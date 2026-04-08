Gigantul tehnologic Google clarifică modul în care utilizează cookie-urile și datele utilizatorilor săi. Printr-o notificare detaliată, compania explică scopurile pentru care informațiile sunt colectate, oferind în același timp mai multe opțiuni de control celor care îi folosesc serviciile.

Ce face Google cu datele tale

lucrurile stau cam așa. Google folosește datele și cookie-urile pentru a „livra și menține serviciile Google” și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spam-ului, fraudei și abuzului”. Dincolo de funcționalitatea de bază, informațiile sunt folosite și pentru a „măsura implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a spori calitatea acestor servicii”.

Opțiunea „Accept totul” și publicitatea personalizată

Dacă un utilizator alege opțiunea „Acceptă tot”, Google va folosi datele și pentru a „dezvolta și îmbunătăți noi servicii”. Mai mult, acestea vor fi utilizate pentru a „livra și măsura eficacitatea reclamelor” și pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”. Dar ce se întâmplă, pe bune, dacă alegi să accepți totul?

Conținutul și reclamele personalizate pot include „rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. E drept că gigantul menționează și că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența „pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Ce se întâmplă dacă refuzi

Lucrurile stau însă diferit la refuz.

În cazul în care un utilizator alege să respingă tot, Google precizează că „nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare”. Numai că asta nu înseamnă o experiență complet neutră. Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dvs.”. Iar reclamele nepersonalizate sunt, la rândul lor, influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”.

O platformă globală cu zeci de limbi

Pentru a ajunge la toți utilizatorii, platforma este disponibilă într-un număr solid de limbi. Lista include opțiuni de la cele mai comune, precum engleza, franceza sau germana, până la limbi mai puțin răspândite la nivel global, cum ar fi Cymraeg (galeza), euskara (basca, o limbă vorbită în Țara Bascilor), isiZulu sau chiar limba letonă și cea azeră.

Si, pentru cei care doresc un control și mai amănunțit, compania pune la dispoziție informații suplimentare și instrumente de gestionare a confidențialității, accesibile oricând la adresa g.co/privacytools.