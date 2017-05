Marti, 30 MAI 2017: Este un moment propice pentru a demara proiectele la care le-ati pregatit in ultima vreme

Sextilul Lunii cu Jupiter aduce un plus de optimism si sporeste sansele de reusita in toate domeniile. Este un moment propice pentru a demara proiectele la care le-ati pregatit in ultima vreme. Calatoriile sunt si ele favorizate si au sanse mari sa se dovedeasca fructuoase.

HOROSCOP 30 MAI 2017 Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Se simte aer de sarbatoare in jurul tau, de parca se pregatesc evenimente marete! Intri intr-o etapa noua a vietii tale, pe un nivel superior, ce implica, pe de o parte, curajul schimbarii, si pe de alta parte, asumarea de noi responsabilitati. Iti dai seama ca nu e un moment oarecare, deci fii pregatit sa inchizi o poarta in urma ta, pentru a urca la etajul urmator. Esti in plin proces de dezvoltare, de crestere, de ascensiune, iar acum esti abia la inceputul unui nou nivel, dar ceea ce se prefigureaza la orizont e motiv de maxima bucurie. Zambeste, celebreaza bucuria cu cei din jur, si mai ales fii tu exemplul de urmat pentru cei care inca isi mai cauta nesiguri calea. Tu ai atins un punct de reper al evolutiei tale prin viata, dar nu se opreste nimic aici: e startul catre nivelul urmator!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Taur (21 aprilie – 21 mai)

Ai construit pana acum o strategie detaliata, dar a venit momentul sa pui mana pe unelte si sa si construiesti ceea ce ai creat la nivel teoretic. Nu ajunge doar sa vorbesti despre ceea ce vrei sa atingi, nu ajunge doar sa visezi cu ochii deschisi si sa spui ce bine vor iesi toate (e buna si aceasta atitudine, fara indoiala, ca motor principal de actiune), dar e vremea sa iti pui spiritul de intreprinzator mai serios la treaba. Munceste, pune umarul, transpira, cladeste, fa ceva, pentru ca telul tau cel mai important poate fi atins numai prin munca. Nimeni nu vine sa-ti puna in traista ce ai nevoie, ci totul se ridica prin eforturi proprii, si pentru tine a venit vremea sa faci! Esti sustinut sa duci la capat ceea ce deja vezi materializat cu ochii mintii

HOROSCOP 30 MAI 2017 Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Credeai ca nimic nu mai inainteaza? Te inseli! Chiar daca ai fi tentat sa spui ca esti prins intr-un punct mort de la care nimic nu se mai misca, vei vedea ca zicala aceea cu toate la timpul lor se potriveste de minune situatiei de fata. Da, poate acum stai pe loc., dar e doar o perioada de platou care, desi nu aduce nimic nou, e ragazul ideal pentru un respiro, pentru a mai acumula energie, ca sa te pregatesti pentru ceea ce urmeaza. Vei vedea ca exista un plan undeva acolo sus in care era decis momentul cel mai potrivit pentru ce e mai bun in viata ta, ca atare ceea ce tu consideri acum a fi un blocaj, nu e decat linistea de dinaintea furtunii. Curand, totul va reporni in forta, descoperind ca timpul insusi e o energie si trebuie sa te folosesti de ea in mod constructiv. Stai pe loc, dar nu stai degeaba!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Rac (22 iunie – 22 iulie)

Toate ar trebui sa-ti mearga ca unse azi, pentru ca e o zi a victoriei depline, a succesului maxim. Pe care e bine sa o valorifici la capacitate maxima. Poate ai ajuns la apogeul unui proiect si acum ai curajul sa povestesti lumii ce ai realizat, poate ti s-a implinit un mare vis, pentru care ai muncit enorm, si acum vin recompensele, felicitarile si semnalele de admiratie catre tine. Bucura-te cu toata inima de atmosfera de sarbatoare a acestei zile, pentru ca e ca un dar pe care il meriti din plin pentru tot ce ai construit cu succes pana acum. Lauda-te, lasa modestia la o parte, ca ai ce povesti lumii!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Leu (23 iulie – 22 august)

Spui da unei propuneri fara sa te gandesti foarte mult la ce poti face tu in aceasta colaborare, dar te implici trup si suflet cu un optimism debordant, convins ca, orice ar fi, te vei descurca de minune. Daca ai incepe sa stai si sa analizezi daca esti potrivit acestui rol, daca ai timpul sau resursele necesare, probabil ai bate rapid in retragere, dar pentru ca ai acceptat atat de repede, fara astfel de analize in detaliu, trebuie sa mergi mai departe cu curaj! Uneori e mai bine sa te lasi dus de instinct, de hazard, de sclipirea de moment, decat sa sapi dupa prea multe detalii. Ai spus da, mergi mai departe cu optimism!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Fecioara (23 august – 21 septembrie)

Simti ca nu te descurci suficient de bine intr-o situatie cam tensionata in care ai intrat fara sa vrei. Ai nevoie de un ajutor, deci vorbeste cu cineva care are, poate, solutii adecvate la situatia de fata, fara a o arunca si mai tare in aer. Cel la care poti apela azi poate avea mai multa experienta decat tine despre situatiile de criza si iti va da sfaturi dintre cele mai bune sa nu aluneci spre nervozitate inutila. Priveste-l pe el cat de calm poate fi si urmeaza-i exemplul. Poti repara situatia si fara ton ridicat, deci aminteste-ti… sa taci inainte de a vorbi, iar cand taci, sa gandesti, iar cand gandesti, sa gandesti pozitiv. Vezi ca poti?

