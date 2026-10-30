Când îi scrii unei directoare o cerere sau un mesaj profesional, folosește formula „Doamnă Directoare”. Pentru celelalte denumiri de funcții și profesii, alegerea depinde și de context: unele forme feminine sunt potrivite fără restricții de registru, iar altele sunt marcate în dicționar pentru conversații familiare.

DOOM 3, dicționarul limbii române dedicat ortografiei, ortoepiei și morfologiei, dă recomandarea pentru corespondență la intrarea „doamnă”. Ediția a III-a a fost publicată în 2021. „Doamna Director” și „Doamna Profesor” sunt formule depășite; în cea din urmă, profesor desemnează un dascăl.

Separă adresarea directă de formele folosite în restul textului

Într-o cerere, contează forma prin care te adresezi persoanei, nu doar denumirea funcției. Vocativul, adică forma folosită când te adresezi direct cuiva, este „doamnă”. Intrarea din dicționar include și exemplul „Doamna X”, distinct de recomandarea pentru cereri și corespondență.

Pentru restul mesajului, ai câteva repere de scriere:

Forma articulată „doamna” se abreviază „dna”.

Forma „doamnei”, folosită la genitiv și dativ, se abreviază „dnei”.

Pluralul substantivului este „doamne”.

Când te adresezi direct mai multor femei, vocativul plural este „doamnelor”.

Poți folosi „decană” și „prodecană” în contexte profesionale

Potrivit revistei Scriptor, în România, denumirile masculine sunt frecvent preferate și pentru ocupațiile exercitate de femei, inclusiv în comunicarea oficială. Formulări precum „Dumneaei este filolog” sau „Stimată Doamnă Decan al Facultății” ilustrează acest uz, în care masculinul este perceput ca având prestigiu.

Dacă redactezi un text despre o femeie care conduce o facultate, ai la dispoziție și femininul „decană”. Acesta figura deja în ediția a doua a dicționarului, DOOM 2. „Prodecană” a fost introdus în ediția a treia, completând perechea masculin-feminin pentru această funcție.

Ambele forme sunt înregistrate fără indicații precum colocvial sau depreciativ, deci le poți utiliza fără o restricție de acest fel. Totuși, în referirile la titularele funcțiilor întâlnești frecvent formulele „doamna decan” și „doamna prodecan”.

Scriptor semnalează că numeroase denumiri feminine de ocupații, deși înregistrate în DOOM 3, lipsesc din Lista ocupațiilor din COR, Clasificarea ocupațiilor din România.

Și „astrofiziciană”, și „lexicografă” sunt forme feminine mai vechi, consemnate în dicționare explicative și ortografice. Le poți folosi când numești profesia, deși circulă și construcțiile cu „femeie” urmat de denumirea masculină.

Verifică registrul înainte să alegi un feminin pentru un text oficial

O formă prezentă în dicționar poate avea o indicație care îi limitează contextul de folosire. „Familiar” trimite la exprimarea apropiată, neprotocolară, iar „colocvial” la conversația obișnuită. Pentru un document profesional, aceste precizări contează.

Următoarele denumiri cer atenție la registru:

„Ministră” are indicațiile familiar și colocvial în ediția tipărită a DOOM 3; versiunea online o marchează drept colocvială.

„Bloggeriță” și „vloggeriță” sunt marcate drept familiare. Pluralele sunt „bloggerițe” și „vloggerițe”, iar formele articulate de genitiv-dativ sunt „bloggeriței” și „vloggeriței”.

„Gazetăriță”, cu pluralul „gazetărițe”, aparține exprimării familiare și este de evitat în comunicarea oficială.

„Jandarmeriță” și „rockeriță” au, de asemenea, eticheta familiar.

În blogging și vlogging, denumirea masculină este aleasă adesea și pentru o femeie care practică profesia. De aici asocieri precum actriță și vlogger ori cântăreață și vlogger, dar și blogger și fondatoarea unor evenimente sau mamă blogger.

