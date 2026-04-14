Eva Longoria a fost surprinsă pe 13 aprilie la Paris, la ieșirea de la Teatrul Châtelet, cu o ținută care redefinește trendul pantofilor albi. Actrița a optat pentru un model atipic, mai practic și cu o textură aparte, demonstrând că albul nu înseamnă doar tocuri stiletto sau adidași minimaliști.

Pantofi robuști, dar șic

În centrul atenției s-au aflat pantofii ei. Vorbim despre o pereche de încălțări de tip slip-on, de un alb-ivoriu, cu un vârf rotunjit și cusături proeminente în stil mocasin. Dar piesa de rezistență era talpa groasă, în aceeași nuanță, cu striații adânci. Priviți de sub pantalonii largi, pantofii păreau robuști și bine ancorați în pământ, oferind o notă grea unei ținute altfel delicate și neutre.

Partea din față era complet acoperită, iar o cusătură decorativă urmărea conturul specific mocasinilor.

Recomandari Meryl Streep poartă pantofi de 995 de dolari dar are o reacție epică la o pereche de Crocs

O ținută complet monocromă

Dar cum a integrat o pereche de pantofi atât de robuști într-o ținută aparent delicată? Până la urmă, răspunsul a fost simplu. Longoria a mizat totul pe o singură carte: monocromia. Ea a purtat pantofii cu pantaloni largi de culoarea fildeșului, un top tricotat asortat și un palton supradimensionat de culoarea cremei, finisat cu revere într-o nuanță ușor mai închisă.

Astfel, în loc să folosească pantofii albi ca element de contrast, actrița i-a „pliat” într-un outfit tonal complet, construit în jurul delicateții, volumului și unei palete de culori foarte restrânse.

Un trend cu două direcții

Pantofii albi nu merg într-o singură direcție în această primăvară, e drept. Vedete precum Zendaya și Oprah Winfrey au readus în discuție tocurile de un alb imaculat, în timp ce alții au preferat linia paralelă a confortului, bazată pe forme mai groase și ușor de încălțat.

Recomandari Sarah Michelle Gellar readuce moda anilor ’90 cu o pereche de pantofi neașteptați

O alegere curajoasă.

Perechea purtată de Longoria la Paris se încadrează perfect în a doua categorie. Culoarea se potrivește cu starea de spirit a „pantofului alb curat”, însă partea frontală închisă, rotunjită, cusăturile de mocasin și talpa groasă cu striații îndepărtează look-ul de zona pantofilor cu toc sau a sandalelor (precum cele purtate de Zendaya sau Oprah Winfrey) și îl duc spre ceva mai masiv și mai casual.

Si tocmai asta face ca apariția ei să fie atât de actuală. În loc să aleagă varianta elegantă și ascuțită a acestui trend, Longoria a mers pe o pereche care arată practic și stabil, dar care se încadrează perfect într-una dintre cele mai curate tendințe cromatice ale primăverii.