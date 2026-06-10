Emilia Clarke, cunoscută de noi toate ca Mama Dragonilor, vrea să se întoarcă pe scena de pe Broadway. Și asta la mai bine de un deceniu după un debut pe care chiar ea îl numește un dezastru absolut.

Ai simțit vreodată că ai dat greș atât de tare la un proiect încât nu vrei să mai auzi de el niciodată? Ei bine, decizia ei ne arată exact cum să ne confruntăm cu cel mai mare sindrom al impostorului. Pentru că în spatele acelui eșec profesional se ascundea o dramă medicală cruntă, pe care actrița a dus-o pe picioare, în tăcere, fix când publicul se aștepta să strălucească.

Să ne întoarcem puțin în timp. În 2013, imediat după ce cariera ei a explodat datorită serialului fenomen de pe HBO, Emilia a urcat pe scena din New York pentru piesa „Micul dejun la Tiffany”. Doar că lucrurile nu au mers deloc cum visa, mai ales că avea în jur de 25 de schimbări rapide de costum și o presiune uriașă pe umeri.

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Visul muzical și recunoașterea eșecului

Dar ce spune ea acum despre acea perioadă? Într-un interviu publicat recent de Theblast, actrița a recunoscut deschis că pur și simplu nu era pregătită.

„A fost un eșec catastrofal. Pur și simplu nu era gata. Eram eu pregătită? Nu, nu eram pregătită.” – Emilia Clarke, actriță

Iar acum, la premiera noului ei film de la Tribeca Film Festival, a dezvăluit că nu ar rata niciodată ocazia să își îndeplinească visul de a juca într-un musical. proiectul ei de suflet ar fi „Sweet Charity”, mai ales dacă ar fi o producție inspirată de legendarul coregraf Bob Fosse. Sincer, o și vedem în rolul ăsta!

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Trauma ascunsă din spatele zâmbetului

Numai că povestea are un strat mult mai dureros. Fix în acea perioadă în care locuia la New York și juca în prima ei piesă pe Broadway, actrița a suferit un al doilea anevrism cerebral.

Asta după ce supraviețuise deja unei hemoragii cerebrale la scurt timp după primul sezon din Game of Thrones. Familia ei primea constant actualizări de la medici că starea ei ajunsese la niveluri critice. Deși s-a recuperat fizic, emoțional a fost o cu totul altă poveste. A ales izolarea și a ținut totul pentru ea, lucrând mereu cu frica în sân sub lumina reflectoarelor.

Viața merge înainte cu noi proiecte

Între timp, Emilia nu stă pe loc. Joacă alături de Édgar Ramírez în filmul SF „Next Life”, o experiență pe care a descris-o ca fiind super relaxantă.

„Toată lumea s-a înțeles atât de bine și a fost o perioadă atât de scurtă în care am filmat, a fost cam ca la o tabără de vară.” – Emilia Clarke, actriță

Și totuși, teatrul rămâne marea ei dragoste. Chiar dacă fanii așteaptă mereu să vadă o nouă Daenerys, ea simte că scena îi oferă acel sentiment de apartenență și confort pe care televiziunea pur și simplu nu i-l dă.

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Mingea este acum în terenul producătorilor de pe Broadway pentru a-i oferi rolul mult visat. Până la un anunț oficial despre viitoarea distribuție din „Sweet Charity”, curajul ei de a vorbi deschis despre vulnerabilitate ne arată clar că poți să o iei de la capăt chiar și după ce ai simțit că ai pierdut totul.