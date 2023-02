Dieta cu ananas te ajuta sa slabesti rapid si fara batai de cap! Ce sa mananci ca sa ai un trup de invidiat

Kilogramele in plus iti dau batai de cap? Ei bine, daca te-ai saturat sa te infometezi iti propunem dieta cu ananas, care este extrem de usor de tinut si, mai mult de atat, te va ajuta sa topesti kilogramele pe care le doresti.

Sarac in calorii – 100 de grame de fruct contin 83 de calorii, ananasul este eficient pentru a imbunatati digestia si, mai mult de atat, reduce riscul de balonare, fiind extrem de benefic pentru organism. Asadar, secretul acestei diete este in reducerea caloriilor la 1.000 pe zi, iar nutritionistii iti recomanda sa consumi in fiecare dimineata, pe stomacul gol, apa cu lamaie.

Idei de meniu in timpul dietei cu ananas:

La micul dejun consuma trei felii de ananas sau o jumatate de conserva de ananas si un iaurt mic cu cereale integrale,in care ai pus o lingura de seminte de in rasnite.

Ca gustare ia un pahar de suc de ananas, o felie din paine integrala si un ou fiert.

La pranz mananca o supa de legume, o portie de peste sau pui la gratar, iar la gustare bea un pahar de ananas si mananca un iaurt mic.

La cina poti lua o salata cu ananas si putin pui la gratar.

A treia gustare consta in trei felii de ananas sau o jumatate de conserva de ananas si cateva migdale.

Dieta nu este recomandata pentru o perioada lunga de timp, motiv pentru care ar trebui sa faci pauza intre cure.