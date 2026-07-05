Dacă vă gândiți la o renovare sau la o casă nouă, încălzirea în pardoseală intră rapid pe listă. Motivul este simplu: căldura se distribuie uniform, de jos în sus, iar senzația din cameră este diferită față de un sistem clasic cu radiatoare. Pentru locuințe, pachetele disponibile acoperă suprafețe de până la 120 mp, ceea ce vă oferă un reper clar privind varianta potrivită spațiului dumneavoastră.

Pachetele de încălzire prin pardoseală de la Fornello.ro sunt disponibile pentru 40 mp, 50 mp, 60 mp, 70 mp, 80 mp, 90 mp, 100 mp, 110 mp și 120 mp. Acest aspect contează mai mult decât pare: dacă știți suprafața reală a locuinței sau a etajului pe care doriți să montați sistemul, puteți filtra mai ușor opțiunile și evita comparațiile inutile cu soluții nepotrivite spațiului dumneavoastră.

Beneficiul practic pentru dumneavoastră este confortul zilnic. În baie, în dormitor sau în living, căldura provine din pardoseală și se ridică uniform în încăpere. Acest lucru face sistemul potrivit pentru orice cameră din locuință, nu doar pentru zonele în care, de obicei, ne-am obișnuit să vedem astfel de soluții.

Suprafața casei este primul criteriu real

Când alegeți un astfel de sistem, primul aspect util nu este brandul, ci suprafața. Dacă aveți de acoperit 40 mp, configurațiile necesare sunt diferite față de 100 mp sau 120 mp. Deși pare evident, multe comparații eronate se fac exact în acest punct.

Lista de variante este suficient de clară pentru a vă permite să porniți de la nevoia casei dumneavoastră: 40 mp, 50 mp, 60 mp, 70 mp, 80 mp, 90 mp, 100 mp, 110 mp și 120 mp. Spre deosebire de o alegere intuitivă, aici intrați direct într-o zonă de dimensiune potrivită, ceea ce simplifică discuția despre proiect.

Componente care merită o verificare atentă

La un sistem de încălzire în pardoseală, contează și piesele care, de multe ori, nu sunt vizibile după montaj. Distribuitoarele-colectoare PURMO sunt din oțel inoxidabil și vin într-un set cu indicatoare. Aici aveți un detaliu practic: este vorba despre un set complet, cu indicatoare incluse.

Racordarea reprezintă un alt punct concret pe care merită să-l notați dacă intrați în discuții tehnice cu instalatorul sau cu furnizorul. Ieșirile distribuitoarelor au racordare la țeavă G 3/4. Nu este un detaliu spectaculos, dar este o informație esențială pentru a înțelege dacă piesele din sistem sunt compatibile.

Potrivit fornello.ro, în configurațiile disponibile apare și caseta distribuitor reglabilă KAN SPE-0, de 335 mm, alături de KAN SPE-1, de 435 mm. Dacă aveți un spațiu tehnic limitat sau doriți să știți dinainte cât loc va ocupa montajul, aceste dimensiuni sunt un detaliu important.

Placa cu nuturi și țevile: detalii relevante despre montaj

Un alt aspect pe care merită să-l verificați este partea de bază a sistemului. Placa cu nuturi Noppje are 1000 x 500 mm, iar un bax acoperă 7,5 mp. Comparația utilă este simplă: dacă aveți o cameră sau un apartament cu suprafață clară, puteți înțelege mai ușor din câte unități se construiește montajul și cât material este necesar pentru proiect.

La capitolul țevi, există variante TECEfloor SLQ PE-RT tip 2, PE-Xa și PE-Xc pentru încălzire prin pardoseală. Pentru un criteriu de liniște pe termen mai lung, două dintre ele vin cu garanție de 10 ani: TECEfloor SLQ PE-RT tip 2 și PE-Xa. Spre deosebire de o alegere fără informații despre garanție, aici aveți un semnal clar despre produsele acoperite pe o perioadă mai lungă.

Automatizarea poate fi un factor decisiv

Diferența nu o face numai partea de încălzire propriu-zisă, ci și sistemul de control. Servomotorul UNI are un consum de energie de numai 1 W. Pentru cei care își doresc un sistem atent și la consumul componentelor, acesta este un detaliu relevant de pus pe listă.

Merită urmărite și celelalte elemente de comandă. Releul inteligent poate cupla sau decupla o sarcină maximă de 16A, iar centrul de comandă wireless pentru 8 zone folosește comunicare prin rețeaua ZigBee și alimentare 230V. Dacă doriți să gestionați separat mai multe zone din casă (de pildă, baie, dormitor și living), este important să știți că există o soluție de control pentru 8 zone, nu doar o comandă generică pentru întreaga locuință.

Când merită să analizați atent aceste date

Dacă sunteți în faza în care comparați sisteme, cel mai eficient pas este să porniți de la trei lucruri foarte concrete: suprafața pe care doriți încălzire, spațiul disponibil pentru componentele tehnice și dacă doriți sau nu control pe zone. Restul informațiilor se așază mult mai ușor după ce aveți aceste răspunsuri.

Un alt aspect util: încălzirea în pardoseală vine cu întreținere minimă, iar la anumite țevi aveți garanție de 10 ani. Pentru o decizie legată de locuință, acest lucru înseamnă că nu vă uitați doar la confortul de azi, ci și la simplitatea de utilizare a sistemului în timp.

Ca punct de plecare, cele mai clare repere rămân acestea: pachete între 40 mp și 120 mp, placă Noppje de 1000 x 500 mm cu 7,5 mp per bax, casete de 335 mm și 435 mm, plus țevi TECEfloor SLQ PE-RT tip 2 și PE-Xa cu garanție de 10 ani.