După divorț, dacă nu locuiești cu copilul, ai dreptul să păstrezi legătura cu el, iar „custodia comună” nu înseamnă că trebuie să stea jumătate din timp în fiecare casă. Dacă întâlnirile sunt împiedicate, poți cere ajutorul serviciilor sociale și, când ai o hotărâre care poate fi pusă în aplicare, poți apela la un executor judecătoresc.

Programul poate fi stabilit prin înțelegerea părinților sau de instanță, dacă nu există un acord. El poate fi schimbat când se schimbă împrejurările familiei.

Ce drepturi ai dacă nu locuiești cu copilul

„Custodia comună” se numește în lege autoritate părintească exercitată în comun. De regulă, ambii părinți rămân responsabili pentru deciziile importante, cum sunt alegerea școlii, tratamentele medicale complexe și locuința copilului. Codul civil deosebește aceste decizii de locul în care trăiește copilul: dacă locuiește la un părinte, acesta nu primește automat dreptul de a hotărî singur totul.

Legătura cu părintele care locuiește separat poate însemna întâlniri, vizite acasă la copil, perioade petrecute în casa acelui părinte sau convorbiri la distanță. Ambii părinți pot cere informații despre copil de la școală și de la unitățile medicale, inclusiv atunci când unul dintre ei nu exercită autoritatea părintească.

Cum stabilești un program care poate fi urmat

Începe cu un program clar: zilele și orele întâlnirilor, locul de unde este luat și unde este adus copilul, transportul, vacanțele, sărbătorile și ziua lui de naștere. Dacă nu ajungeți la un acord, instanța decide ținând seama de vârsta și nevoile copilului, de relația lui cu părintele separat și de comportamentul acestuia. Poate stabili și întâlniri într-un loc neutru.

Nu există un program egal de timp care se aplică automat tuturor. Pentru un copil înscris la școală, legea permite instanței să stabilească inclusiv perioade de până la șapte zile consecutive într-un interval de 14 zile, în afara vacanțelor școlare. Aceasta este o posibilitate pe care instanța o cântărește pentru fiecare copil, nu o obligație pentru părinți.

Copilul care a împlinit 10 ani trebuie ascultat într-o procedură care îl privește; și un copil mai mic poate fi ascultat, dacă este necesar. Opinia lui este cântărită după vârstă și maturitate. De la 14 ani, programul se stabilește cu acordul copilului, iar dacă acesta refuză, decide instanța.

Ce faci dacă nu există program sau întâlnirile sunt împiedicate

Propune celuilalt părinte un program concret și păstrează mesajele. Notează datele întâlnirilor care nu au avut loc și ce s-a întâmplat. Dacă nu vă înțelegeți, depune o cerere la judecătoria de la domiciliul sau reședința copilului. Arată ce program ceri și de ce se potrivește copilului. Anexează dovada plății taxei și înscrisurile pe care vrei să le folosești; dacă te reprezintă altcineva, adaugă procura sau împuternicirea. Poți propune martori, iar instanța poate cere și alte probe potrivite cazului. Dacă legătura este împiedicată sau afectată, cere serviciului public de asistență socială ori direcției pentru protecția copilului să urmărească întâlnirile. Monitorizarea poate dura cel mult șase luni. Reprezentanții serviciului pot asista la preluarea și înapoierea copilului sau la vizite, iar raportul lor poate fi folosit în instanță. Dacă ai o hotărâre care poate fi pusă în aplicare, dar programul tot nu este respectat, prezint-o unui executor judecătoresc. Acesta trimite o somație părintelui la care se află copilul și stabilește cum se va încerca punerea în aplicare. Dacă somația nu este respectată, poate cere instanței măsurile prevăzute de lege. Dacă legăturile stabilite sunt împiedicate în mod repetat, poți depune o plângere prealabilă la poliție sau la procuror. Termenul este de trei luni din ziua în care ai aflat despre faptă. O singură întâlnire ratată nu dovedește, prin ea însăși, săvârșirea unei infracțiuni.

Ca punct de plecare pentru cererea către instanță, poți scrie: „Solicit stabilirea legăturilor personale cu copilul [numele copilului] prin întâlniri în [zilele și orele], cu preluarea din [locul] și înapoierea la [locul]. Solicit ca vacanțele și sărbătorile să fie împărțite astfel: [perioadele cerute].” Adaugă situația copilului, motivele pentru programul propus și probele pe care le depui. Este un exemplu de formulare, nu un formular obligatoriu.

