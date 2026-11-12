Energizantele și suplimentele cu stimulente folosite înainte de antrenament apar mai des în raportările despre probleme ale inimii. Stopul cardiac a fost menționat de aproximativ 11 ori mai des în aceste raportări decât în cele despre produse fără stimulente, arată un studiu preliminar prezentat în noiembrie 2026 la American Heart Association.

Pentru cei care folosesc astfel de produse, întrebarea practică este câtă cafeină consumă dintr-o doză și din toate băuturile luate în aceeași zi. Cifra de 11 ori compară raportări trimise voluntar, iar riscul pentru o persoană care bea o cutie rămâne necunoscut. Comunicarea AHA nu precizează dozele consumate în fiecare raport și nici câți consumatori nu au avut evenimente sau câte evenimente nu au fost raportate.

Cercetătorii au analizat raportări trimise din 2017 până în 2025 către agenția americană care supraveghează alimentele și medicamentele. Studiul privește persoane de cel puțin 13 ani și grupează produsele după ingrediente, nu după marcă.

Ce probleme ale inimii au apărut mai des în raportări

Din 28.345 de raportări analizate, 854 priveau energizante sau suplimente cu cafeină ori alți stimulenți, iar 27.491 priveau produse fără aceste ingrediente. În comunicarea despre studiul prezentat la conferință, American Heart Association arată raporturile dintre frecvențele de raportare în cele două grupe, fără să prezinte numărul absolut de raportări pentru fiecare problemă din fiecare grup:

Stop cardiac: de aproximativ 11 ori mai des.

Infarct: de aproximativ 4,5 ori mai des.

Bătăi anormale ale inimii sau palpitații: de aproximativ 4 ori mai des.

Puls crescut: de aproape 3 ori mai des.

Durere în piept: de 2,71 ori mai des.

Leșin: de aproximativ 2 ori mai des.

Cam 45% din raportările despre probleme de inimă legate de aceste produse se refereau la adulți cu vârste de la 18 la 34 de ani. Cercetătorii au observat un tipar asemănător la femei și la bărbați. Studiul arată o asociere în raportări; stabilirea unei cauze cere alte cercetări.

Câtă cafeină intră într-o zi de antrenament

Produsele analizate includeau cafeină, metilxantine precum teobromina, guarana, yerba mate și extracte de ceai verde sau cafea, precum și simpatomimetice precum sinefrina, yohimbina, efedra, DMAA și higenamina. Energizantele și suplimentele pentru antrenament au fost analizate împreună. Autorul studiului, Sai Samayamanthula, a spus că riscul este probabil mic pentru mulți oameni sănătoși care consumă aceste produse din când în când.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, adulții sănătoși care nu sunt însărcinați pot consuma cel mult 400 mg de cafeină pe zi și cel mult 200 mg într-o singură doză fără probleme de siguranță. Evaluarea ei acoperă și o doză de cel mult 200 mg luată cu mai puțin de două ore înainte de efort intens, în condiții obișnuite. În sarcină, valoarea pentru consumul zilnic este de 200 mg.

Aceste valori privesc cafeina în general. American Heart Association atrage atenția că reacția la cafeină diferă de la o persoană la alta și că amestecurile concentrate din energizante cer atenție aparte, mai ales în cazul celor cu probleme cardiace.

Ce arată eticheta unui energizant

În România, băuturile care conțin peste 150 mg de cafeină pe litru trebuie să poarte mențiunea „Conținut ridicat de cofeină” și să arate cantitatea în miligrame la 100 ml, potrivit normei de etichetare. Contează și volumul cutiei: o băutură de 250 ml etichetată cu 32 mg/100 ml aduce 80 mg de cafeină, deoarece 32 se înmulțește cu 2,5.

Pe lângă cafeina trecută pe etichetă, lista ingredientelor poate arăta guarana, yerba mate ori extracte de ceai și cafea. Băuturile cu multă cafeină poartă și avertismente pentru copii și pentru femeile însărcinate sau care alăptează.

Ce faci înainte să iei un produs cu stimulente

Verifici cantitatea de cafeină în mg/100 ml și o înmulțești cu volumul pe care îl bei.

Aduni cafeina din celelalte băuturi și suplimente consumate în aceeași zi.

Dacă ai o boală de inimă sau iei medicamente, întrebi medicul înainte de a folosi un energizant ori un supliment cu stimulente.

Dacă apar durere sau presiune în piept, lipsă de aer ori leșin, suni la 112.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.