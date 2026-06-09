După ani întregi în care fanii l-au cerut insistent în rolul celebrului spion britanic, Idris Elba pune punct definitiv discuțiilor. Actorul a clarificat că nu va fi următorul James Bond și, nu a fost niciodată luat în calcul oficial pentru acest rol, în ciuda sutelor de articole apărute pe acest subiect.

https://x.com/PicturesFoIder/status/2064088828105892228

https://x.com/firstpost/status/1892912563345580186

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Te-ai trezit vreodată în mijlocul unei drame pe care nu ai cerut-o, doar pentru că ceilalți au proiectat anumite așteptări asupra ta? Fix prin asta a trecut Elba. Dincolo de strălucirea Hollywood-ului, povestea lui ne arată cât de obositor devine momentul în care identitatea ta este transformată într-o dezbatere publică toxică. Omul a vrut doar să fie actor, nu un stindard pentru un război cultural pe care nu l-a început el.

Adevarul din spatele zvonurilor

Zvonurile au apărut undeva prin 2008, imediat după victoria istorică a lui Barack Obama. Atunci, Daniel Craig a sugerat că un președinte de culoare deschide calea pentru un James Bond de culoare. Iar de acolo, lucrurile au scăpat complet de sub control. Speculațiile au explodat în 2014, când un e-mail scurs de la Sony Pictures o cita pe Amy Pascal spunând că el ar trebui să preia rolul.

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Și totuși, lucrurile stau puțin diferit în realitate.

Într-un interviu preluat recent de Theblast, actorul a explicat extrem de sincer cum a perceput toată această agitație din jurul numelui său.

„Nu a fost niciodată A fost întotdeauna doar un zvon.” – Idris Elba, Actor

Elba a adăugat că a considerat mereu posibilitatea de a prelua acest rol iconic drept „nu un lucru realist”. El crede că personajul creat de Ian Fleming nu ar trebui modificat artificial doar pentru a bifa niște norme sociale actuale. până la urmă vorbim despre o franciză de acțiune pură, iar așteptările publicului variază enorm de la o țară la alta.

„Un pic de realitate este bine, dar să nu încercăm să îl facem woke. trebuie să fii pur față de ceea ce este: evadare. Nu încercați să răspundeți gusturilor lumii. Doar fiți Bond.” – Idris Elba, Actor

Pretul celebritatii și reacțiile toxice

La început, actorul a recunoscut (în cadrul unui podcast de anul trecut) că s-a simțit flatat de atenția publicului. Numai că, așa cum se întâmplă adesea când internetul se împarte în tabere, discuția a deviat urât. Unii au iubit ideea, alții au respins-o cu agresivitate doar din motive rasiale, considerând că un bărbat de origine africană nu se potrivește culturii personajului.

„Cei care nu au fost fericiți de idee au făcut ca totul să fie dezgustător și respingător, pentru că a devenit despre rasă. A devenit despre un nonsens, iar eu am tras ponoasele.” – Idris Elba, Actor

Cine va prelua ștafeta de la Daniel Craig, care a părăsit franciza în 2021 după pelicula „No Time to Die”? Amazon MGM Studios a început deja audițiile, transmițând oficial că abia așteaptă să împărtășească vești cu fanii „de îndată ce momentul va fi potrivit”. Până când vom afla numele noului agent 007, rămâne clar un singur lucru. Idris Elba a ales liniștea lui în fața unui rol care venea la pachet cu prea multă dramă gratuită.