Iulia Pârlea (40), prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV, spune deschis că nu a renunțat la romantism și că nu exclude deloc ideea unei căsătorii rapide, dacă simte că a găsit omul potrivit. Este genul de declarație care atinge un nerv foarte real pentru multe femei: vârsta la care „ar trebui” să fie deja lămurite în iubire.

Concret, după ce a împlinit recent 40 de ani, Iulia Pârlea vorbește despre căsătorie fără ton defensiv, fără explicații lungi și fără lista aceea obositoare de justificări pe care societatea o cere adesea femeilor trecute de o anumită vârstă. Mesajul ei este simplu: dacă simți, mergi cu inima. Dacă nu, nu te grăbești doar ca să bifezi o etapă.

Pentru o cititoare Lyla, aici este miza reală. Nu faptul că o vedetă a spus ceva romantic, ci că a pus în cuvinte o libertate pe care multe femei o caută: aceea de a nu-ți măsura relația după calendar. La 30, la 40 sau după 40, presiunea există și o știm toate. Întrebările vin repede, sfaturile vin și mai repede. Numai că decizia rămâne intimă.

Iar ideea unei căsătorii rapide, spusă atât de direct, nu înseamnă impulsivitate oarbă. În formularea ei, cheia stă în condiția clară: să simtă că el este „alesul”. Asta mută discuția din zona de grabă în zona de încredere personală. Nu „mă mărit repede ca să nu mai pierd timp”, ci „spun da când simt că este omul meu”. Este o diferență mare.

Declarația Iuliei Pârlea: „Zic da” chiar și în două săptămâni

Declarațiile au apărut într-un interviu, potrivit Viva, iar fraza care a atras atenția este una foarte directă.

„Dacă mă cere în două săptămâni și simt că el este alesul, zic da”

Spus așa, fără ambalaj, mesajul are ceva foarte eliberator. Nu vârsta decide. Nu durata „corectă” a relației decide. Nu ce crede lumea decide. Contează dacă tu simți că relația are substanță și că omul din fața ta este cel potrivit pentru tine.

Dar tocmai aici apare și partea utilă pentru viața de zi cu zi. Dacă te regăsești în dilema asta, poate că întrebarea bună nu este „e prea devreme?” sau „e prea târziu?”. Poate este mai sănătos să te întrebi dacă te simți în siguranță emoțional, dacă valorile voastre se întâlnesc și dacă alegerea vine din bucurie, nu din teamă. Articolul nu oferă lista calităților pe care le caută Iulia Pârlea la un partener, iar ea nu detaliază aici relații anterioare sau lecții concrete din ele. Ce rămâne, însă, foarte clar este felul în care își păstrează deschiderea.

Romantismul la 40 de ani nu are nevoie de scuze sau compromisuri

Una dintre cele mai apăsătoare presiuni pentru femei este ideea că, odată cu vârsta, ar trebui să devină „mai realiste” în iubire, adică mai prudente, mai reci, mai puțin dispuse să creadă în povești frumoase. Iulia Pârlea merge exact în direcția opusă: spune că nu și-a pierdut romantismul.

Și asta contează. Nu pentru că romantismul ar rezolva tot, ci pentru că păstrează vie disponibilitatea de a spera. De fapt, multe dintre noi nu fug de căsătorie sau de iubire, ci de compromisuri făcute din presiune. Când cineva vorbește senin despre posibilitatea de a spune „da”, fără să se justifice pentru vârstă, apare și un mic sentiment de ușurare: se poate și așa.

Dar să nu idealizăm inutil. O declarație frumoasă nu este o rețetă universală. Ce poate fi luat de aici este altceva: dreptul de a-ți defini singură ritmul. Unele relații au nevoie de timp. Altele devin clare repede. Nu există în informațiile publicate un „sfat oficial” al Iuliei Pârlea pentru femeile care se simt presate să se căsătorească până la o anumită vârstă, însă felul în care se poziționează transmite exact asta: nu lăsa presiunea să vorbească în locul tău.

Fii lucidă și romantică în același timp pentru partenerul ideal

Dacă subiectul te atinge, poate merită un mic exercițiu sincer. Nu „de ce nu sunt încă acolo?”, ci „ce vreau eu, de fapt, de la un partener și de la o căsnicie?”. Este o schimbare mică de perspectivă, dar foarte practică. Te scoate din comparație și te aduce înapoi la tine.

Și mai este ceva. Într-o perioadă în care ideea de „partener ideal” poate deveni apăsătoare, spontaneitatea despre care vorbește Iulia Pârlea pare să taie puțin din zgomot. Nu perfecțiunea contează prima, ci potrivirea pe care o simți tu. Uneori chiar asta lipsește din conversațiile despre relații: spațiul de a recunoaște că poți fi lucidă și romantică în același timp.

Până la urmă, confesiunea ei nu este despre o nuntă anunțată, ci despre disponibilitatea de a nu închide ușa iubirii doar fiindcă a trecut un prag de vârstă. Iar fraza care rămâne este cea spusă chiar de ea, la 40 de ani, după ce a ales să vorbească deschis despre căsătorie: „Dacă mă cere în două săptămâni și simt că el este alesul, zic da”.