Grupul de comunicare FSB, cu sediul la Milano, anunță lansarea Runway, o nouă divizie de business dedicată în totalitate creării, producerii și regizării prezentărilor de modă. Mișcarea valorifică experiența acumulată de firmă în acest domeniu, în special în ultimii trei ani, perioadă în care a supervizat producția pentru evenimente ale unor mărci de top, de la Diesel și Missoni la Maison Margiela, Roberto Cavalli și Marni.

Ce înseamnă noul proiect

Dar ce înseamnă, mai exact, acest nou proiect? Runway este, o unitate de business care își propune să ofere servicii complete brandurilor de fashion. Vorbim aici de management și execuție de la A la Z, de la dezvoltarea conceptului inițial până la regie și punere în scenă, trecând prin coordonarea întregii logistici și a operațiunilor.

O mișcare logică, până la urmă.

Filippo Richeri Vivaldi Pasqua, partener la FSB Group și managing partner al Fasten Seat Belt (o altă divizie a grupului de comunicare), a explicat strategia. „Odată cu lansarea Runway, sistematizăm moștenirea și know-how-ul dezvoltate de-a lungul anilor. Aducem cu noi un portofoliu de colaborări prestigioase și o metodologie dovedită: pentru noi, prezentarea de modă este un ecosistem în care creativitatea și logistica trebuie să se alinieze perfect.”

Partener pentru excelență

Ambițiile sunt mari, iar compania se poziționează ca un jucător premium pe această nișă. Pasqua a adăugat, de altfel, că noul proiect vizează un standard foarte înalt de calitate.

„Ne poziționăm ca partenerul preferat pentru cei care caută excelență în execuție și sensibilitate narativă,” a mai spus el.

Cine conduce noua divizie

Noua unitate va fi condusă de același Filippo Richeri Vivaldi Pasqua, alături de Francesca Nicoli, numită recent în funcția de managing director. Iar Francesca Nicoli nu este un nume nou în industrie, ba chiar are o carieră de peste 20 de ani în sectoarele de modă și lux. E drept că experiența ei anterioară este impresionantă. CV-ul său include roluri la Trussardi, unde s-a ocupat de evenimente globale și campanii de comunicare, dar și funcția de șef al evenimentelor internaționale la Bally. Cel mai recent, a fost head of events și business director la Fasten Seat Belt.

Grupul FSB include o rețea de furnizori de servicii de comunicare din Italia, printre care se numără Ready2Fly, Take Off, The Airline, Fasten Seat Belts și Red Eye.