de proporție: dacă pantalonii sunt mai înguști, partea de sus trebuie să aibă structură.

Look-ul surf merge în oraș dacă păstrezi doar două-trei semne

Partea bună la tendința de la Louis Vuitton este că se adaptează ușor. Nu ai nevoie de logo-uri și nici de un decor cu nisip ca să funcționeze. Păstrează maximum trei repere: texturi care trimit la vacanță, încălțăminte cu influență sport și o paletă luminoasă. Un tricot subțire pentru serile răcoroase, șorturi bine croite și o vestă ușoară pot da exact aerul acela de litoral mutat în oraș.

Și mai e ceva: show-ul a avut loc pe o căldură de aproape 40 de grade Celsius la Paris, ceea ce face tematica și mai interesantă. Nu doar arăta ca o plajă, ci răspundea unui tip de vară foarte real. Pentru garderoba de zi cu zi, asta înseamnă să cauți piese care respiră și care arată bine fără să pară prea studiate.

Silueta slim revine, dar nu ca în anii cei mai rigizi

La Saint Laurent, cheia nu e să te întorci la haine incomode. Secretul este echilibrul. Dacă îți place ideea de pantaloni mai înguști sau de pulovere care urmăresc linia corpului, adaugă ceva construit: un sacou cu umeri mai fermi sau o jachetă scurtă, cu formă clară. Așa arată actual, nu nostalgic.

Madonna (cântăreață) a cântat ulterior la petrecerea organizată de Saint Laurent, semn că brandul a mizat pe același tip de ecou cultural pe care îl caută marile case acum: hainle trebuie să trăiască și după podium, în imagini, clipuri și postări care circulă zile întregi. Pentru public, asta se traduce simplu: vezi un look de mai multe ori, în contexte diferite, și începi să-l percepi ca purtabil.

De ce ajung celebritățile să-ți influențeze garderoba mai mult decât podiumul

Poate nu urmărești fiecare prezentare de modă, dar o fotografie de nuntă cu Dua Lipa și Callum Turner sigur îți apare în feed. Aici se produce transferul real. Un look foarte scump devine inspirație pentru o decizie mică și practică: ce tip de costum alegi pentru partener, ce pantofi merg la o petrecere de vară, ce șapcă sau ce sneakers au acel aer cool, dar nu forțat.

Potrivit Theguardian, tocmai combinația dintre podium, celebrități și distribuția masivă în social media face ca astfel de colecții să aibă o viață mult mai lungă decât cele câteva minute de show. Pentru tine, filtrul bun e acesta: nu copia ținuta întreagă, ci fură o formulă. De la Louis Vuitton, mixul sport plus vacanță. De la Saint Laurent, contrastul dintre piese apropiate de corp și umeri accentuați.

Parisul dă trendul, dar nu toată lumea îl primește la fel

Prezentarea Louis Vuitton a fost montată în grădinile unei universități și a stârnit reacții locale. O petiție a adunat 1.300 de semnături, iar la fața locului a existat și un protest mic. Reprezentanți ai sindicatelor au acuzat că

„evenimente externe, fără legătură cu misiunea universității, privatizează în mod repetat spații esențiale pentru viețile rezidenților”

Nu e partea cea mai glam a modei, dar e bine de ținut minte: marile show-uri vând o lume întreagă, nu doar haine. Uneori, lumea aceea cere spațiu real, bani reali și produce tensiuni foarte concrete în oraș. Numai că, pentru publicul larg, efectul rămâne mai ales vizual și aspirațional. De aceea vezi atât de des prezentările transformate în experiențe totale, cu orchestră live, cor și decor de film.

Louis Vuitton a făcut asta și aici, după ce în mai divizia de haine de damă organizase un eveniment la muzeul Frick din New York, iar brandul urmează să sponsorizeze muzeul timp de trei ani. Dacă îți place să urmărești moda și ca sursă de idei pentru casă sau pentru un eveniment, exact de aici poți lua ceva util: atmosfera de plajă se traduce ușor în lumini calde, texturi naturale, bej, alb, lemn și accente sport.

Dacă vrei un rezumat simplu pentru sezonul care vine, păstrează două direcții în minte: piese cu aer de vacanță, în stil surf, pentru zilele foarte calde, și siluete mai slim, echilibrate de o jachetă sau un sacou cu structură. Iar imaginea care spune cel mai bine ce a contat la Paris rămâne aceasta: un val artificial, nisip în decor și aproape 40 de grade Celsius, în timp ce pe podium se decideau, de fapt, proporțiile verii următoare.