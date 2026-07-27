Anumite simptome la copii pe timp de vară pot indica urgențe medicale grave și nu ar trebui confundate cu o simplă răceală sau cu insolația.

Vara, când tentația e să pui febra pe seama căldurii sau tusea pe seama aerului condiționat, diferența o fac câteva semne foarte concrete. Dacă febra trece de 38,5°C, iar la bebelușii sub 3 luni de 38°C, nu scade în 45-60 de minute după antitermice, persistă peste 3 zile sau revine brusc, specialiștii de la Clinica Adeomed arată că poate fi vorba despre o suprainfecție bacteriană sau despre o enteroviroză agresivă.

Pentru un părinte, miza e simplă: să nu piardă timp prețios tratând acasă ceva ce are nevoie de evaluare medicală rapidă. Aici intră și semnele respiratorii care, la prima vedere, pot părea doar o tuse mai urâtă.

Cum recunoști urgențele respiratorii

Tusea lătrătoare, respirația șuierătoare, numită și stridor, respirația rapidă, folosirea mușchilor abdominali pentru a respira sau adâncirea spațiilor dintre coaste, adică tirajul intercostal, sunt semne de urgență medicală. Ele pot indica afecțiuni precum laringita obstructivă.

La fel de important este cum arată copilul între episoadele de febră sau de vărsături. Letargia accentuată, refuzul total al lichidelor, plânsul fără lacrimi sau buzele foarte uscate sunt semne de alertă maximă pentru deshidratare severă sau pentru o posibilă afectare neurologică.

Există și o combinație de simptome care cere atenție imediată. Asocierea dintre febră, durere de cap foarte intensă, vărsături repetate și gât înțepenit, redoare de ceafă, este considerată un semnal critic pentru afecțiuni severe precum meningita, conform ghidurilor Academiei Americane de Pediatrie. Cum relatează Libertatea, aici nu mai vorbim despre o stare de rău obișnuită de vară, ci despre un tablou care trebuie evaluat fără amânare.

Un alt semn care merită ținut minte, mai ales fiindcă poate fi trecut cu vederea, este apariția petelor roșii sau violacee pe piele care nu se albesc la presiune. Se poate verifica prin testul cu paharul. Dacă petele nu dispar la apăsare, simptomul este considerat o urgență majoră și poate indica o infecție bacteriană fulminantă în sânge.

Semnele după care merită să pleci imediat spre medic

Dacă te uiți la toate aceste simptome laolaltă, regula practică e să nu te liniștească ideea că „e doar de la căldură” atunci când apare unul dintre semnalele mari de alarmă. Febra foarte mare care nu cedează, problemele de respirație, letargia accentuată, durerile de cap foarte intense cu vărsături repetate și gât înțepenit sau petele care nu se albesc la presiune schimbă complet situația.

Mai ales vara, când enterovirozele, insolația sau răcelile par explicația cea mai la îndemână, tocmai nuanțele acestea fac diferența. Nu orice febră înseamnă automat ceva grav, dar febra care persistă sau revine brusc merită privită altfel decât una care scade și copilul își revine.

Și respirația spune mult. Dacă observi că micuțul respiră rapid, „trage” din burtă ca să poată respira sau i se adâncesc spațiile dintre coaste, asta intră în categoria urgențelor, nu a simptomelor de urmărit relaxat acasă.

Plânsul fără lacrimi și buzele foarte uscate sunt semne de alertă maximă pentru deshidratare severă.