Dacă observați niacinamidă pe etichetele produselor și retinalul apare tot mai des în serurile de seară, aceasta nu este o simplă modă. Pentru tenul cu acnee, roșeață, pete sau linii fine, dermatologii recomandă exact aceste două ingrediente, dar pentru nevoi diferite și cu o toleranță specifică.

Față de retinol, retinalul este considerat de dermatologi de 10 ori mai potent. Niacinamida, pe de altă parte, este un ingredient versatil, mai blând, potrivit pentru aproape toate tipurile de ten și ușor de integrat într-o rutină aglomerată. Alegerea corectă simplifică rutina dumneavoastră și evitați suprapunerea inutilă a activilor.

Niacinamida: un ingredient versatil, ușor de integrat zilnic

Niacinamida este o formă hidrosolubilă de vitamina B3 și acționează ca antioxidant. Dermatologii o asociază cu probleme concrete: acnee, rozacee, pigmentare, exces de sebum, roșeață și linii fine. În plus, are un avantaj important pentru pielea reactivă: este o alternativă bună la ingrediente mai dure pentru tenul sensibil.

Dr. Margarita Lolis (dermatolog certificat) a explicat pentru Vogue că „Niacinamida își menține pielea sănătoasă luptând împotriva agresiunilor mediului înconjurător.”

Acest lucru înseamnă în rutina zilnică: un singur ingredient ajută la prevenirea și repararea daunelor solare, la uniformizarea pigmentării, la calmarea roșeții și la controlul sebumului. În același timp, stimulează producția de colagen, contribuind la zona anti-aging. Pentru cine dorește un produs multifuncțional, niacinamida este o alegere bună.

Dr. Ashley Magovern (dermatolog certificat și consilier medical pentru Dermstore) a subliniat, pentru Vogue, unde se vede cel mai clar efectul: „Serurile cu niacinamidă tind să fie orientate spre combaterea sau tratarea problemelor precum acneea, rozaceea și pigmentarea.”

Dacă pielea nu tolerează bine formulele agresive, diferența față de peroxidul de benzoil poate fi importantă. Dr. Noah Gratch (dermatolog certificat) a spus pentru Vogue: „Pentru persoanele cu piele mai sensibilă, niacinamida este o alternativă excelentă la ingrediente precum peroxidul de benzoil, datorită proprietăților sale antiinflamatorii și capacității de a regla producția de sebum.”

Un alt detaliu util, mai ales când căutați un ser și toate par asemănătoare: la niacinamidă contează procentajul și scopul. Dr. Dhaval Bhanusali (dermatolog certificat și formulator de cosmetice) a spus pentru Vogue că „În cazul niacinamidei, procentajul și scopul sunt importante.” Sursele nu precizează ce concentrații sunt potrivite pentru fiecare problemă în parte, dar indică o textură ușoară, cu absorbție rapidă și fără reziduuri pe piele, ca fiind ideală pentru un ser.

Dacă aveți deja alți activi în rutină, niacinamida este ușor de integrat, deoarece se poate combina cu ingrediente de iluminare (precum acidul kojic și acidul azelaic), cu retinol, cu acizi AHA și cu alți antioxidanți (inclusiv vitamina C, resveratrol și ceai verde). Nu trebuie să refaceți toată rutina.

Tot Dr. Ashley Magovern (dermatolog certificat) a rezumat bine de ce ingredientul apare în atât de multe produse: „Ador să recomand [niacinamida] tuturor pacienților mei, fie că sunt în căutarea unui ser anti-îmbătrânire sau a ceva pentru a-și îmbunătăți acneea, rozaceea sau pigmentarea.”

Retinalul: rezultate rapide, dar cu atenție la utilizare

Retinalul, numit și retinaldehidă, face parte tot din familia activilor foarte căutați, dar are un alt profil. Este un derivat de vitamina A și este considerat mai puternic decât retinolul, deoarece este cu un pas mai aproape de acidul retinoic, forma activă care acționează direct în piele pentru stimularea colagenului și reînnoirea celulară.

Dr. Asmi Berry (dermatolog certificat) a explicat pentru Allure: „Retinalul, numit și retinaldehidă, și retinolul sunt ambii derivați ai vitaminei A. Totuși, retinalul este cu un pas mai aproape de a deveni acid retinoic, care este forma activă ce se leagă de receptorii din piele pentru a stimula producția de colagen și reînnoirea celulară.”

Comparat direct cu retinolul, promite piele mai netedă, mai puține erupții acneice, un ton mai luminos și mai uniform, cu rezultate mai rapide. Cum relatează Vogue, interesul pentru astfel de activi a mutat ingredientele validate dermatologic din zona de nișă în produse de masă, inclusiv formule multifuncționale, deoarece tot mai multe consumatoare doresc eficiență fără zece pași în baie.

Dr. Noah Levit (dermatolog certificat) a spus pentru Allure, direct: „Retinalul este de 10 ori mai potent decât retinolul.” Asta îl face atractiv dacă doriți mai mult de la un produs anti-aging sau anti-imperfecțiuni, dar și explică de ce nu este un activ pe care să îl adăugați fără precauție peste orice altceva.

Un aspect esențial înainte să îl cumpărați: retinalul este contraindicat în timpul sarcinii și alăptării și necesită obligatoriu aplicarea zilnică a unui produs cu SPF, deoarece mărește sensibilitatea pielii la expunerea UV. Prin urmare, nu este un ingredient pe care să îl tratați cu superficialitate, chiar dacă promite rapid.

Aici se observă diferența dintre un activ bun pe hârtie și unul pe care îl puteți folosi cu succes. Medik8 Crystal Retinal, de exemplu, folosește un sistem gradual de concentrații, de la 0.01% la 0.24%, pentru ca pielea să se poată acomoda, de la începătoare la utilizatoare avansate. În zona K-beauty, Celimax The Vita A Retinal Shot Tightening Booster utilizează tehnologie nano-sized, care descompune retinalul în particule mai mici pentru o penetrare mai eficientă și cu mai puțină iritație.

Dr. Sonia Badreshia-Bansal (dermatolog certificat) a descris pentru Allure de ce vitamina A rămâne o alegere atât de puternică în anti-aging: „Folosesc vitamina A de decenii, a fost cu adevărat fântâna tinereții mele. Chiar și la aproape 50 de ani, oamenii încă cred că sunt în anii ’20 sau ’30.”