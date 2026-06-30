Mai multe guverne împing acum platformele de social media spre reguli mai stricte pentru copiii sub 16 ani, iar direcția e clară: mai puțin loc pentru conturi deschise „din mers” și mai multă presiune pe companiile tech să dovedească, concret, cum țin minorii la distanță.

Dincolo de anunț, miza reală pentru familie e alta: nu mai vorbim doar despre recomandări vagi, ci despre praguri de vârstă, controale și amenzi care cresc puternic. În Australia, sancțiunea maximă pentru firmele care nu respectă interdicția a urcat la 99 milioane de dolari australieni, de la 49,5 milioane de dolari australieni. Asta înseamnă dublu față de nivelul anterior, semn că guvernele nu mai lasă tema la capitolul „vedem noi”.

Dacă ai copii sau adolescenți acasă, schimbarea importantă e că presiunea se mută de pe părintele care încearcă singur să țină pasul, pe platformele care trebuie să arate ce fac efectiv. Iar asta poate însemna verificări mai serioase, conturi legate de cele ale părinților și acces limitat pentru cei sub 16 ani, în funcție de țară.

Marea Britanie și Australia ridică ștacheta pentru platforme

Marea Britanie a anunțat luna aceasta că va introduce o vârstă minimă de 16 ani pentru accesarea marilor platforme de social media, cu intenția de a aplica restricția până în primăvara anului 2027. Pentru părinți, reperul util e termenul: nu este o măsură „cândva”, ci una împinsă deja spre implementare.

Australia merge și mai apăsat. Guvernul va mări puterile autorității sale de reglementare a internetului, care va putea obliga companiile de social media să furnizeze dovezi despre măsurile luate ca să oprească accesul celor sub 16 ani. Cu alte cuvinte, nu va mai fi suficient ca o aplicație să spună că are reguli. Va trebui să arate cum le aplică.

Anthony Albanese (premierul australian) a rezumat direct problema:

Pentru tine, ca părinte, partea practică e simplă: dacă aceste reguli se înmulțesc, va fi mai ușor să pornești conversația acasă cu un „nu e doar regula mea, asta devine regula platformelor și a școlilor”. Uneori chiar asta schimbă tonul discuției.

Mișcare globală spre un control sporit

Indonezia și Malaezia au introdus restricții pentru persoanele de sub 16 ani pe anumite platforme. Austria, Franța și Norvegia analizează restricții de vârstă. Canada va interzice accesul persoanelor de sub 16 ani la platforme, cu excepția situației în care aplicațiile implementează măsuri de siguranță adecvate.

Brazilia a mers pe două fronturi: a introdus o interdicție generală a telefoanelor mobile în școli, iar copiii sub 16 ani pot accesa rețelele de socializare doar dacă acestea sunt conectate la contul unui părinte. E, probabil, una dintre cele mai concrete formule din tot tabloul de până acum, pentru că leagă direct accesul copilului de supravegherea adultului.

Potrivit ZF, în SUA nu există o perspectivă de introducere a unei restricții la nivel federal. Iar asta arată că ritmul nu este același peste tot, dar direcția generală merge spre mai mult control, nu spre mai multă libertate pentru platforme.

Ce poți lua de aici pentru viața de zi cu zi

Chiar dacă regulile diferă de la o țară la alta, ele dau câteva indicii foarte utile pentru orice familie. Prima: pragul de 16 ani apare tot mai des. A doua: contul părintelui devine, în unele locuri, cheia de acces. A treia: școala revine în ecuație, nu doar telefonul din buzunar.

Dacă adolescentul tău este deja pe social media, merită să te uiți la două lucruri foarte concrete: pe ce platforme stă și dacă acel cont e făcut pe vârsta reală. Nu rezolvă totul, dar te ajută să vezi cât de expusă este situația lui în cazul în care platformele încep să aplice mai strict verificările.

Și mai e ceva. Noile restricții nu înlocuiesc educația digitală din casă. În Germania, un sfert dintre tineri petrec prea mult timp pe social media, iar Karin Prien (ministrul educației) susține o vârstă minimă legală de 13 ani. O comisie independentă de experți din Germania a publicat 56 de recomandări care includ consacrarea prin lege a responsabilității părinților pentru educația digitală și interzicerea utilizării smartphone-urilor în școli până în clasa a șaptea, adică aproximativ 12-13 ani.

Aici e, de fapt, cheia: regula externă ajută, dar nu ține loc de rutină în familie. Un reper practic ar fi să stabilești clar unde se folosește telefonul și unde nu. Brazilia și Germania arată exact aceeași idee, doar pusă diferit: școala și vârsta mică cer limite mai ferme.

Companiile tech pierd încredere, iar părinții nu mai au răbdare

Arturo Bejar (fost angajat Meta și avertizor de integritate) susține că părinții din întreaga lume se tem de momentul în care copiii lor vor intra în mediul online. Iar formularea lui e foarte tăioasă:

„Platformele de socializare continuă să arate lumii de ce nu putem avea încredere în ele.”

Nu e doar o observație despre reputație. Pentru companii, lipsa de încredere vine acum cu risc financiar real. 99 milioane de dolari australieni în Australia, față de 49,5 milioane înainte, nu mai este un cost ușor de ignorat. Iar când autoritățile cer dovezi și nu declarații, jocul se schimbă.

Theo Bertram (director al think tank-ului Social Market Foundation și fost executiv TikTok) a numit momentul unul de cotitură:

„Când țări care au o influență de reglementare în lume, precum Marea Britanie, se alătură unor țări ca Australia, atunci este vorba despre un punct de cotitură.”

Dar pentru familii, „punctul de cotitură” se vede în lucruri mici și foarte reale: mai puține conturi deschise prea devreme, mai multă verificare și, probabil, mai multe discuții acasă despre ce înseamnă un început sănătos în online.

Ultimul detaliu de urmărit este termenul deja pus pe masă de Marea Britanie: primăvara anului 2027, când vârsta minimă de 16 ani ar urma să intre în aplicare pentru marile platforme de social media.