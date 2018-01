Cele mai antipatice femei din zodiac! Care sunt si ce cred ceilalti nativi despre ele

Nu toate femeile sunt considerate placute si dragute. Unele pot deveni antipatice din pricina unor obiceiuri de care nu pot scapa oricat ar incerca. Iata care sunt cele mai antipatice femei din zodiac.

Femeia Varsator

Vor sa fie mereu in centrul atentiei si sunt considerate, de departe, cele mai antipatice femei din zodiac. Femeile nascute sub acest semn zodiacal recurg la tot felul de metode enervante pentru a atarage atentia. Vorbesc tare, intra in diverse discutii chiar daca nu le privesc si din acest motiv cei din jur nu le suporta.

Doua femei Varsator nu se vor intelege niciodata, vor iesi scantei atunci cand se intalnesc.

Femeia Leu

Femeile nascute sub zodia Leu sunt antipatice, insa sunt total opusul celor din Varsator. Acestea sunt exagerat de timide si nu reusesc sa comunice niciodata si sa exprime ceea ce gandesc.

Acest lucru este extrem de enervant deoarece nimeni nu-si doreste sa stea langa o femeie care atunci cand deschide gura este in stare sa spuna doar un “da” sau “nu” si alea timide.

De cele mai multe ori, femeile Leu ajung sa se plafoneze pentru ca nu-si dau seama de ce sunt ignorate.

Femeia Sagetator

Sunt femei inteligente si nu ezita sa arate acest lucru, insa, de multe ori, exagereaza si devin cu adevarat antipatice.

Femeile Sagetator fac in permanenta pe interesantele, le place sa evidentieze faptul ca sunt cele mai bune si inteligente. Acestea incearca cu orice pret sa scoata in evidenta cat de incompetenti sunt cei din jur si cum nu reusesc ei sa se ridice la nivelul lor.