„Doctoriță” are alt statut: DOOM 3 îl înregistrează cu sensul de femeie medic, fără marcaj de registru. Formula întâlnită mai des rămâne însă „doamna doctor”, nu alăturarea „doamna doctoriță”.

La „filoloagă” și „filologă”, diferența ține de stil

Pentru numele de specializări cu variante terminate în „-oloagă” și „-ologă”, DOOM 3 acordă întâietate primei forme. În perechea „filoloagă” și „filologă”, prima este marcată drept colocvială, iar a doua drept livrescă, adică asociată unui limbaj mai apropiat de cel al cărților.

Percepția acestor variante diferă în funcție de generație și de formația vorbitorului, mai ales pentru denumirile lungi sau specializările rare. Nu extinde însă automat alternanța la orice profesie.

Formele indicate drept corecte sunt „agronoamă”, „astronoamă”, „filozoafă” sau varianta livrescă „filosoafă”, „gastronoamă”, „teozoafă” sau varianta livrescă „teosoafă”. Pentru cealaltă terminație, dicționarul consemnează „demagogă”, „pedagogă” și „psihopedagogă”, ultima cu indicația rar.

Mai multe denumiri feminine nu sunt rezervate conversațiilor familiare

„Indo-europenistă”, „badantă” și „hairstilistă” nu au o indicație care să le rezerve comunicării familiare. Acestea, alături de „gazetăriță” și „gardiancă”, au intrat ca articole de dicționar în DOOM 3.

„Badantă” înseamnă îngrijitoare și este un cuvânt provenit din italiană, legat de o ocupație din oferta de muncă. Pluralul este „badante”, iar forma articulată de genitiv-dativ este „badantei”.

Pentru „tutoare”, singularul și pluralul sunt identice, după modelul „învățătoare”. Cuvântul apare atât în DOOM 2, cât și în DOOM 3. Sensul din dicționare desemnează persoana autorizată să exercite tutela.

În mediul universitar, termenul este folosit și pentru persoana care îi îndrumă și îi sprijină pe studenți în parcursul academic. Construcția „tutor academic” este frecventă, în timp ce femininul „tutoare academică” apare mai rar.

Dacă scrii despre sport, forma înregistrată în ambele ediții ale dicționarului ortografic este „tenismenă”, corespunzătoare masculinului „tenismen”. Dicționarul explicativ al limbii române (DEX) din 1998 consemna „tenisman” și „tenismană”, cu pluralele „tenismeni” și „tenismene”. În ediția din 2009, „tenisman” apare doar ca variantă pentru „tenismen”.

Folosește pluralul masculin pentru un grup mixt

La „babysitter”, dicționarul distinge pluralul masculin „babysitteri” de cel feminin „babysittere”. Această diferență există în DOOM 2 și în DOOM 3, iar femininul nu are o restricție de registru.

Pentru un grup mixt, regula indicată este folosirea pluralului masculin. Astfel se utilizează „studenți”, „jurnaliști”, „babysitteri” și „decani” când grupul include femei și bărbați.

Există și ocupații pentru care dicționarele citate înregistrează doar substantivul masculin. „Autopsier”, cu pluralul „autopsieri”, desemnează persoana care efectuează ori participă la o autopsie. „Pălărier”, cu pluralul „pălărieri”, numește persoana care confecționează, repară sau vinde pălării.

Cratima schimbă sensul în cazul formulei „primă-doamnă”

Când te referi la soția unui președinte de stat, forma consemnată în DOOM 2 și DOOM 3 este „primă-doamnă”. Articulat, scrii „prima-doamnă”, iar la genitiv-dativ, „primei-doamne”. Pluralul este „prime-doamne”, cu forma articulată „primele-doamne”.

Construcția fără cratimă are altă întrebuințare: „primă doamnă de onoare” desemna persoana aflată în serviciul unei prințese sau al unei regine.