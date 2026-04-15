Actorul Jake Gyllenhaal este noul ambasador global al brandului de lux Bulgari. El s-a alăturat unui grup select din care fac parte Anne Hathaway, Dua Lipa și Priyanka Chopra Jonas, fiind însă singurul bărbat. Numirea sa a fost marcată la evenimentul de lansare a noii colecții de bijuterii Eclettica, desfășurat la Villa Arconati.

Un parteneriat strategic

Numirea lui Gyllenhaal (actorul are 45 de ani) reprezintă o mișcare strategică majoră pentru Bulgari, reflectând cererea în creștere pentru bijuterii în rândul bărbaților. Laura Burdese, directorul executiv adjunct al Bulgari, a lăudat alegerea, subliniind cum „sensibilitatea artistică a actorului și abilitatea sa de a crea legături sincere cu oamenii reflectă însăși esența casei noastre. El aduce profunzime, umanitate și scop în tot ceea ce face.”

Iar Jean-Charles Babin, CEO-ul în exercițiu al companiei, a confirmat că acest trend este unul dintre motivele din spatele deciziei. El a precizat că brandul intenționează să evidențieze tot mai mult ceasuri și bijuterii care pot atrage atât bărbații, cât și femeile, considerând unele dintre designuri ca fiind „unisex”.

Primul ceas, o amintire de suflet

Întrebat despre prima sa bijuterie, actorul a povestit cu nostalgie despre un moment definitoriu. V-ați gândit vreodată ce înseamnă un ceas pentru un star de la Hollywood? Ei bine, pentru el, lucrurile sunt destul de personale.

„Prima mea bijuterie a fost un ceas pe care l-am primit la absolvire de la părinții și bunicul meu. Au contribuit cu toții pentru a mi-l oferi, iar asta l-a făcut și mai special. Nu a fost doar un cadou, ci s-a simțit ca o amintire a tot ceea ce a fost necesar pentru a ajunge acolo”, a mărturisit Gyllenhaal. „De fiecare dată când mă uit la el, mă gândesc la munca grea, la zilele lungi și la oamenii care au crezut în mine pe tot parcursul drumului. Îmi amintește de etica mea de muncă, dar și de acel moment de sărbătoare pe care l-am împărțit cu toții. Îl prețuiesc și astăzi și mă aduce mereu înapoi la acea perioadă din viața mea.”

De ce a ales Bulgari?

Colaborarea cu brandul italian pare să fi venit firesc, având o legătură mai veche cu acesta. „Ironia este că prima bijuterie pe care mi-am cumpărat-o vreodată a fost un ceas Bulgari. Încă îl am și îl prețuiesc foarte mult”, a dezvăluit actorul. Când a fost contactat ulterior, lucrurile s-au legat perfect.

„Am avut o întâlnire grozavă cu grupul de femei care conduce compania. Au vorbit despre Bulgari ca despre o familie și ca despre un brand înrădăcinat în individualitate și artă. Am fost cucerit de căldura, inteligența și viziunea lor de a face schimbări semnificative. Am admirat întotdeauna oamenii care vor să evolueze constant și a fost clar că și conducerea lor simțea la fel. Asta a făcut ca decizia să fie una ușoară.”

Până la urmă, ce l-a convins? „Bulgari este o companie atemporală, extraordinară, care a reușit cumva să rămână fidelă sieși chiar și pe măsură ce a crescut. Este un lucru greu de realizat.”

Bărbații poartă tot mai multe bijuterii

Întrebat direct dacă bărbații sunt mai deschiși astăzi la purtarea bijuteriilor, răspunsul său a fost scurt și la obiect.

„Da. Foarte mult!”

Dragostea pentru Italia și ironia ședințelor foto

Gyllenhaal nu este la prima colaborare cu un brand italian de renume, având parteneriate și cu Prada sau Ginori 1735. „Prada și Bulgari, deși sunt companii foarte diferite, împărtășesc ceva cu adevărat vizibil. Ambele au un respect profund pentru artă, pentru măiestrie, pentru artiștii înșiși și pentru menținerea meșteșugului”, a explicat el. „Iubesc Italia atât de mult. Orice scuză pentru a veni în Italia, pentru a fi în cultura ei, pentru a mă conecta cu oamenii ei minunați, pentru a mă bucura de mâncare și pentru a mă cufunda în istorie și arhitectură.”

Dar, deși este obișnuit să fie în fața camerei, actorul recunoaște că ședințele foto nu sunt punctul său forte. „Ironia este că nu m-am simțit niciodată complet confortabil cu asta. Iubesc să joc și să mă exprim, dar nu mă concentrez pe a poza pentru cameră. Dragostea mea este să mă pot conecta cu cealaltă persoană dintr-o scenă sau cu artiștii din jurul meu. Asta este ceea ce iubesc cu adevărat. Nu este vorba despre pozat, ci despre colaborare și conexiune.”