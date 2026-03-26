Casa Dior își face debutul într-un muzeu din sud-estul Statelor Unite printr-un parteneriat inedit cu Savannah College of Art and Design (SCAD). Expoziția „Dior: Crafting Fashion” se va deschide pe 16 aprilie la SCAD FASH Museum of Fashion + Film din Atlanta și va include peste 100 de piese istorice, unele dintre ele prezentate în premieră absolută.

Un laborator în mișcare

Evenimentul, curatoriat de Hélène Starkman de la Christian Dior Couture și organizat de Rafael Brauer Gomes, directorul de creație al muzeelor SCAD FASH, promite o privire fără precedent în istoria casei de modă franceze. Iar scopul este unul clar, după cum explică Olivier Bialobos, director general adjunct al Dior: „Printre inspirațiile principale ale acestei expoziții se numără dorința de a împărtăși și de a dezvălui întregul proces creativ care dă naștere și reinventează haute couture-ul Dior – acest laborator în mișcare – de la pânzele albe (toiles) la defilare.”

Mai mult, parteneriatul cu o instituție de învățământ nu este deloc întâmplător. „Împărtășirea cunoștințelor este, si, una dintre pasiunile cheie care îl animă pe directorul nostru de creație Jonathan Anderson și, asa ca, suntem foarte încântați că acest eveniment are loc la o universitate, însuși simbolul împărtășirii cunoștințelor”, a adăugat Bialobos.

Piese nemaivăzute până acum

Paula Wallace, președinta și fondatoarea SCAD, a subliniat unicitatea evenimentului. „În această primăvară, SCAD FASH celebrează moștenirea și influența lui Christian Dior, care a creat modă cu precizia arhitecturii și pasiunea poeziei”, a declarat aceasta. „Această expoziție istorică – prezentând piese care nu au mai fost văzute niciodată într-o expoziție publică – dezvăluie măiestria extraordinară din spatele renumitei case de couture franceze, de la primele pânze modelate de ateliere, până la liniile și look-urile iconice care domină astăzi podiumurile și covoarele roșii. Această expoziție este o lecție de măiestrie în magia unei case legendare.”

Structurată în șapte secțiuni tematice distincte, expoziția va include creații semnate de toți designerii importanți ai casei, de la Christian Dior la Jonathan Anderson. Vizitatorii vor putea admira de la prototipuri din pânză (așa-numitele „toiles”) care dezvăluie munca migăloasă a atelierelor („petites mains”), până la genți Lady Dior reinterpretate de artiști americani și ținute purtate pe covorul roșu.

Portretul fiecărui designer

V-ați gândit vreodată cum se naște, pe bune, o colecție haute couture? Expoziția își propune să răspundă exact la această întrebare, explorând cronologia procesului creativ, de la planșa de desen la podium. Hélène Starkman, curatoarea, explică viziunea din spatele selecției. „În centrul acestei expoziții, creată special pentru SCAD și mediul său unic de învățare, se află dorința de a transmite numeroasele forme pe care le poate lua inspirația pentru un designer”, spune ea.

Starkman continuă: „Ideea centrală este de a picta un portret al fiecărui designer aflat la cârma creativă a casei, analizându-le parcursul, cine erau înainte de a se alătura Dior și cum fiecare dintre ei și-a adus propria lume în colecțiile sale. Acest eveniment oferă, si, Dior o oportunitate unică de a spune întreaga poveste a unei colecții și cum se naște aceasta, de la primele schițe în muselină albă la pregătirea unei prezentări pe podium. O explorare a culiselor creării visului Dior.”

O colaborare de tradiție

Și nu-i chiar prima oară când cele două nume colaborează. În 2025, expoziția „Christian Dior: Jardins Rêvés” a fost prezentată la SCAD FASH Lacoste, campusul universității din Provence, Franța, atrăgând un număr record de vizitatori. Noul proiect din Atlanta continuă această relație strânsă.

„A fost un privilegiu profund să colaborăm din nou cu legendara Casă Dior la această prezentare exclusivă pentru SCAD FASH în Atlanta”, a afirmat Rafael Brauer Gomes. „«Dior: Crafting Fashion» iluminează eleganța, arta și măiestria extraordinară care au definit casa de-a lungul generațiilor. De la geniul fondator al lui Christian Dior la vocile creative distincte ale succesorilor săi, inclusiv Jonathan Anderson, această expoziție onorează continuitatea vizionarilor care au modelat identitatea durabilă a Dior. Sperăm că va servi atât ca inspirație, cât și ca un catalizator pentru creativii noștri emergenți de la SCAD și pentru vizitatori deopotrivă, pentru a reimagina ce este posibil în modă și design.”

Evenimentul va marca finalul SCADstyle 2026, festivalul emblematic al universității dedicat stilului, designului și inovației. Studenții de la programe de top precum design vestimentar, design de accesorii sau managementul brandurilor de lux vor avea oportunitatea unică de a interacționa cu curatorii și reprezentanții Casei Dior prin tururi private și prelegeri.

Expoziția „Dior: Crafting Fashion” va putea fi vizitată la SCAD FASH Museum of Fashion + Film până pe 23 august.