Te-ai întrebat vreodată de ce femeile parcă înfloresc după o despărțire grea? Lori Loughlin tocmai ne-a oferit exemplul perfect. Actrița arată mai tânără ca niciodată după separarea de soțul ei, Mossimo Giannulli, iar fosta ei colegă din „Full House”, Jodie Sweetin, a pus punctul pe i, spunând că totul se datorează faptului că a scăpat de o greutate inutilă.

Adevărul e că stresul dintr-o relație disfuncțională se citește direct pe chipul nostru. Când renunți la cineva care te trage în jos, parcă dai timpul înapoi. Este o lecție clară despre cum liniștea interioară bate orice cremă scumpă de pe piață.

Trecutul care a lăsat urme adânci

Dar de unde a pornit totul. După aproape 30 de ani de căsnicie, relația celor doi s-a destrămat anul trecut, când actrița ar fi găsit mesaje incriminatorii în telefonul lui. Punctul real de ruptură a fost însă celebrul scandal al admiterilor la facultate. Cei doi au plătit mită de 500.000 de dolari pentru a-și înscrie fetele la University of Southern California.

Recomandari Descoperirea misterelor unei grădini înflorite pe tot parcursul anului

Amândoi au făcut închisoare în 2020.

Deși au încercat să pozeze într-un cuplu unit după eliberare, o sursă a explicat că actrița a simțit mereu că el a implicat-o în toată acea nebunie. Ea nu l-a învinovățit complet, dar el a condus operațiunea, iar căsnicia lor nu și-a mai revenit niciodată.

Reacția spumoasă a prietenelor

Prezentă miercuri la o petrecere aniversară în West Hollywood, așa cum detaliază un reportaj publicat recent de Theblast, Jodie Sweetin nu s-a ferit deloc de cuvinte când a fost întrebată despre noua imagine a lui Lori.

„Arată superb! Nu am mai văzut-o de ceva vreme, dar sunt sigură că arată absolut uimitor. Nu există nimic ca renunțarea la o greutate moartă pentru a te scoate din nou în lume arătând drăguț. Ea și Olivia arată exact la fel. Și știți ce? Să fie binecuvântată.” – Jodie Sweetin, actriță

Iar ironia abia acum lovește. Noua ei strălucire l-a făcut pe fostul soț să realizeze ce a pierdut. Apropiații spun că designerul îi trimite constant mesaje.

„A trimis mesaje de flirt și i-a spus că arată incredibil. Mossimo a mers atât de departe încât a sugerat să iasă la o întâlnire împreună de dragul vremurilor trecute.” – Sursă anonimă

Ce urmează pentru actriță

Numai că Lori nu are de gând să privească înapoi. de ce ai face-o? Prietenii o încurajează să se bucure de independență. Deși cei doi încă vorbesc destul de mult, iar ea l-a iertat în mare parte pentru iadul prin care a trecut, nu are niciun interes să dea timpul înapoi.

Recomandari Trucuri pentru a menține un gazon vibrant și înfloritor

Noul capitol din viața ei abia începe. Sursele confirmă că actrița iese din nou la întâlniri, dar păstrează lucrurile ușoare și ocazionale, bucurându-se pur și simplu de această perioadă de liniște alături de fetele ei.