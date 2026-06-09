Te-ai gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să îți găsești propriul drum când părinții tăi sunt Angelina Jolie și Brad Pitt? Knox Jolie-Pitt, care are 17 ani, pare să fi găsit rețeta perfectă pentru el: multă transpirație, disciplină de fier și pumni împărțiți în ring. Adolescentul a participat recent la un meci demonstrativ de Muay Thai în Los Angeles, arătând tuturor că pasiunea lui nu este doar o toană trecătoare.

Pasiunea care bate celebritatea

Alegerea lui ne arată ceva foarte interesant despre dinamica din familiile celebre, dar pe care o putem aplica și noi acasă cu copiii noștri. Când un adolescent vrea să iasă din umbra părinților, cea mai sănătoasă cale este să își construiască o identitate proprie, bazată pe un efort real. Iar sportul de contact nu iartă pe nimeni, indiferent de numele pe care îl porți.

Și totuși, băiatul a crescut departe de lumina reflectoarelor și a ales deliberat o viață discretă. Spre deosebire de alți copii de la Hollywood, el apare extrem de rar în public, preferând să evite evenimentele mondene. Anul trecut, în luna noiembrie, a atras atenția doar printr-o schimbare de look curajoasă, vopsindu-și părul într-o nuanță roz intens, urmată recent, în luna mai, de un portocaliu aprins la ieșirea de la antrenamente.

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Rezultate în ring

În confruntarea din clubul situat în centrul orașului Los Angeles, lucrurile au devenit foarte serioase. Knox a încasat câteva lovituri, dar a răspuns rapid, reușind să își pună adversarul în dificultate prin mai multe combinații de pumni și picioare. Așa cum notează Click într-un material publicat recent, tânărul a demonstrat tehnică, disciplină și o încredere uriașă în fața oponentului său.

Cifrele din competiții vorbesc de la sine.

Succesul lui nu a apărut peste noapte din neant. În iunie 2025, cu puțin timp înainte de a împlini 17 ani, băiatul a câștigat medalia de aur la competiția IKF Point Muay Thai Technical. La acel eveniment, Angelina Jolie a fost prezentă în tribune pentru a-și susține fiul, alături de sora lui geamănă, Vivienne (un detaliu care ne amintește cât de mult contează sprijinul familiei, indiferent cât de dur este sportul ales).

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Drumul lui departe de camere

Dincolo de antrenamentele dure care îi consumă tot timpul, Knox a mai fost văzut alături de mama sa în vara anului 2024, ieșind pur și simplu dintr-un magazin pentru animale de companie din California. O viață absolut normală, alternată cu disciplina spartană din sala de sport.

Decizia de a transforma această pasiune într-o carieră profesionistă pe termen lung îi aparține în totalitate. Până atunci, antrenamentele continuă zilnic, iar rezultatele obținute în competițiile de Muay Thai demonstrează că are tot potențialul să devină un nume respectat în acest domeniu sportiv.