Te poți simți vinovată după ce ai ieșit dintr-o relație care îți făcea rău fiindcă despărțirea este și o pierdere: se schimbă rutina, planurile și viitorul pe care ți-l imaginai. Vinovăția nu dovedește că ai greșit plecând și nu înseamnă că trebuie să te întorci. Poți să duci dorul unor momente bune și, în același timp, să știi de ce ai plecat.

NHS include sfârșitul unei relații printre pierderile care pot aduce doliu. Pot apărea tristețe, furie, oboseală sau vinovăție, chiar dacă decizia ți se pare în continuare potrivită. Emoțiile acestea nu sunt, singure, un diagnostic.

De unde poate veni vinovăția

Poate îți pare rău că fostul partener suferă. Poate te întrebi dacă ai fi putut spune altceva sau te doare pierderea planurilor comune. Acestea sunt explicații posibile, nu motive care se aplică tuturor. Potrivit NHS, nu e greșit să pleci dintr-o relație dacă aceasta îți afectează starea de bine.

Dacă partenerul te făcea răspunzătoare pentru purtarea lui sau amenința că își face rău dacă pleci, vinovăția poate continua și după despărțire. MedlinePlus descrie astfel de amenințări ca semne de abuz. Un ghid al Organizației Mondiale a Sănătății, UNFPA și UNHCR arată că după violență pot apărea autoînvinovățirea și rușinea; ele nu dovedesc că persoana abuzată a provocat violența.

Cum separi fapta ta de alegerile lui

Să presupunem că ai ridicat tonul în ultima discuție, iar fostul partener spune acum că din cauza ta își va face rău. Poți recunoaște că ai ridicat tonul și poți hotărî să nu mai reacționezi astfel. Amenințarea lui nu devine însă responsabilitatea ta și nu trebuie să reiei relația ca să repari acea discuție. Dacă te temi de el, nu ai nevoie să îl contactezi pentru a-ți recunoaște greșeala.

NHS propune să deosebești faptele de sensul pe care îl dai acum întâmplării. Când vinovăția revine, încearcă să parcurgi pașii în această ordine:

Scrie ce s-a întâmplat concret și motivele pentru care ai plecat, fără concluzia „totul a fost vina mea”. Notează ce știai atunci și ce puteai controla. Pune separat ce a ales fostul partener să facă. Întreabă-te ce i-ai spune unei persoane dragi în aceeași situație și dacă există o altă explicație pentru ce simți. Dacă găsești o greșeală a ta, alege ce poți schimba de acum înainte. Nu transforma această greșeală în răspundere pentru purtarea lui.

A-ți vorbi cu blândețe nu înseamnă să negi o greșeală. În trei studii publicate în 2017, cu 441 de participanți care își atribuiau responsabilitatea pentru despărțire, această atitudine față de sine a fost asociată cu o perspectivă mai bună asupra relațiilor viitoare și cu dorința de a face schimbări. Studiile nu promit că vinovăția va dispărea la fel pentru fiecare persoană.

Ce faci când gândul revine

Păstrează motivele plecării în notițele tale, ca să nu judeci decizia doar după emoția de azi. Vorbește cu o persoană în care ai încredere și încearcă să păstrezi mesele, somnul și activitățile obișnuite. Dacă revii mereu la aceeași întrebare, poți opri exercițiul și te poți întoarce la o activitate concretă din ziua aceea.

Dacă trebuie să păstrezi legătura cu fostul partener din cauza copiilor sau a altor lucruri de rezolvat, siguranța ta poate schimba felul în care procedezi. Când există amenințări ori control, cere sfat adaptat situației înainte de a hotărî cum păstrezi contactul. ANES poate îndruma persoanele afectate de violență domestică spre servicii locale, inclusiv protecția copilului, poliție și adăposturi.

Când ceri sprijin sau protecție

NHS recomandă să ceri ajutorul unui medic sau psiholog când stresul te copleșește, când te simți abătută mai mult de două săptămâni sau când ce încerci singură nu te ajută. Frica persistentă, coșmarurile, problemele de somn sau dificultatea de a-ți duce zilele obișnuite sunt și ele motive să ceri sprijin. Nu trebuie să fi fost lovită ca să ceri ajutor pentru ce trăiești.

Dacă te temi de fostul partener, poți suna la 0800 500 333, linia gratuită ANES disponibilă permanent. Poți cere îndrumare și fără să îți spui numele; pot suna și martorii sau alte persoane care cunosc un caz. Dacă există pericol imediat pentru tine ori pentru altcineva sau risc imediat de autovătămare, sună la 112.

În România, Legea nr. 217/2003 protejează și persoanele abuzate de foști parteneri, chiar dacă nu au locuit împreună. Legea include violența psihologică, economică și cea prin mijloace digitale. În situațiile prevăzute de lege, poliția poate emite un ordin provizoriu de protecție pentru 120 de ore. Cererea pentru un ordin de protecție la judecătorie nu are taxă judiciară de timbru; asistența juridică a persoanei care îl cere este obligatorie, iar instanța soluționează cererea, de regulă, în cel mult 72 de ore. Ordinul dat de instanță poate dura cel mult 12 luni.

Întrebări frecvente

Cât timp este normal să mă simt vinovată?

Nu există un termen la care vinovăția trebuie să dispară. Un studiu din 2024 a găsit că vinovăția raportată scădea pe măsură ce trecea timpul, dar nu poate spune cât va dura pentru tine. Într-un alt studiu, simptomele depresive ale unui grup de 156 de tineri adulți au revenit la nivelul de dinaintea despărțirii în trei luni; acesta nu este un termen pentru dispariția vinovăției.

Dacă m-am întors o dată, înseamnă că relația nu îmi făcea rău?

Nu. MedlinePlus arată că ieșirea dintr-o relație abuzivă poate fi dificilă și că unele persoane pleacă și revin de mai multe ori. Întoarcerea nu măsoară gravitatea abuzului.

Dacă fostul partener spune că își face rău, este vina mea?

Amenințarea nu te face răspunzătoare pentru alegerile lui. Dacă pare să existe un pericol imediat, sună la 112; pentru îndrumare privind violența domestică, poți apela ANES.

Ce fac dacă avem copii și trebuie să păstrăm legătura?

Nu există o singură soluție potrivită tuturor familiilor. Dacă sunt amenințări sau abuz, ANES te poate îndruma către serviciile locale; pentru măsuri privind copiii, cere sfat juridic și psihologic potrivit situației tale.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: NHS, „Get help with grief after bereavement or loss”, revizuit în 2026; NHS Every Mind Matters, „Maintaining healthy relationships and mental wellbeing”; MedlinePlus, „Domestic violence”, revizuit în 2026; Organizația Mondială a Sănătății, UNFPA și UNHCR, ghidul despre îngrijirea supraviețuitoarelor violenței, 2020; Zhang și Chen, studiul despre blândețea față de sine după despărțire, Self and Identity, 2017; Acolin și colaboratorii, studiul despre simptomele depresive după despărțire, 2023; „Resolving relationship dissolution, What predicts emotional adjustment after breakup?”, Family Process, 2024; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; Legea nr. 217/2003.