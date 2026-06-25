Un tratament dentar estetic, realizat în decembrie 2020 în Turcia, i-a schimbat viața într-un mod profund neplăcut lui Danny Tomlinson (47 de ani), montator de gresie și faianță din Southend-on-Sea, Essex. Britanicul declară că dinții i se mișcă permanent, nu mai poate mușca normal și se teme că i-ar putea pierde. Refacerea completă a lucrării ar putea costa până la 40.000 de lire sterline.

Diferența dintre suma inițială și costurile actuale este semnificativă: de la 3.500 de lire sterline pentru un set complet de coroane, sumă care a ajuns la 3.900 de lire sterline după adăugarea unui implant dentar, la un posibil cost de până la 40.000 de lire sterline pentru reparații. Aceasta înseamnă de peste zece ori mai mult decât factura inițială. Pentru oricine analizează posibilitatea de a merge într-o altă țară pentru o procedură estetică, un aspect esențial este că prețul mic de la început nu oferă nicio garanție legată de costurile implicate dacă apar probleme.

Experiența domnului Tomlinson atinge o temere comună legată de sănătatea dentară: dorința de a îmbunătăți aspectul dinților, dar și evitarea unei decizii cu repercusiuni financiare, de timp și disconfort pe termen lung. Când problema depășește sfera estetică și afectează funcții de bază precum mestecatul, vorbitul și închiderea corectă a gurii, situația devine mult mai complexă.

Funcționalitatea dinților, mai importantă decât aspectul estetic

Danny Tomlinson a optat pentru intervenție fiindcă era nemulțumit de dinții săi naturali, pe care i-a descris drept „strâmbi, maronii și pătați”. Însă rezultatul actual nu mai are legătură cu un simplu complex estetic. Domnul Tomlinson spune că nu mai poate mânca normal și că este nevoit să taie inclusiv burgerii cu cuțitul și furculița.

„Dinții mei se mișcă, o simt tot timpul. Nu pot să mănânc sau să mușc nimic și trebuie să folosesc cuțitul și furculița pentru burgeri. Nu pot să-mi închid gura cum trebuie, așa că este mereu pe jumătate deschisă. Dentistul a spus că nu vor cădea toți în cinci minute, dar există un risc, iar cei doi dinți din față de sus sunt în zona de pericol.” -17% Vitamin B6-Ratiopharm 40 mg Filmtabletten 100 St Cumpără acum

Acesta este un aspect pe care merită să-l considerați dacă analizați oferte foarte ieftine: o lucrare dentară nereușită nu înseamnă doar „nu arată bine”. Poate însemna dificultăți la mestecat, disconfort la vorbit și stresul cotidian legat de agravarea problemei.

Economiile inițiale pot duce la costuri imposibil de gestionat

Potrivit Observatornews, Danny Tomlinson declară că nu își permite suma necesară pentru a reface totul și că ideea de a se întoarce în Turcia este exclusă. Aici apare o învățătură practică: când comparați prețuri pentru o procedură estetică sau medicală, nu analizați doar pachetul inițial. Luați în considerare și întrebări mai puțin comode: cine repară dacă apare o complicație, unde mergeți la control, cât vă costă corecțiile și cine răspunde pentru ele.

„O să mă coste mii de lire. Trebuie să o rezolv într-un fel sau altul, dar nu mă mai întorc în Turcia. Nu știu ce să fac. Îmi pot permite câțiva dinți, dar nu 40.000 de lire sterline. Sunt îngrijorat de moarte. Dacă îmi cad dinții, asta e tot. Îmi voi pune o mască și voi zbura oriunde va trebui să merg pentru a-i repara.”

Sentimentul de panică este ușor de înțeles. Când o intervenție care a început de la 3.900 de lire sterline ajunge să necesite până la 40.000 de lire sterline, nu mai vorbim despre un mic retuș. Vorbim despre o povară financiară pe care mulți oameni nu o pot duce.

Ce puteți verifica înainte să alegeți o clinică

Dacă vă gândiți la fațete, coroane sau alte proceduri care modifică semnificativ dintele natural, acest caz vă oferă un ghid simplu. Înainte de a accepta, cereți să vi se explice clar ce se va face cu dintele dumneavoastră natural și ce alternative există. Danny Tomlinson spune chiar el că, în locul pilirii dinților, s-ar fi putut lua în calcul un aparat dentar.

„Nu mergeți în Turcia pentru lucrări stomatologice. Nu o faceți. Niciun dentist din Anglia nu mi-ar fi spus să-mi pilesc dinții. Nu vi-i piliți când puteți pur și simplu să vă puneți un aparat dentar. Prețurile cresc. Nu aș recomanda niciunei persoane de pe această planetă să își facă dinții în Turcia.”

Nu toate situațiile sunt identice, iar informațiile disponibile până acum nu precizează ce soluții medicale concrete are domnul Tomlinson acum în Anglia și nici dacă primește sprijin de la vreo organizație. Dar întrebările esențiale rămân valabile pentru oricine:

Întrebați dacă tratamentul este reversibil sau ireversibil. Cereți să vi se spună ce alternative aveți, inclusiv unele mai conservatoare. Solicitați costul controalelor ulterioare și al eventualelor reparații. Și, foarte important, nu luați decizia doar din poze de tip înainte și după.

Ce învățăminte puteți desprinde din această poveste

Uneori, cea mai costisitoare procedură nu este cea cu prețul mare la început, ci cea ieftină care necesită refacere completă. Acest lucru nu înseamnă să renunțați la ideea de a vă îmbunătăți zâmbetul. Înseamnă doar să acordați mai multă atenție întrebărilor dificile decât ofertei care arată bine în reclamă.

Dacă o clinică vă promite mult și foarte repede, opriți-vă. Întrebați exact ce se întâmplă cu dinții dumneavoastră naturali, dacă există alternativă cu aparat dentar și cât v-ar costa corectarea unei complicații. În cazul lui Danny Tomlinson, drumul a început cu 3.500 de lire sterline și un implant care a ridicat nota la 3.900 de lire sterline, iar acum miza este o reparație de până la 40.000 de lire sterline.