Top 3 cele mai perverse zodii in dormitor

Zodia in care te-ai nascut poate spune multe despre tine si chiar iti poate dezvalui talentul in dormitor. Evident, cu totii suntem diferiti, insa, anumite aspecte sunt asemanatoare.

Iata un top 3 al celor mai perverse zodii

Sagetator

Sagetatorii sunt cunoscuti pentru faptul ca sunt gata de actiune oriunde si oricand. Sunt firi aventuroase, exihibitioniste si iubesc sa calatoreasca.

Iubesc sa faca amor in spatiile libere si le place sa aduca actiunea in dormitorul lor, macar din cand in cand. Sagetatorii sunt nativii cei mai predispusi sa fie arestati pentru expunere indecenta in public.

Rac

Racii sunt firi aventuroase in pat, insa vor pune mereu relatia pe care o au pe primul plan. Fiecare zodie isi pretuieste relatia intr-un anumit fel, insa, pentru tine ele sunt cruciale. Obsesia pentru persoana iubita poate duce insecuritati si suspiciuni ce vor duce la tensiune sexuala. In dormitor au o imaginatie foarte activa.

Berbec

Fire competitiva care isi doreste sa fie mereu pe primul loc, nativii din Berbec vor face tot posibilul sa fie cei mai buni in pat. Incearca sa anuleze toti partenerii pe care i-a avut inainte partenerul de viata, pentru a se asigura ca este cel mai abil/abila. Le place sa detina controlul in dormitor si isi doreste un partener care sa tina pasul.