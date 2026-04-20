Fie că preferi pielea fină sau look-ul natural, epilarea vine cu o mulțime de opțiuni. Dar cum o alegi pe cea potrivită pentru tine, fără să dai faliment sau să suferi inutil? Hai să vedem care sunt cele mai populare metode, de la cele simple, de acasă, la tratamentele de salon, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru pielea ta.

Sugaring, metoda dulce și naturală

Sugaring-ul revine în forță datorită efectelor sale pe termen lung și a potențialului sustenabil. Metoda, folosită încă din vremea egiptenilor, se bazează pe o pastă simplă din suc de lămâie, zahăr și apă. Funcționează aproape oriunde pe corp. După cum sfătuiește Tanja Westendorff de la Sugaring London: „Poți folosi sugaring de la sprâncene la degetele de la picioare și peste tot între ele. Sugaring-ul este potrivit pentru toate tonurile și tipurile de piele. Ne place în mod special când persoanele tinere, care nu s-au epilat niciodată, încep cu sugaring.”

Pe lângă faptul că îndepărtează părul imediat, poate reduce și regenerarea acestuia. Tanja admite că este și „cel mai blând mod de a îndepărta părul nedorit.”

Pentru a te pregăti, lasă-ți părul să crească. „Pentru prima ședință de sugaring, părul trebuie să aibă cel puțin 3 mm lungime – dimensiunea unui bob de orez. Cu cât părul este mai lung, cu atât mai bine pentru prima dată,” explică Tanja. Exfolierea este și ea importantă, deoarece „pielea moartă poate bloca firele de păr – și nu ne dorim asta.” Rezultatele sunt de durată, iar ședințele se recomandă la patru-cinci săptămâni. „Sugaring-ul regulat nu doar că elimină tot părul nedorit, ci îți oferă și o piele uimitoare, strălucitoare (fără fire de păr crescute sub piele!) și duce, si, la reducerea părului,” adaugă specialista.

Cremele depilatoare pentru rezultate rapide

Sunt, pe bune, cea mai puțin dureroasă metodă și, spre deosebire de lama de ras, nu există riscul de tăieturi. Aceste creme pot fi folosite pentru a îndepărta părul de pe zone mari sau din locuri mai greu accesibile, fiind o opțiune excelentă pentru începătoare. Doar aplici, aștepți câteva minute conform instrucțiunilor și apoi îndepărtezi crema cu o spatulă sau sub duș. Numai că efectele nu sunt la fel de durabile ca la alte metode.

Cremele depilatoare elimină părul chiar de sub suprafața pielii, așa că te poți aștepta la reapariția lui în aproximativ două-trei zile.

Epilatorul electric, o investiție pe termen lung

Iar epilarea are o reputație proastă din cauza durerii. Vestea bună e că, pe măsură ce folosești epilatorul mai des, durerea scade, iar efectele pe termen lung merită disconfortul temporar. Deoarece funcționează prin smulgerea firelor individuale din rădăcină cu ajutorul unor pensete mecanice, este ideal pentru zone mai puțin sensibile, picioarele fiind exemplul perfect. Un sfat de la experții Braun este să începi cu un aparat care poate fi folosit sub duș, deoarece apa caldă ajută la relaxarea foliculilor de păr. Pentru a fi eficient, părul ar trebui să aibă cel puțin 0,5 mm.

Efectele durează de obicei până la patru săptămâni.

Lama de ras, clasicul mereu la îndemână

Există un motiv pentru care rasul este cea mai populară metodă. Este ieftin, ușor și rapid. V-ați gândit vreodată că un gest atât de banal are, de fapt, secretele lui? Pentru cele mai bune rezultate, Adam Boulding, expert Venus, recomandă să folosești o lamă nouă (care ar trebui aruncată după 10 utilizări), să razi în sens invers creșterii părului și să întinzi pielea în zonele mai puțin ferme. si, este important să ai o atingere ușoară și să folosești un gel de ras, nu săpun, care poate usca pielea.

Un truc util este să lași pielea la înmuiat în apă caldă pentru două-trei minute înainte; părul devine cu 60% mai ușor de tăiat. Rezultatele, însă, nu durează mult. Te poți aștepta la o piele fină între una și trei zile.

Ceara, pentru piele fină săptămâni la rând

La fel ca epilatorul, și ceara vine cu o reputație dureroasă, dar efectele de lungă durată o mențin în topul preferințelor. „Mulți oameni evită epilarea cu ceară în zonele mai sensibile din cauza experiențelor neplăcute, dar dacă este făcută de un terapeut de încredere, ar trebui să ofere cel mai bun și mai durabil finisaj fără păr,” explică Shimol Kanuga, fondatoarea Wewaxx. Pentru a te pregăti, exfoliază pielea cu o seară înainte și hidratează-te bine. Părul trebuie să aibă o lungime de aproximativ un centimetru și jumătate pentru ca ceara să-l poată prinde eficient.

Rezultatele durează destul de mult, de obicei între patru și șase săptămâni. „Cu cât părul este mai fin, cu atât durează mai mult… Cu epilarea continuă cu ceară, firele de păr se răresc, iar durata efectului crește,” adaugă Kanuga.

IPL, tehnologia pentru reducerea părului pe termen lung

IPL (Lumină Intens Pulsată) este o metodă populară pentru acasă, axată pe longevitate. Nu este o soluție rapidă, ci o investiție în reducerea pe termen lung a părului. Însă nu funcționează pentru toată lumea. După cum ne-a explicat Stefanie Williams, dermatolog estetician și ambasador Philips Lumea: „IPL funcționează prin țintirea melaninei din păr în contrast cu melanina din piele. Din cauza nivelurilor scăzute de melanină din părul blond-deschis, alb, gri și roșcat, toate tratamentele de îndepărtare a părului bazate pe lumină nu sunt eficiente. Tratamentul IPL nu este potrivit nici pentru femeile cu tonuri de piele natural închise.”

Procesul implică aplicarea unor pulsuri de lumină care încălzesc rădăcina părului, punându-l într-o fază de repaus. „Tratezi zona dorită la fiecare două săptămâni timp de opt săptămâni pentru a reduce creșterea părului cu până la 92%. După faza inițială, tratezi la fiecare șase până la opt săptămâni pentru a menține rezultatele.”

Rezultatele, fireste, variază de la o persoană la alta.