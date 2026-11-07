Copilul poate fi liniștit la școală și poate izbucni acasă după o zi în care a respectat reguli, s-a concentrat și și-a stăpânit reacțiile. Când începe criza, primul pas este să îl ții în siguranță și să vorbești calm; afli ce l-a supărat după ce se liniștește. Foamea și oboseala pot contribui, dar faptul că se descarcă acasă nu dovedește că la școală totul este bine.

De ce apare criza după școală

La întoarcerea acasă, copilul poate fi obosit, flămând sau deranjat de ceva ce nu a povestit. Verifică mai întâi aceste nevoi, fără să presupui că izbucnirea are o singură cauză. Nici ideea că „acasă se simte în siguranță” nu poate fi dovedită doar prin felul în care se poartă în cele două locuri.

Într-un studiu UCLA din 2008, realizat cu 25 de copii între 8 și 10 ani, zilele cu probleme între colegi au fost urmate de interacțiuni mai puțin calde între copii și mamele lor. Este o legătură observată într-un grup mic, nu explicația sigură pentru criza unui anumit copil. Merită, așadar, verificat și ce s-a întâmplat în pauze sau la ore.

Ce faci cât timp copilul este furios

Nu încerca să obții explicații în timp ce copilul țipă sau plânge puternic. Poți recunoaște că este supărat, fără să accepți lovirea, mușcarea, distrugerea lucrurilor ori fuga într-un loc periculos. CDC spune să ai grijă de siguranță și să rămâi calm când apare criza, iar despre ce s-a întâmplat să vorbești când copilul poate asculta din nou.

Îndepărtează obiectele cu care s-ar putea răni și oprește comportamentul periculos. Verifică dacă îi este foame, este obosit sau are un disconfort. Rămâi aproape și vorbește puțin, pe un ton calm. Oferă-i o îmbrățișare numai dacă o acceptă. Dacă vrea spațiu, lasă-i spațiu, dar rămâi disponibil. După calmare, ascultă ce l-a supărat, ajută-l să numească emoția și căutați împreună ce ar putea face data viitoare.

Lovirea, țipetele și rușinarea pot înrăutăți problemele de comportament, avertizează Academia Americană de Pediatrie. Dacă simți că nu te mai poți stăpâni, verifică mai întâi dacă cel mic se află într-un loc fără pericole; abia atunci te poți îndepărta câteva minute, iar apoi te întorci. Pentru copiii mici copleșiți, CDC descrie sprijinul oferit stând alături de ei; dacă apare agresivitate, comportamentul trebuie oprit.

Cum pregătești întoarcerea acasă

O ordine cunoscută a activităților îl ajută pe copil să știe ce urmează. Pentru copiii mici, CDC dă ca exemple gustarea, joaca, mișcarea și activitățile calme. Adaptează această ordine la vârsta lui, în loc să începi imediat cu teme și întrebări multe.

Întâmpină-l și lasă-i timp să se desprindă de ziua petrecută la școală sau la grădiniță. Oferă-i apă și o gustare dacă îi este foame. Lasă loc pentru joacă, mișcare sau liniște, după cum îi priește. Abordează temele și celelalte sarcini după pauză. Anunță schimbările de program când este calm.

Cum afli ce se întâmplă la școală

Când copilul este calm, întreabă-l ce i-a fost greu, cu cine a stat în pauză sau dacă s-a simțit speriat ori exclus. Nu îl presa să răspundă pe loc. Cere profesorului observații concrete despre colegi, pauze, ore și momentele în care copilul pare neliniștit; „la școală este cuminte” nu răspunde acestor întrebări.

Notează când apar crizele, ce s-a întâmplat înainte, cât durează, dacă există lovire sau autovătămare și ce ajută copilul să se calmeze. Notează și schimbările de somn, durerile de burtă ori de cap, obiectele deteriorate, scăderea notelor, refuzul școlii sau pierderea prietenilor. Acestea pot avea mai multe explicații, iar StopBullying.gov avertizează că un copil hărțuit poate să nu arate semne vizibile. NHS arată că anxietatea se poate manifesta și prin iritabilitate sau izbucniri.

De exemplu, dacă după școală copilul aruncă ghiozdanul și începe să plângă, părintele îl pune mai întâi în siguranță, îi oferă apă și amână întrebările. După calmare poate spune: „Am văzut că ți-a fost greu când ai ajuns. S-a întâmplat ceva în pauză?”. Dacă episoadele se repetă, îi poate spune profesorului ce a notat și îl poate întreba ce observă în pauze și cu colegii. Apoi compară ce află de la copil și de la școală cu ce se întâmplă acasă; dacă problema continuă și îi afectează viața, cere și o evaluare.

Dacă există o suspiciune de violență, părintele o poate semnala verbal sau în scris oricărui membru al personalului școlii, inclusiv prin calea confidențială a unității. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede această cale de sesizare și sprijin psihologic decontat pentru elevii victime, pe baza recomandării consilierului școlar. Conducerea școlii trebuie să anunțe 119 în cazurile de violență asupra copilului și poliția când există suspiciunea unei infracțiuni. Dacă discuția cu profesorul nu lămurește situația, părintele poate vorbi și cu consilierul școlar sau poate folosi calea confidențială de sesizare.

Când ceri ajutor pentru crize

Vârsta schimbă felul în care sunt privite crizele. Academia Americană de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului arată că, între 18 luni și 3 ani, ele durează de obicei între 2 și 15 minute; la preșcolari, depășesc rareori 15 minute. Între 6 și 13 ani, crizele repetate sau severe sunt mai puțin obișnuite și merită evaluate.

Crizele de peste 25 de minute, agresivitatea periculoasă, autovătămarea sau imposibilitatea de calmare sunt motive de evaluare, nu diagnostice în sine. Institutul Național de Sănătate Mintală din SUA recomandă cererea de ajutor și când schimbările durează săptămâni sau luni și îi afectează copilului viața acasă, la școală ori cu prietenii. Părintele poate începe cu medicul de familie sau pediatrul și poate discuta cu un psiholog, un psihiatru de copii ori consilierul școlar. Dacă există pericol imediat pentru copil sau pentru altcineva, sună la 112.

Întrebări frecvente

Profită de mine dacă face crize numai acasă?

Diferența dintre școală și casă nu arată că ar face asta intenționat. Oboseala și foamea pot avea un rol, dar trebuie verificate și supărările de la școală.

Îi dau ce cere ca să se oprească?

Poți răspunde unei nevoi reale, cum sunt foamea sau odihna, fără să schimbi o limită doar ca să înceteze criza. Explică limita după ce se liniștește.

Este potrivit să îl las singur ca să se calmeze?

Dacă un copil mic este copleșit, rămâi disponibil și nu îl forța să accepte contactul fizic. CDC deosebește acest sprijin de o pauză folosită, după avertizare, pentru comportamente nesigure sau agresive.

Crizele numai acasă înseamnă ADHD?

Acest tipar nu este suficient pentru un diagnostic. Dacă episoadele persistă sau îi afectează viața, descrie medicului ce observi acasă și ce ai aflat de la școală.

Surse verificate la 7 noiembrie 2026: Academia Americană de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului; Centers for Disease Control and Prevention; Academia Americană de Pediatrie; Institutul Național de Sănătate Mintală din SUA; NHS; StopBullying.gov; studiul UCLA despre stresul școlar și interacțiunile copil, mamă, 2008; Ministerul Educației și Cercetării; Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.