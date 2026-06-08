Julianne Hough a reușit să atragă absolut toate privirile la Premiile Tony 2026, purtând o ținută care redefinește complet conceptul de eleganță. Prezentatoarea emisiunii „Dancing with the Stars”, în vârstă de 37 de ani, a pășit duminică pe covorul roșu de la Radio City Music Hall din New York într-o superbă rochie albă semnată Tom Ford.

Ce face ca această apariție să fie cu adevărat specială pentru noi, cele care căutăm mereu inspirație pentru propriul stil? Gândește-te la echilibrul perfect dintre o piesă clasică și un detaliu neașteptat. La prima vedere, din față, rochia oferea o acoperire completă, cu un guler înalt extrem de rafinat. Numai că, atunci când se întorcea ușor din profil, lăsa să se vadă un decupaj îndrăzneț pe lateral și o crăpătură generoasă pe picior. Este exact genul de truc stilistic pe care îl putem împrumuta și noi când vrem să fim subtile, dar memorabile.

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Secretul accesoriilor perfecte

Iar detaliile au făcut, ca de obicei, diferența. Julianne și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi stiletto negri și bijuterii absolut spectaculoase.

Așa cum menționează Hellomagazine într-o relatare de la eveniment, vedeta a ales cercei din aur galben de 18 karate și platină, creați de designerul Maison Mèrenor by Amie Satchu din Beverly Hills. Modelul „Diamond Oblong” a inclus 70 de diamante strălucitoare așezate în pavaj.

„Cercei sculpturali, intenționați, discret rebeli, care nu au concurat cu rochia, ci au completat-o.” – Amie Satchu, Designer

Și la capitolul de îngrijire și machiaj lucrurile au stat impecabil. Cu un bob scurt până la bărbie, purtat cu o cărare pe o parte, Julianne a știut exact cum să își pună în valoare trăsăturile. Pe contul ei de Instagram, vedeta a adăugat o descriere simplă, dar plină de atitudine, alături de fotografiile de la eveniment.

„să aplaudăm acest glam.” – Julianne Hough, Prezentatoare

Cine a mai strălucit la eveniment

Dar seara nu a fost rezervată doar pentru o singură vedetă. covorul roșu a fost plin de celebrități care și-au etalat cele mai bune ținute. Imaginează-ți doar rafinamentul lui Lea Michelle, fosta actriță din „Glee”, care a purtat un ansamblu Michael Kors cu paiete alb-negru și o curea elegantă în talie.

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A fost o seară importantă și pentru Daniel Radcliffe, nominalizat pentru rolul din „Every Brilliant Thing”. Actorul din Harry Potter a avut o apariție rară alături de partenera sa de cursă lungă, Erin Darke, amândoi asortându-se în nuanțe de albastru.

Cântăreața Pink, care a fost gazda evenimentului, a mizat pe o rochie neagră cu paiete și o fustă dramatică. A venit susținută de soțul ei, Carey Hart, și de cei doi copii, Willow și Jameson. Rozul a fost la mare căutare în acea seară. Stephanie Hsu a strălucit într-o rochie fără bretele decorată cu flori brodate, în timp ce Sarah Paulson a optat pentru o rochie midi mătăsoasă, împodobită cu funde.

Până la urmă, moda de pe covorul roșu ne amintește că hainele sunt doar o extensie a personalității noastre. Data viitoare când ai un eveniment important în agendă, poate încerci și tu acel detaliu discret rebel care să te scoată din anonimat.