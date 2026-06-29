Imaginile false cu Zendaya și Tom Holland la nuntă, apărute în martie, au fost atât de convingătoare încât au păcălit inclusiv oameni apropiați cuplului. Pe 29 iunie, Law Roach, stilistul care lucrează de ani buni cu Zendaya, a declarat la „Good Morning America” că rochia reală a depășit tot ce s-a văzut online.

Povestea este marcată de două momente cheie. Primul, pe 17 martie, când actrița Zendaya (29 de ani) a spus la „Jimmy Kimmel Live!” că imaginile generate de AI nu aveau nicio legătură cu realitatea. Al doilea, pe 29 iunie, când Law Roach a lămurit speculațiile despre rochie, printr-o frază scurtă și foarte clară: versiunea reală a fost mai bună decât cea inventată pe internet.

Acest episod relevă un aspect important al vieții online din prezent. Când membrii familiei vă trimit „pozele de nuntă” ale cuplului, deși nunta din imagini nu a existat, nu mai este vorba doar despre bârfe de celebrități. Discutăm despre viteza cu care internetul poate prelua un moment personal și îl poate transforma într-o poveste paralelă, cu decor, voal și corset sculptat, înainte ca persoanele implicate să se exprime.

Zendaya a povestit pe 17 martie, la „Jimmy Kimmel Live!”, că reacțiile au fost cât se poate de reale, chiar dacă fotografiile nu erau.

„Mulți oameni au fost păcăliți de ele. În timp ce eram afară, în viața reală, oamenii spuneau: „Oh, Doamne, fotografiile tale de nuntă sunt superbe”, iar eu răspundeam: „Dragă, sunt AI. Nu sunt reale.”” -70% Pantofi eleganti ALDO albi, ELEDELADAR 121, din piele naturala Cumpără acum

În imaginile fabricate, cei doi păreau să se căsătorească în Italia, la Lacul Como, iar Zendaya apărea cu un voal de dantelă și o rochie crem cu bretele subțiri, plus un corset sculptat. Law Roach a fost însă categoric când a fost întrebat pe 29 iunie dacă acea rochie ar fi putut fi măcar apropiată de realitate.

„Acea rochie nu era suficient de bună. Credeți-me, rochia este mai bună de atât.”

Când a fost întrebat dacă imaginile AI semănau în vreun fel cu rochia adevărată, răspunsul său a fost și mai scurt: „Absolut deloc.”

Rochia există, dar cuplul nu o vrea într-un spectacol public

Pentru cei care urmăresc cuplul de ani buni, poate fi frustrant că nu apar poze reale, nume de designeri sau detalii de decor. Însă exact asta pare să fie decizia lor. Law Roach a explicat anterior că Zendaya și Tom Holland (30 de ani), actor, încearcă să își păstreze evenimentul cât mai privat.

Potrivit Eonline, stilistul a spus în podcastul „Please Explain” de la Complex că nu va exista un reportaj în Vogue și nici fotografii oficiale de la nuntă. Chiar dacă rochia a fost, în cuvintele lui, „frumoasă”, publicul s-ar putea să nu o vadă niciodată.

„Încearcă să fie cât mai privați. Nu va fi un reportaj în Vogue sau nu vor fi poze de la nuntă, iar oamenii pe care îi va invita vor fi respectuoși cu privire la intimitatea lor, așa că va fi o rochie frumoasă pe care nimeni nu o va vedea.”

Această perspectivă modifică modul în care merită privită curiozitatea din jurul rochiei. Nu este o campanie de teasing, nici o lansare cu poze întârziate. Este, mai degrabă, o limită foarte clară pusă între viața publică și ceea ce rămâne doar al lor.

Ce se știe până acum și ce puteți învăța din povestea lor

Există și câteva repere concrete. În ianuarie 2025, Dominic Holland, tatăl lui Tom Holland, a scris pe Patreon că fiul său cumpărase un inel și vorbise cu tatăl Zendayei înainte de cererea în căsătorie.

El a descris momentul astfel: „A cumpărat un inel. Vorbise cu tatăl ei și obținuse permisiunea de a o cere în căsătorie pe fiica lui. Tom avea totul planificat… Când, unde, cum, ce să spună, ce să poarte…”

După logodnă, Zendaya a fost văzută purtând o bandă aurie delicată pe al patrulea deget al mâinii stângi, în locul inelului de logodnă. Acel inel nu era deloc discret ca poveste: un model de 5.02 carate East-West Cushion Diamond Button Back Ring de la Jessica McCormack, în stil georgian.

Data exactă a nunții, locul real, designerul rochiei și lista invitaților nu sunt însă detalii pe care cei doi le-au transformat într-un anunț public. Și, sincer, tocmai asta face subiectul atât de interesant pentru noi, cei care trăim cu senzația că orice moment trebuie documentat, postat și validat.

Zendaya spunea încă din 2021, într-un interviu pentru GQ, ceva ce se leagă perfect de alegerea lor de acum: „Cred că a iubi pe cineva este un lucru sacru și un lucru special și ceva cu care vrei să te descurci și să treci prin și să experimentezi și să te bucuri între cele două persoane care se iubesc.”

A revenit la aceeași idee în februarie 2026, în Interview magazine, într-o conversație cu Robert Pattinson: „La sfârșitul zilei, ești o figură publică, nu poți face nimic, dar unele lucruri sunt destinate ție și celor dragi.”

Dacă este ceva util de reținut de aici, este exact acest aspect: nu orice moment important devine mai valoros dacă îl vede toată lumea. Uneori, cea mai elegantă alegere este să păstrezi ceva doar pentru dumneavoastră. Iar în cazul Zendayei, asta înseamnă că rochia despre care vorbește Law Roach ar putea rămâne una dintre cele mai frumoase pe care publicul nu le va vedea niciodată.

Ultimul detaliu spus chiar de Tom Holland despre căsătoria lor rezumă perfect cât de închis rămâne cercul: „Asta e tot ce veți obține despre asta.”