Punerea în aplicare se face în prezența unui reprezentant al direcției pentru protecția copilului și, dacă este necesar, a unui psiholog. Copilul nu poate fi bruscat sau presat să plece. Dacă refuză categoric, executorul consemnează refuzul; instanța poate dispune consiliere psihologică pentru cel mult trei luni, apoi procedura se reia.

Cât pot costa cererile și ce sume poate stabili instanța

Taxa judiciară de timbru este suma plătită pentru o cerere adresată instanței. OUG nr. 80/2013 prevede următoarele taxe pentru cereri distincte:

Cererea Taxa, în lei Stabilirea legăturilor personale, cerută separat de divorț 20 Măsură provizorie cerută prin ordonanță președințială, când cererea nu privește o sumă de bani 20 Încuviințarea executării, pentru fiecare hotărâre pusă în executare 20 Stabilirea penalităților în etapa executării 20

Onorariul executorului și cheltuielile de executare sunt separate de aceste taxe. Costul lor total depinde de procedura necesară; înainte de a începe executarea, cere executorului să îți spună ce cheltuieli estimează.

Dacă programul nu este respectat, instanța poate stabili o penalitate zilnică de la 10% la 15% din venitul lunar net al persoanei obligate. Penalitatea nu poate fi mai mică de 300 de lei pe zi. La un venit net lunar de 4.000 de lei, luat doar ca exemplu, 10% înseamnă 400 de lei, iar 15% înseamnă 600 de lei: pragul de 300 de lei nu schimbă acest interval. Instanța stabilește suma; ea nu se datorează automat pentru orice întâlnire ratată.

Dacă instanța constată înstrăinarea părintească, limitele penalității se dublează. În exemplul de mai sus, ele ar fi de 800 și 1.200 de lei pe zi. Înstrăinarea este o formă de violență psihologică prin care copilul ajunge să respingă nejustificat un părinte, nu o etichetă pentru orice ceartă între adulți.

În etapa executării, instanța poate stabili și o amendă judiciară între 100 și 1.000 de lei pe zi de întârziere, plătită statului, pentru cel mult trei luni. Aceasta este o măsură diferită de penalitatea pentru nerespectarea programului.

Cum păstrezi relația fără să pui copilul la mijloc

O analiză a 40 de studii nordice, publicată de Norwegian Institute of Public Health în 2022, nu susține un singur program potrivit tuturor copiilor. Contează relația cu fiecare părinte, cooperarea dintre adulți, distanța dintre locuințe și felul în care copilul trăiește mutările dintre ele. În situațiile cu violență sau abuz, contactul nu poate fi tratat ca o simplă problemă de împărțire a timpului.

Discută neînțelegerile când copilul nu este de față. Nu îl folosi ca mesager, nu îi cere să aleagă între părinți și nu îl pune să asculte jigniri despre celălalt. Un calendar previzibil și predarea într-un loc neutru pot ajuta când întâlnirile dintre adulți duc la certuri; serviciile sociale pot dispune și consiliere pentru copil și părinți.

Întrebări frecvente

Poate copilul să doarmă sau să petreacă vacanța la părintele separat?

Da, poți cere ca programul să includă șederea copilului la tine pentru perioade stabilite. Precizează durata, locul, transportul și vacanțele; dacă nu există acord, instanța decide după nevoile copilului.

Se poate muta celălalt părinte cu copilul fără acordul meu?

Dacă mutarea afectează exercitarea drepturilor tale părintești, este necesar acordul tău dat înainte de mutare. Dacă nu vă înțelegeți, decide instanța.

Trebuie să aștepți hotărârea definitivă ca să fie aplicat programul?

Nu întotdeauna. Hotărârea primei instanțe privind legăturile cu copilul poate fi pusă în aplicare înainte să rămână definitivă, cu caracter provizoriu.

După cât timp poți cere schimbarea programului?

Legea nu impune o perioadă minimă de așteptare. Poți cere modificarea dacă împrejurările s-au schimbat.

Surse verificate la 1 noiembrie 2026: Codul civil; Legea nr. 272/2004 privind drepturile copilului, inclusiv modificările aplicate din 10 mai 2024; Codul de procedură civilă; Codul penal, articolul 379; Codul de procedură penală, articolele 295-296; OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; ghidul Curții de Apel Constanța pentru cereri în materia familiei; Norwegian Institute of Public Health, analiza publicată la 22 noiembrie 2022; Australian Institute of Family Studies, analiza publicată la 6 iulie 2004; O’Hara și Cohen, articolul despre conflictul dintre părinții separați, publicat în ianuarie 2024.