HOROSCOP 30 MAI 2017 Balanta (22 septembrie – 22 octombrie)

Ai un talent cu totul special de a te apropia de cei mai mici, de copii sau adolescenti, incat ar fi bine sa petreci mai mult timp in compania lor. Tu stii sa comunici eficient cu ei, indiferent cati ani va despart, pentru ca, in adancul sufletului, tu nu te simti deloc departe de felul lor de a se comporta, esti un copil mare, deci ti-e cel mai usor sa te cobori la nivelul lor. Nu inseamna ca esti usuratic si superficial, ci doar privesti lucrurile dintr-o perspectiva pozitiva, ca un copil fara griji. Daca ai fi genul care vede in jur doar probleme, e clar ca ai incepe sa-i privesti si pe cei mici ca pe o responsabilitate pe care ti-o asumi cu maturitate, si nu ca pe cel mai vesel dar din viata ta!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Prietenii iti sunt de mare ajutor intr-un moment in care ti-ai cam pierdut increderea. Ei te mobilizeaza perfect cu optimismul lor, cu glumele lor adecvate momentului, si reusesti sa te incarci cu doze mari de gandire pozitiva datorita lor. Daca ei te-ar lasa cu ale tale, ai aluneca intr-o zona si mai sumbra, dar iti sunt cu adevarat alaturi si-ti ridica moralul prin toate mijloacele pe care le au la dispozitie. Daca vrei sa depasesti un moment de slabiciune in care esti gata sa spui nu pot, accepta-ti prietenii veseli si galagiosi prin preajma si asculta-i cum spun: hei rup, hai ca poti, nu te lasa!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Sagetator (22 noiembrie – 20 decembrie)

Abandoneaza povara de ganduri si emotii pe care o tot cari dupa tine de ceva vreme si incearca sa descoperi bucuria din jur! Sunt multe lucruri in preajma ta care pot sterge starea de agitatie care te-a coplesit, dar totul e sa vrei si tu sa dai jos aceasta haina grea a grijilor. Singur ai imbracat-o, nu te-a obligat nimeni s-o porti pe umeri si ai tot incarcat-o si ai incarcat-o pana ce a ajuns sa te copleseasca. Lasa balastul emotional chiar acum jos, la picioarele tale, si umple spatiul de atmosfera vesela si pozitiva care pluteste in jur. Vin sarbatorile, deschide-ti inima si mintea, si picura in ele speranta, veselie, distractie, vise frumoase! Ai sa vezi ce repede dispare povara!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Capricorn (21 decembrie – 19 ianuarie)

Fii pregatit pentru schimbari totale in viata ta! Da, chiar totale, deci fii atent la surprize dintre cele mai mari care te vor trimite intr-o cu totul alta directie decat ai planificat cu grija inainte. Lasa-te condus spre noul sens al vietii tale cu incredere totala ca esti ghidat cu intelepciune spre ce e cel mai bine pentru tine. Nu incerca sa preiei controlul acestei schimbari, pentru ca nu depinde de tine. Sunt forte mai presus de tine care te vor indruma perfect pe drumul minunat care se deschide acum in fata ta. Tot ce poti face tu e sa te arunci cu maxima incredere pe aripa acestui vant al schimbarii, asteptand cu optimism efectele!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Varsator (20 ianuarie – 18 februarie)

Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de agitatia cotidiana din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori iti acorzi asemenea atentie, ca cea de azi, dar efectele grijii pe care ti-o arati vor fi eliberatoare! Scapi de temeri care te apasa, descoperi ce anume te tinea captiv intr-o zona emotionala negativa sau scoti din nou la lumina un vechi vis pe care l-ai inabusit candva pentru ca nu il mai credeai posibil. Deschide acea cutiuta secreta din inima ta si vezi ce gasesti acolo!

HOROSCOP 30 MAI 2017 Pesti (19 februarie – 20 martie)

Lasa comentariile in situatia de fata, pentru ca acest vacarm chiar nu-si are rostul. Chiar daca esti o fire mai sonora care, atunci cand are ceva de spus, iese in fata si vorbeste raspicat, de data aceasta cea mai buna solutie e… tacerea! Stii cum se spune: daca taceai filosof ramaneai! Cam asta vei trai si tu astazi, pentru ca situatia prin care treci nu merita atat de intens judecata, analizata, comentata pe toate partile. Se va rezolva de la sine cu un dram de discretie. Lasa discutiile nervoase pe altadata, pune-te in pielea celuilalt si gandeste-te daca ai chef azi de atata zgomot!

