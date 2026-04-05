Cu siguranță ai văzut mesajul care apare de fiecare dată când intri pe Google sau folosești serviciile sale. Compania explică de la bun început că folosește cookie-uri și date pentru două scopuri principale: „livrarea și menținerea serviciilor Google” și, poate la fel de important, pentru „urmărirea întreruperilor și protecția împotriva spamului, a fraudei și a abuzurilor”. La prima vedere, pare o simplă formalitate, dar lucrurile stau puțin diferit.

Dincolo de aceste funcții de bază, Google mai folosește datele și pentru a „măsura interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”. vor să știe ce ne place și ce nu, pentru a-și ajusta produsele.

Ce înseamnă „Acceptă tot”

Aici devine interesant. Dacă alegi opțiunea „Acceptă tot”, îi permiți companiei să folosească datele și cookie-urile pentru o serie de scopuri suplimentare. Hai să vedem care sunt acestea, direct din documentarea oficială. Vorbim despre „dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii”, „livrarea și măsurarea eficienței anunțurilor” și, fireste, „afișarea de conținut personalizat, în funcție de setările dvs.”. Și, poate cel mai vizibil pentru utilizator, „afișarea de anunțuri personalizate, în funcție de setările dvs.”.

Pe bune, ce înseamnă asta? Conținutul și reclamele personalizate se bazează pe activitatea ta anterioară din browser (de exemplu, căutările Google pe care le-ai făcut). Așadar, dacă ai căutat o rețetă de cozonac, nu te mira dacă vei vedea reclame la făină sau tăvi de copt.

Și dacă alegi „Respinge tot”?

Ce se întâmplă dacă mergi pe calea cealaltă? E destul de simplu. Google spune clar că dacă respingi tot, „nu vom folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”.

Asta nu înseamnă că scapi de reclame. Nu-i chiar așa. Vei vedea în continuare conținut și anunțuri, doar că acestea nu vor mai fi personalizate. Ele vor fi influențate de factori mai generali, cum ar fi conținutul pe care îl vizionezi în acel moment și locația ta generală. Practic, reclamele vor fi mai puțin relevante pentru interesele tale specifice.

Opțiuni pentru control sporit

V-ați gândit vreodată ce se ascunde în spatele butonului „Mai multe opțiuni”? Acesta nu e pus acolo degeaba. El oferă utilizatorilor posibilitatea de a vedea informații suplimentare și de a gestiona setările de confidențialitate într-un mod mult mai granular.

Iar pentru cei care vor să sape și mai adânc în setări, Google menționează că poți vizita oricând adresa g.co/privacytools. Acolo poți controla exact ce date sunt colectate și cum sunt folosite. Mai mult, compania specifică faptul că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența la vârsta utilizatorului, dacă acest lucru este relevant.