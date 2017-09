Care sunt sansele sa te insele, in functie de zodia ta si a lui

Sansele ca partenerul tau sa aleaga sa se culce cu o alta femeie sunt diferite in functie de semnul tau zodiacal.

Pentru a intelege de ce variaza aceste valori, este in primul rand important sa iti dai seama cat de predispus este sa te insele, in functie de zodie si cat de predispusa esti tu sa fi inselata, in fucntie de zodie.

Valorile din horoscopul de mai jos au fost obtinute in urma studiului atent a mai multor astrologi de talie internationala.

BERBEC

Barbati: Berbecii sunt genul de parteneri care cauta mereu noi provocari, ceea ce inseamna ca isi urmeaza aproape mereu instinctele. Majoritatea berbecilor sunt lipsiti de loialitate si isi urmeaza interesul pe termen scurt. Berbecii au nevoie de laude din partea partenerilor pentru a nu se angaja in alte relatii din cauza ca simt nevoia sa fie mereu admirati. Nativii din berbec au mari slabiciuni cand vine vorba de sexul opus. Se aprind repede insa isi si pierd interesul odata ce au cucerit ce cred ei ca era de cucerit. Asadar, daca partenerul vostru este berbec, ar trebui sa actionati cu precautie.

Femei: Femeile din berbec, spre deosebire de barbati, nu sunt atat de capoase si tocmai de aceea sansele ca sa fie inselate cresc. Potrivit statisticilor, 60% dintre femeile Berbec cu relatii stabile sunt inselate cel putin o data.

TAUR

Barbati: Nativii din taur sunt unele dintre cele mai fidele persoane insa sunt si cele mai posesive. Nativii din taur va vor oferi siguranta neconditionata insa vor fi mereu gelosi si vor avea mereu impresia ca partenerul are de gand sa ii tradeze. Din aceasta cauza, majoritatea nativilor din celellalte zodii se feresc instinctiv de tauri care de multe ori ajung solitari din cauza nesigurantei de care dau dovada. Puteti fi siguri, sigure ca daca partenerul vostru se afla sub acest semn zodiacal, nu va va insela. Insa, chiar daca sunteti nevinovati, va va suspecta mereu de infidelitate.

Femei: Femeile Taur sunt incapatanate. Din cauza ca sunt foarte atente la ce li se intampla, rareori sunt inselate. Doar 30% dintre femeile din aceasta zodie sunt inselate.

GEMENI

Barbati: Gemenii sunt persoane duplicitare, au cate doua caractere de care sunt constienti si pe care le traiesc cu intensitate. Nativii nascuti in aceasta zodie nu vor avea nicio scrupula sa insele daca au ocazia. Au tendinta sa uite ca au gresit si sa mearga inainte alaturi de partener atata timp cat uita ce au facut. Gemenii se indragostesc repede si intens si se plictisesc repede. Pentru a tine un nativ din zodia Gemeni aproape este nevoie sa te reinventezi constant si sa ii oferi mai intai prietenie, apoi tot ce tine de o relatie.

Femei: Femeile din Gemeni sunt cele care inseala intr-o relatie si nu le pasa daca sunt inselate prea mult. Chiar dacas banuiesc acest lucru, doar la proba exacta se supara. Sunt sanse de 70% ca o femeie din Gemeni sa fie inselata de partener.

RAC

Barbati: Nativii din Rac au nevoie de siguranta pentru a fi fideli. Daca se simt in siguranta din toate punctele de vedere, inclusiv cel financiar, atunci nu va vor insela cu siguranta. Insa, imediat ce isi dau seama ca le este pus in pericol confortul isi vor cauta pe altcineva. Nativii din rac sunt unii dintre cei mai perversi parteneri, mint mult si incearca sa se disculpe cat pot de des. Chiar daca insala, nu vor recunoaste in ruptul capului acest lucru de frica sa nu piarda ceea ce au. Asa ca daca iubesti racul de langa tine, incearca sa il cocolosesti cat poti de mult. Altfel, cu siguranta va face mai multi pasi inapoi, departe de tine.

Femei: Femeile din Rac sunt foarte naive. Din cauza ca sunt permisive, sunt unele dintre cele mai inselate femei. Aproximativ 90% dintre femeile din aceasta zodie sunt inselate.

LEU

Barbati: Leii au doua extreme. Ei pot fi ori cei mai fideli parteneri ori regii desfraului. Ca si in cazul racilor, la lei conteaza foarte mult caracterul partenerului. Daca partenerul le da impresia ca ei sunt cei dominanti, leii vor ramane fideli pana la adanci batraneti. Daca le este cumva stirbita onoarea si cuvantul, leii vor insela fara scrupule si vor testa terenul pana cand vor gasi ceva mai bun. Pentru a tine un nativ din leu aproape trebuie sa faceti fata la critica, vulgaritate si disconsiderarea calitatilor voastre. Acest lucru este foarte greu, insa doar asa va vor fi fideli.

Femei: Femeile din Leu sunt mereu in controlul situatiei. Datorita faptului ca sunt foarte aprige, mai ales in pat, reusesc sa tina barbatii aproape. doar 10% dintre femeile din aceasta zodie sunt inselate.

