Cum sa slabesti rapid si fara batai de cap! Dieta hipocalorica, secretul unei siluete de invidiat

Cea mai simpla modalitate prin care poti slabi este, fara doar si poate, dieta hipocalorica, ce se bazeaza pe reducerea a 500-1000 de kcal pe zi, in functie de energia de care are nevoie organismul.

Asadar, daca vrei sa topesti kilogramele in plus iti recomandam dieta hipocalorica, in timpul careia ai voie sa consumi carnea slaba, peste, legume ori fructe in stare naturala, iaurt de baut si branza, cereale integrale, legume cu amidon, oua, paine, orez, paste.

Citeste si: Ce mananca Kate Middleton in fiecare zi. Alimentul care nu lipseste din dieta Ducesei de Cambridge

Idei de meniu dieta hipocalorica:

Ziua 1

Mic dejun: 100 ml lapte degresat, o cafea indulcita cu zaharina, o felie de paine prajita cu marmelada light si 150 ml suc natural de portocale.

Pranz: O portie de supa de legume, 200 g peste la gratar cu 50 g cartofi natur, un mar copt.

Gustare Doua piersici.

Cina: 100 g salata de vinete (fara maioneza) cu doua rosii, o felie de paine integrala, 100 ml iaurt degresat.

Ziua 2

Mic dejun: 100 ml iaurt degresat, 2 kiwi, o cafea indulcita cu zaharina.

Pranz: salata din doi ardei copti, 200 g piept de curcan la gratar, o felie de paine integrala, 50 g de ananas proaspat sau din compot.

Gustare: 100 ml lapte degresat, doua caise.

Cina: 150 g legume (la alegere) fierte, 100 g peste la gratar, o felie de paine integrala si un iaurt degresat.

Ziua 3

Mic dejun: 200 ml lapte degresat cu 50 g cereale integrale, o portocala, o cafea cu zaharina.

Pranz: 200 g de mazare gatita,50 g branza telemea de vaca, doua rosii.

Gustare: 200 g salata din fructe de sezon (piersici, caise, pepene galben) fara frisca si fara alcool.

Cina: 150 g de broccoli fiert, 200 g peste la gratar, 50 ml iaurt de fructe degresat.