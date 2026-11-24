Geri Halliwell a apărut la premiera londoneză a serialului „Only Murders In London” cu o culoare de păr descrisă de stilistul Adam Reed ca o bază castanie cu reflexe de miere și caramel. Pentru cine își dorește un rezultat asemănător, propunerea lui este să păstreze rădăcinile mai închise și să adauge culoare pe lungimi și vârfuri, nu să vopsească tot părul la fel.

Fotografiile din arhiva Getty Images o arată pe Halliwell la premiera din 23 noiembrie 2026, la Londra. Față de tonurile roșcate și blonde mai luminoase pe care le-a purtat de-a lungul anilor, această nuanță are o bază mai închisă. Reed propune două căi pentru reflexe: șuvițe colorate sau extensii în mai multe nuanțe.

Cum se obține culoarea cu rădăcini castanii

Reed descrie reflexe calde de miere, caramel și chihlimbar printre firele castanii. Pentru varianta vopsită, el recomandă șuvițe fine de la mijlocul lungimii spre vârfuri, apoi un nuanțator ales pentru a lega culorile și a da luciu. Rădăcinile rămân mai închise.

La premieră, Halliwell a purtat cărare laterală și părul aranjat în valuri lejere. Potrivit lui Reed, această coafură lasă tonurile diferite să se vadă când prind lumina. Aspectul nu depinde, așadar, numai de culoarea aplicată.

Extensiile pot adăuga reflexe fără decolorare

Cealaltă variantă propusă de Reed folosește extensii castanii, în tonuri de miere și caramel. Firele adăugate pot schimba aspectul culorii și pot da mai mult volum, fără deschiderea chimică a părului natural. Nu sunt folosite doar pentru a face părul să pară mai lung.

Această variantă nu înseamnă că șuvițele vopsite pot fi obținute fără decolorare pe orice culoare naturală. Reed nu indică pentru ce culori de pornire ar fi necesară deschiderea părului. Nici pentru luciul dat de nuanțator nu oferă o durată sau un interval de retuș.

Cât costă servicii apropiate în saloanele din România

La 24 noiembrie 2026, salonul Ritual by Claudia Avram afișa prețurile de mai jos pentru șuvițe, nuanțare și vopsit. Lista salonului Iluminatti Iași arată și durata unor servicii, dar nu precizează data la care au fost stabilite tarifele. Prețurile sunt ale acestor saloane, nu un tarif pentru culoarea purtată de Halliwell.

Salon și serviciu Durată (minute) Preț (lei) Ritual, șuvițe în partea de sus neprecizată 800 Ritual, șuvițe pe tot capul neprecizată 1.200 Ritual, șuvițe și vopsit rădăcina neprecizată 800 Ritual, nuanțator pentru întreținerea culorii neprecizată 400 Ritual, șuvițe cu trecere treptată între culori neprecizată 1.500 Iluminatti, șuvițe pe păr mediu 300 400 sau 600 Iluminatti, șuvițe pe păr lung 360 455 sau 755 Iluminatti, șuvițe cu trecere treptată între culori 360 805 sau 1.205 Iluminatti, decolorat și vopsit lungimea 360 500 sau 1.000 Iluminatti, decolorat și nuanțat lungimea 360 505 sau 1.005

Lista Iluminatti nu explică de ce unele servicii au două prețuri. Nici lista Ritual nu arată, pentru fiecare rând, ce alte operațiuni sunt incluse. Astfel, prețul șuvițelor nu poate fi luat drept costul sigur al unei lucrări care ar cuprinde și nuanțare.

Cum ceri la salon o culoare apropiată