FECIOARA

Barbati: Fecioarele sunt unele dintre cele mai putin predispuse semne zodiacale spre infidelitate si mai ales spre divort. Asta pentru ca fecioarele sunt foarte atente la detalii si nu iau in seama marile probleme. Fecioarele vor trece mereu cu usurinta peste orice lucru care ar putea sa le determine sa paraseasca sau sa insele partenerul, pentru ca au mereu tendinta de a gandi mai intai din perspectiva acestuia. Asa ca daca aveti o Fecioara langa voi, ati face bine sa fiti multumiti. Pe de alta parte, fecioarele dau multe motive sa fie inselate din simplul fapt ca plictisesc si sunt prea tipicare.

Femei: Femeile din aceasta zodie sunt, la fel ca si barbatii de sub acest semn, destul de fidele. Tocmai din aceasta cauza, ca si in cazul Racilor, aceste femei au sanse mari sa fie inselate, in proportie de 60%.

BALANTA

Barbati: Nativii din Balanta sunt cei mai vanati pentru casatorie pentru ca imbina foarte bine rolurile de iubiti, amanti, prieteni si soti. Sunt sociabili si comunicativi insa, tocmai din cauza acestor calitati, au tendinta de a fi infideli. Balantele insala mereu, insa o fac in secret. Un nativ in zodia balantei este dispus sa minta pana in panzele albe atunci cand partenerul suspecteaza ceva si mai are si avantajul ca isi aduce aminte ce minciuni a spus cu mult timp in urma, pentru a nu fi prins. Insa, nativii din Balanta sunt prinsi foarte rar cu mata-n sac. Asa ca daca partenerul Balanta va va insela, este posibil sa nu stiti niciodata acest lucru.

Femei: Femeile din Balanta sunt mereu nehotarate. Acest lucru duce la lipsa de incredere a partenerului care va cauta deseori alternative. De aceea procentul de femei inselate de sub acest semn este de aproximativ 40%.

SCORPION

Barbati: Nativii din Scorpion au un mare dezavantaj: sunt unii dintre cei mai atractivi oameni. Exista mereu cineva care ar dori sa puna mana pe un scorpion si din aceasta cauza, desi prin caractere lor sunt fideli cu desavarsire, acesti nativi au mult de suferit. Nativii din Scorpion nu sunt credibili si au multe certuri in relatie din cauza ca sunt vanati mereu. Pana la urma, un scorpion caruia i se reproseaza mereu ca este infidel, va va trada. Asa ca ar fi bine sa-i ascultati versiunea atunci cand aveti ceva sa-i reprosati si sa va bucurati de acest partener.

Femei: Femeile din acest semn zodiacal sunt atat de puternice si senzuale incat rareori sunt inselate. Procentul in cazul lor este de sub 15%.

SAGETATOR

Barbati: Sagetatorii se aseamana cu gemenii atunci cand vine vorba de fidelitate. Insa, spre deosebire de gemeni, sagetatorii simt nevoia sa cucereasca alte persoane doar pentru a se convinge pe ei insisi ca inca sunt in stare. DDeci, daca partenerul este in zodia Sagetator, va va insela cu siguranta daca nu ii dati impresia ca este capabil sa atraga atentia celor din jur. Cu alte cuvinte, un sagetator va fi fidel atata timp cat va manifestati gelozia in privinta lui.

Femei: Femeile de sub acest semn zodiacal sunt destul de echilibrate. Insa, din cauza faptului ca sunt posesive, au o rata de a fi inselate destul de mare, de aproximativ 70%. Insa ceasta rata oscileaza, mai ales odata cu schimbarile lor de caracter.

CAPRICORN

Barbati: Capricornii nu insala. Sunt cei mai stabili parteneri pentru ca asa isi doresc. Vor sa ofere tot ce pot partenerului si tocmai din aceasta cauza risca de multe ori sa fie inselati. Caracterul lor loial este de multe ori confundat cu slabiciunea, lucru total neadevarat. Capricornii nu pot trece peste situatie atunci cand sunt tradati si aleg sa plece de langa partenerul infidel cat se poate de repede.

Femei: La fel ca si barbatii, aceste femei nu inseala. Tocmai din aceasta cauza risca sa fie ele inselate cel mai des. O proportie de aproximativ 80% dintre femeile capricorn sunt inselate.

VARSATOR

Barbati: Varsatorii nu rezista intr-o relatie monotona. Au nevoie de libertate si de lipsa de constrangeri. Varsatorii nu vor insela tata timp cat au sentimentul de complicitate oferit de partener. Nativii acestei zodii iubesc flirtul dar, spre deosebire de gemeni sau balanta, rareori dau curs invitatiilor din jur. Pentru a tine pe linia fidelitatii un Varsator trebuie sail distrati pe cat posibil sa il tineti ocupat.

Femei: Femeile din acest semn zodiacal sunt foarte puternice si de aceea nu sunt inselate des, avand in vedere ca sunt cat se poate de senzuale si feminine.

PESTI

Barbati: Pesti sunt una dintre cele mai lase zodii cand vine vorba de relatii. Un nativ al acestei zodii va insela rareori dar se va gandi des sa faca acest lucru. Nativii din pesti sunt greu de multumit si au tendinta sa se autocompatimeasca in relatie. Sunt usor de inselat si se prind greu atunci cand partenerul ii minte. Tocmai din aceasta cauza nu isi permit sa cale stramb prea des, pentru ca au, de obicei, ghinionul de parteneri infideli. Pentru a tine un nativ din aceasta zodie aproape nu trebuie decat sa fiti dominanti in relatie.

Femei: Femeile din acest semn zodiacal au cele mai mari sanse de a fi inselate. Rareori o femeie din Pesti are un partener fidel 100%.