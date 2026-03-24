Halle Bailey a atras toate privirile luni seara, la Londra. Actrița și cântăreața a participat la proiecția noului său film, „You, Me & Tuscany”, într-o ținută monocromă spectaculoasă, semnată de brandul de lux Raisa Vanessa, care a mizat pe un contrast puternic de texturi.

Piele, catifea și blană într-un singur look

Ținuta a fost compusă dintr-o jachetă scurtă din piele neagră, cu inserții de blană și broderie din catifea de aceeași culoare. Iar piesa de rezistență a fost fusta midi asortată, realizată tot din piele neagră, care a continuat tema cu broderie de catifea și o margine de blană ce urca de-a lungul despicăturii centrale, până la coapsă. E drept că, la prima vedere, pare o combinație riscantă.

Sub jacheta scurtă, actrița a purtat o maletă neagră, simplă, care a echilibrat perfect întregul ansamblu. Pielea a oferit o notă lucioasă și structurată, în timp ce detaliile din catifea și blană au adăugat o doză de delicatețe unei ținute altfel destul de dure.

Accesorii alese cu grijă

Stilistul Bryon Javar este cel care a orchestrat acest look pentru evenimentul de luni. Și, hai să fim serioși, detaliile au făcut diferența. În materie de bijuterii, vedeta din „Mica Sirenă” a optat pentru cerceii Solanales de la Alexis Bittar, un model răsucit, în două tonuri și cu cristale.

Întreaga apariție a fost completată de o pereche de pantofi negri cu toc și vârf ascuțit.

O relație specială cu Raisa Vanessa

V-ați fi gândit că aceasta nu e prima dată când actrița poartă o creație a brandului? Halle Bailey este o admiratoare declarată a designurilor Raisa Vanessa, un brand de lux fondat în 2011 de surorile gemene Raisa și Vanessa Sason. Colecțiile lor sunt cunoscute pentru designurile îndrăznețe, maximaliste, dar care oferă în același timp versatilitate.

Numai ca să vă faceți o idee, înainte de evenimentul de luni, actrița a purtat o altă creație Raisa Vanessa la Premiile ESPY 2024. Atunci a ales o rochie mini neagră, cu cupe de sutien sub formă de flori aurii, direct din colecția de toamnă 2024 a brandului.

Ce știm despre „You, Me & Tuscany”

Noul film o are în centru pe Anna, interpretată de Bailey, o tânără care ajunge într-o vilă italiană pe care o crede goală. Lucrurile se complică rapid și ajunge să pretindă că este logodnica proprietarului.

Filmul se anunță a fi o comedie romantică reușită.

Dincolo de poveste, distribuția este promițătoare. Alături de Halle Bailey, în film îl regăsim și pe Regé-Jean Page (starul care a frânt inimi în „Bridgerton”). Pelicula „You, Me & Tuscany” va ajunge în cinematografe pe 10 aprilie.