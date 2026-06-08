Știi momentul ăla când crezi că totul merge perfect la job și brusc primești vestea că proiectul tău se închide? Exact prin asta trece acum actrița și comedianta Sherri Shepherd. Emisiunea ei de zi a ajuns la final în luna mai 2026, după patru sezoane în care a intrat zilnic în casele a milioane de telespectatori.

O decizie complet neașteptată

Miza aici nu este doar despre o simplă emisiune TV, ci despre cum gestionăm acele momente de cotitură profesională care ne iau pe nepregătite. Noi, femeile, știm cât de greu este să construiești ceva de la zero, iar Sherri tocmai simțea că și-a găsit ritmul pe micul ecran.

Contextul este unul destul de complicat. Emisiunea a apărut în 2022, luând practic locul celebrului format prezentat de Wendy Williams. La acea vreme, Sherri a fost cea care a ținut locul gazdei și a prezentat chiar și ultimul episod al vechiului show, când a devenit clar că Wendy nu mai poate continua din cauza problemelor de sănătate.

Dar lucrurile stau puțin diferit acum. La mai puțin de o lună de la difuzarea ultimului episod, vedeta a vorbit deschis pe rețelele sociale despre șocul anulării. Într-o relatare publicată recent de Theblast, aflăm că decizia luată de compania Debmar-Mercury în luna februarie a picat ca un trăsnet pentru echipa de producție.

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Reacția vedetei și explicațiile oficiale

Iar reacția ei este cât se poate de umană și sinceră.

„Apreciez tot sprijinul. Îi apreciez pe toți cei care au urmărit emisiunea mea. Este ceva ce mi-a plăcut să fac. A fost un vis devenit realitate.” – Sherri Shepherd, actriță și prezentatoare TV

Până la urmă, cine nu s-ar simți așa? Fosta prezentatoare a recunoscut că se aștepta clar la o prelungire pentru al cincilea sezon și nu a apucat să își facă alte planuri profesionale pentru toamnă.

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Și compania de producție a avut ceva de spus despre această situație neplăcută.

„Această decizie este determinată de peisajul televiziunii de zi aflat în evoluție și nu reflectă forța emisiunii, producția sa, care a găsit un impuls creativ puternic în acest sezon, sau pe incredibil de talentata Sherri Shepherd.” – Ira Bernstein și Mort Marcus, co-președinți Debmar-Mercury

Ce spun fanii pe internet

Publicul a reacționat imediat, iar părerile sunt împărțite în mediul online. Unii fani susțin că televiziunea de zi are nevoie disperată de întoarcerea lui Wendy Williams. Un comentator a scris pe Instagram că Sherri este de treabă, dar pur și simplu nu este Wendy.

Chiar e greu să ieși din umbra unei figuri atât de cunoscute. Au existat totuși și voci care au susținut-o pe Sherri, un fan afirmând clar că emisiunea ei a fost stelară și că ea era o intervievatoare foarte bună.

Dincolo de dezamăgirea anulării, viața merge înainte cu noi proiecte. Actrița se pregătește să plece în curând în Africa de Sud pentru a filma pelicula „Angel în the Rubble” pentru canalul Lifetime. Pe lângă asta, are în plan lansarea unui roman scris împreună cu Jayci Lee, programat pentru luna aprilie 2027.

Decizia finală pentru viitorul intervalului orar aparține acum marilor rețele de televiziune. Până atunci, pauza forțată îi oferă actriței ocazia perfectă să se concentreze pe noile sale roluri din filme și pe cariera de scriitoare.