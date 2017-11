HOROSCOP complet pentru noiembrie 2017

HOROSCOP Luna noiembrie a lui 2017 este interesantă din punct de vedere astrologic. Acest lucru se întamplă datorită faptului că planetele ghidează energii pozitive pe multe planuri asupra nativilor. Astfel, rămâne ca fiecare dintre nativii zodiacului să ia deciziile care îi pot aduce strălucire pe viitor în luna noiembrie.

BERBEC

Luna noiembrie este destul de agitata pentru Berbeci. Nativii acestei zodii incearca sa faca in asa fel incat sa se stabilizeze financiar, insa cu greu reusesc sa faca acest lucru. Pana la finalul lunii, nativii din Berbec insa vor gasi solutii pentru problemele lor. Pe plan amoros insa, nativii din Berbec o duc foarte bine.

TAUR

Luna noiembrie nu este una tocmai buna pentru nativii din Taur. Mai precis, se confrunta atata cu probleme de natura amoroasa cat si financiara inca de la inceputul lunii. Insa, de la jumatatea lunii incolo, cu ajutorul prietenilor, nativii din Taur vor reusi sa se redreseze.

GEMENI

Luna noiembrie este excelenta pentru Gemeni din toate punctele de vedere. Fac rost de sume importante de bani care-i ajuta sa puna in aplicare o serie de planuri marete pe care le au. Totodata, pe plan relational, totul merge struna si sunt sunt momente pe parcursul lunii cand pasiunea este foarte puternica.

RAC

Si Racii au o luna incredibila in noiembrie. Reusesc sa faca rost de foarte multi bani, ceea ce ii face sa reuseasca in sfarsit sa isi faca planuri serioase in ceea ce le priveste viitorul. Mai mult decat atat, incepand de pe 14 noiembrie, intra intr-o perioada propice si din punct de vedere al sanatatii.

LEU

Luna noiembrie este echilibrata si incununata de realizari pentru nativii din Leu. Mai precis, sanatatea lor se imbunatateste simtitor, fac rost si de bani incepand de pe data de 14 si reusesc sa isi dea o serie de examene pe care le trec cu brio. O luna cu adevarat buna pentru nativii acestei zodii.

FECIOARA

Fecioarele se confrunta cu probelme amoroase pe parcursul lunii noiembrie din cauza ca descopera pe zi ce trece informatii neplacute cu privire la persoana iubita. Asa ca nativii acestei zodii vor incepe o serie de investigatii care nu vor avea un deznodamant tocmai placut. Insa, pe plan financiar si la locul de munca, totul e perfect.

BALANTA

Luna noiembrie a lui 2015 este ciudata pentru Balante. Astfel, la locul de munca au loc evenimente neasteptate, pe care le inteleg cu greu si care ii pun pe nativii acestei zodii in dificultate. Totodata, pe plan amoros persoana iubita da semn de plictiseala. Asa ca dupa 15 noiembrie incolo, nativii acestei zodii vor da jos armata din pod si vor incerca sa-si faca ordine in viata.

SCORPION

Scorpionii au probleme amoroase pe tot parcursul lunii noiembrie. Aceste probleme sunt cauzate de infidelitatile persoanei iubite, ceea ce ii face pe acesti nativi sa fie foarte stresati. Ar trebui sa renunte la aceasta relatie pentru a-si regasi linistea si pentru nu avea de suferit si pe alte planuri.

SAGETATOR

Luna noiembrie este placuta din punct de vedere financiar pentru Sagetatori. La inceputul lunii fac rost de o importanta suma de bani, ceea ce ii face sa fie foarte fericiti iar pe parcursul lunii au parte de castiguri sporadice care intregesc veniturile. Pe plan amoros insa, lucrurile nu merg chiar asa de bine si situatia se inrautateste spre finalul lunii.

CAPRICORN

Luna noiembrie este ciudata pentru Capricorni, din punct de vedere amoros. Nativii acestei zodii se confrunta c gelozia persoanei iubite, care pare sa fie nejustificata. Ar trebui sa faca o serie de investigatii pentru a isi da seama ce se intampla cu adevarat.

VARSATOR

Luna noiembrie este incredibil de buna pentru nativii din Varsator! Mai precis, persoana iubita face tot posibilul sa-i multumeasca din toate punctele de vedere si au parte de un succes imens din punct de vedere profesional. Totodata, pun mana pe o importanta suma de bani care ii va ajuta in indeplinirea unor dorinte.

PESTI

Pestii au o luna plina in noiembrie. Sunt foarte ocupati pe tot parcursul lunii, insa acesta este un lucru bun. Mai precis, pana la finalul unii reusesc sa isi rezolve cam toate problemele pe care le au, din punct de vedere financiar si al sanatatii. Insa, pe plan amoros, lucrurile vor fi un pic tensionate.