Heidi Klum profită din plin de vremea caldă din New York și a ieșit joi dimineață pe stradă într-o ținută care a atras toate privirile. Supermodelul a purtat o rochie neagră mulată, fără bretele, accesorizată cu o pereche de sandale aurii care costă nu mai puțin de 845 de dolari.

Sandalele de 845 de dolari

Încălțămintea spectaculoasă provine de la Paris Texas, un brand din Milano extrem de popular printre vedete. Pe lista clientelor fidele se numără nume grele precum Beyoncé, Nicole Kidman, Kim Kardashian și Dua Lipa. Modelul ales de Klum este Lida, un sabot din piele lăcuită, conceput cu o siluetă simplă, slip-on.

Cu un toc stiletto subțire de 100mm (adică 10 cm), designul cu vârf rotunjit prezintă o talpă ascuțită care creează un profil alungit. O singură baretă traversează piciorul, lăsându-l în mare parte expus, iar finisajul de tip oglindă amplifică efectul statement al pantofului. E drept că prețul de 845 de dolari nu e pentru oricine, dar modelul Lida de la Paris Texas este disponibil și în alte culori, de la crem clasic la verde metalizat.

Recomandari Heidi Klum a purtat sandale Paris Texas de 845 de dolari la petrecerea Oscar

Un look complet auriu și negru

Sandalele metalice ale supermodelului au completat perfect rochia sa lungă, neagră, de tip midi, care era strânsă în partea de sus cu o curea supradimensionată cu cataramă aurie. Dar stai puțin, că strălucirea nu s-a oprit aici. Klum a accentuat ținuta cu o brățară groasă, tot aurie. O pereche de ochelari de soare negri, cu formă ovală, a completat momentul de street-style.

Și-a purtat părul blond, coafat cu cărare pe mijloc, și a optat pentru un machiaj minimalist.

Și nu era singură.

Recomandari Heidi Klum atrage toate privirile în New York cu o ținută complet burgundă

Heidi a fost fotografiată și în timp ce îl ținea în brațe pe noul ei cățeluș, Fritz, care i-a fost alături toată săptămâna.

O săptămână plină de stil

Apariția de joi confirmă că Heidi Klum se află într-o perioadă stilistică de excepție. V-ați fi gândit că se poate și mai mult? Ei bine, în ultimele zile, vedeta a ieșit în evidență cu o serie de ținute glamuroase. Miercuri seară, fostul jurat de la „America’s Got Talent” a păstrat un look elegant, într-o rochie-sacou neagră, asortată cu pantofi cu toc în aceeași culoare.

Iar luni, Klum a demonstrat cum se poartă o ținută monocromă, ieșind pe străzi într-o minirochie burgundy cu paiete de la 16Arlington și tocuri lucioase în aceeași nuanță. Pe bune, pare că seria ei de apariții spectaculoase este departe de a se fi încheiat.