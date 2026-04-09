Mii de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu pe 8 aprilie, la Arena Națională, unde trupul neînsuflețit al legendarului antrenor a fost depus chiar pe gazon. Într-o ceremonie plină de durere și respect, gestul fiului său, Răzvan Lucescu, a impresionat profund pe toată lumea.

Un stadion în doliu

Arena Națională s-a transformat într-un loc al reculegerii pentru cel supranumit „Il Luce”, care s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026, după o luptă îndelungată cu boala. Printre lacrimi și candele aprinse, Răzvan Lucescu a depus o minge la căpătâiul tatălui său. Până la urmă, gestul acesta simplu a spus totul despre legătura lor și despre o viață întreagă dedicată fotbalului.

A fost un simbol al moștenirii uriașe lăsate în urmă.

Lecția respectului și a muncii

Dar ce a însemnat, de fapt, Mircea Lucescu pentru fiul său, dincolo de cariera publică? Într-un interviu mai vechi (acordat pentru Antena Stars în urmă cu câțiva ani), Răzvan a vorbit deschis despre impactul pe care părintele său l-a avut asupra formării sale ca om și ca profesionist.

„De la el am învățat ce înseamnă respectul, munca, cum să îți pregătești această muncă, cum să te prezinți în fața oamenilor. Că a vrut să îmi transmită, că am fost alături de el zi de zi și văzându-l l-am luat ca exemplu, aceasta este altă discuție”, spunea Răzvan Lucescu.

Presiunea unui nume uriaș

Numai că viața în umbra unui gigant nu e mereu ușoară, iar Răzvan a recunoscut, pe bune, că a simțit din plin presiunea numelui pe care îl poartă.

„Am muncit și muncesc foarte mult, în timp am fost afectat de foarte multe discuții, lucruri, dar încet, încet am învățat să le ignor”, a mărturisit antrenorul lui PAOK. Aceste cuvinte arată o luptă interioară din care a ieșit mai puternic, reușind să își construiască propria carieră de succes.

Moștenirea lui Mircea Lucescu nu se măsoară, așadar, doar în trofee, ci și în valorile pe care le-a insuflat și în respectul pe care l-a câștigat de-a lungul anilor, atât de la familie, cât și de la o lume întreagă.